 "Голос" вніс у Раду законопроєкт про заборону сепаратних переговорів з агресором

Про це повідомляє пресслужба політсили, інформує Цензор.НЕТ.
"Проєкт закону 2612 запроваджує кримінальну відповідальність і адекватну протидію сепаратним переговорам з представниками держави-агресора, а також додаткові механізми зменшення інформаційного впливу держави-агресора на громадян України", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, законопроєкт розширює поняття "державна зрада" та встановлює відповідальність за вступ без належного уповноваження органів державної влади України в переговори щодо внутрішньої та зовнішньої політики України з посадовими особами іноземної держави, визнаної Верховною Радою України агресором.
Пропонується покарання за сепаратні переговори - позбавлення волі на 13-15 років з можливою конфіскацією майна.
Законопроєкт також зобов’язує Службу безпеки України вживати заходів для запобігання та протидії таким переговорам з посадовими особами держави-агресора.
Для медіа, які поширюють інформацію, що виправдовує злочин агресії проти України чи окупації територій України, передбачено накладення санкцій у розмірі 25% від ліцензійного збору.
Чоміндан, вокзал, рязань
Я просто реалист.
Бо у закону, повторюю, не буває зворотної дії (а створювати прецеденти таких законів - справа небезпечна).
А как тебе такая версия адвокатов и избирателей Медведчука:
Медведчук - патриот Украины и у него другое видение пути развития Украины, а также он всё делает, чтобы закончился конфликт и просто перестали стрелять.
?
Кстати, "просто перестать стрелять", в чём сходятся зажопьё с зебами это - не сдача территорий?
Шкода, закон не має зворотної дії, щоб Некроморфа років на 15 того...
Тупа спроба нагадати про себе
Соя - це РОСЛИНА!
Рослина, їтіть її об дерево!
Як вона в дідька може голосувати?!
#СанктПетербург: Встреча с Антоном Силуановым и Виктором Медведчуком
(далі - спільні соціальні проекти, "ржублевая зона", для кращого ефекту - "культурний" колаборейшн "Марувайки"... а там і "родная говень" десь поруч...)
или кто то верит, шо слуговня за ето проголосует?
це має бути пункт закону про державну зраду
відсутність мізків - небезпечне для оточуючих захворювання
коаліцію складали кілька фракцій і консенсусу не завжди вдавалося дійти
але не переймайся, бо це може завдати незручності у твоєму методичному обсеранні Петі
роби вигляд, що тобі це невідомо
а саме: як відстояти Україну, і твою особисто сраку
але не переймайся, продовжуй срати, а то ще хтось подумає, що в тебе є мізки
Як у цьому класичному анекдоті:
У кандидата спрашивают:
- Почему вы решили баллотироваться?
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в коррупции и казнокрадстве! Повсюду беспредел, беззаконие, кумовство и торговля на крови!
- И вы хотите со всем этим бороться?
- Нахмуя? Я хочу во всем этом поучаствовать!..
Карл Маркс - другий брат Пороха, з яким вони удвох з'їли отого молдавського брата!
...
Бідолашна... Летаргічний сон з 2013 - це суворо. Мабуть, курс нової історії буде для вас шоковим...
які "сепаратні" переговори ніким не уповноважені особи взагалі можуть вести від імені України - хоч у Москві, хоч у Брюселі, хоч у Пекині, Вашингтоні, Улан-Баторі, Мінську, а навіть у Києві, чи у Львові?
А то накануне один Иван признался - ошибся что голосовал за Шмарклю.
что предложили взамен?