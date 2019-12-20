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Все про:Єврокомісія (308) Донбас (12812) гуманітарна допомога (236)

 ЄС додатково виділив 8 млн євро для допомоги постраждалим від конфлікту на Донбасі

Європейська комісія виділила додаткові 8 млн євро на допомогу українцям, які постраждали унаслідок конфлікту на Донбасі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Понад п'ять років конфлікту, що триває, виснажили можливості людей піклуватися про свої основні потреби. ЄС продовжує допомагати найуразливішим людям обабіч контактної лінії. Це фінансування допоможе їм витримати суворі зимові умови", - сказав комісар ЄС з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

Ці кошти будуть витрачені на забезпечення тих, хто живе уздовж контактної лінії, обабіч неї, обігріву і доступу до води.

"Це (фінансування - ІФ) також допоможе відремонтувати медичні заклади та школи, пошкоджені під час військових дій, спростити доступ до медичних послуг та постачання медичного обладнання та ліків", - йдеться у повідомленні.

Отже, обсяг коштів, які ЄС надав на гуманітарну допомогу Україні в 2019 році, сягнув 23 млн євро.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166580
 
 
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А что плохого в том, что помогли украинцам?
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а коли вона виділить на лікування своєї вати, що з Європи гавкає?
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