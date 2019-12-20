EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  499  14
Все про:вибори (4152) ОТГ (59) Слуга народу (574) Корнієнко (95)

 Ми виставили 80% кандидатів на вибори в об'єднаних тергромадах, - Корнієнко

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що на вибори в об'єднаних територіальних громадах, які відбудуться 22 грудня, партія виставила 80% кандидатів.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, повідомив парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Післязавтра вибори в об'єднаних територіальних громадах. Ми виставили 80% кандидатів - найбільше за всі партії. Найближчий наш переслідувач – партія "Батьківщина" - 50% або навіть 45%. І ми бачимо великий інтерес молодих людей, людей які не були у владі на місцях. Вони побачили цей тренд, що можна потрапити в парламент, якщо ти був підприємцем, вченим і громадським діячем", - розповів Корнієнко.

Нагадаємо, місцеві вибори були призначені у 86 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

Зокрема, у Вінницькій області такі вибори відбудуться в 3 об'єднаних територіальних громадах, у Волинській області - у 2 ОТГ, у Дніпропетровській області - у 5 ОТГ, у Донецькій області - в 1 ОТГ, у Житомирській - в 1 ОТГ, у Закарпатській області - у 9 ОТГ, у Запорізькій області - у 8 ОТГ, в Івано-Франківській області - у 6 ОТГ, у Київській області - в 2 ОТГ, у Кіровоградській області - у 6 ОТГ, у Луганській області - в 1 ОТГ, у Миколаївській області - у 2 ОТГ, в Одеській області - у 5 ОТГ, у Полтавській області - у 6 ОТГ, у Рівненській області - у 9 ОТГ, у Тернопільській області - у 4 ОТГ, у Харківській області - у 4 ОТГ, у Херсонській області - у 2 ОТГ, у Хмельницькій області - у 4 ОТГ, у Чернівецькій області - в 1 ОТГ, у Чернігівській області - у 5 ОТГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон, що спрощує процедуру об'єднання територіальних громад

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166579
 
 
 Топ коментарі
 
Залишилось пустити по жіноцій лінії місцевий рівень, а зверху посипати все це купкою маргариток.
 показати весь коментар
 
О ось і ніт, нарід повинен отримати повну насолоду - у кожній громаді повинен свій зебіл, бажано фотограф чи тамада.
 показати весь коментар
 
Так ваши ж рейтинги растут, рейтинги у СН падают, откуда такой пессимизм?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Смысла нет идти им на выборы, 90% уже за Пороха судя по опросам на цензоре
 показати весь коментар
 
 
Ну тогда Зеленском надо прямо сейчас складывать чемоданы и готовиться к Ростову. Может даже завещание накатать...)))
 показати весь коментар
 
О ось і ніт, нарід повинен отримати повну насолоду - у кожній громаді повинен свій зебіл, бажано фотограф чи тамада.
 показати весь коментар
 
 
Залишилось пустити по жіноцій лінії місцевий рівень, а зверху посипати все це купкою маргариток.
 показати весь коментар
 
 
Так ваши ж рейтинги растут, рейтинги у СН падают, откуда такой пессимизм?
 показати весь коментар
 
 
"Послезавтра выборы в объединенных территориальных общинах. Мы выставили 80% кандидатов - больше всего за все партии. Ближайший наш преследователь - партия "Батькивщина" - 50% или даже 45%. И мы видим большой интерес молодых людей, людей которые не были во власти на местах. Они увидели этот тренд, что можно попасть в парламент, если ты был предпринимателем, ученым и общественным деятелем", - рассказал Корниенко. Источник: https://censor.net.ua/n3166579\\\\\\\\

Смеяться - подано!
Кстати, а что там за уродца морального Бужанского и ... как его там, ну, тот что высрал "ой, не "на" Украине, ой-ой-ой"?

Че, будем ждать шоб и памятники ТГШ начали сносить то?
(я не "антисемит", ибо арабов уважаю, у них смешно кричалки получаются то)
"слуга норота"... уже название заставляет открыть окно то(проплеваться то)
...(записывается в "слуги")
 показати весь коментар
 
 
80%, все с бородой и только Зеленский гладко вібрит.
 показати весь коментар
 
 
" Мы выставили 80% своих кандидатов СН на выборы в объединенных трущобах ".
 показати весь коментар
 
Зе поросль Вы уже свою гниль показали хоть 80 хоть 100, Вас уже просто начинает все больше и дольше людей ненавидеть и вы очень спешите провести выборы ваш рейтинг стремительно летит к нулю
 показати весь коментар
 
 
80% соросят-поросят выставили? Ликвидаторов территориальных громад? Мы правильно понимаем проблему?
 показати весь коментар
 
 
Сейчас СН возьмет большинство в теробщинах и тогда можно будет вернуться к вопросу о рынке земли. Истерики Газовой Воровки Принцессы будут уже никому не интересны.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору