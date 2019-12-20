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Все про:переслідування (65) Європейська Солідарність (191)

 Труба зводить рахунки з опонентами і залякує опозицію, - "Європейська Солідарність" про обшуки на Лаврській

Сьогодні зранку невідомі у балаклавах заблокували роботу Відкритого офісу партії "Європейська Солідарність" за адресою вул. Лаврська, 16. Молодики спортивної статури із прихованими обличчями заблокували вхід на робочі місця і довго не представлялися.

Про це йдеться в заяві партії "Європейська Солідарність" про політичні переслідування і тиск з боку влади.

"Врешті решт з’ясувалося, що ця "спецоперація" проводиться співробітниками Державного бюро розслідувань, директор якого Роман Труба є фігурантом "касетного скандалу", з якого суспільство дізналося про пряме ручне управління ДБР з боку Офісу президента Зеленського.

Фракція "Європейська Солідарність" у парламенті вчора оприлюднила вимогу створити ТСК щодо незаконної діяльності директора ДБР та високопосадовців, які впливають на його рішення.

"Європейська Солідарність" пов’язує подібну активізацію пана Труби із спробами влади звести рахунки із політичними опонентами, залякати опозицію, а також із намаганнями відволікти увагу суспільства від провалів на зовнішній арені та в економіці країни.

Читайте також: "Йдемо ленінським репресивним шляхом?", - "Євросолідарність" вимагає від ДБР відреагувати на обшуки НАБУ на телеканалі "Думська TV"

Обшуки ДБР, санкціоновані заступником генпрокурора Каськом, в офісі партії "Європейська Солідарність" та обшуки НАБУ в офісі телеканалу "Думская ТБ" в Одесі відбулися одночасно, що свідчить про скоординовану роботу силовиків з метою політичних переслідувань.

Дії силовиків – це елементи шоу, яке влада намагається згодувати українським громадянам замість реальних успіхів. Немає хліба, немає миру – то потрібні феєричні видовища.

Про неприпустимість політичних переслідувань опозиції попереджають і наші міжнародні партнери. Зокрема, в підсумковій резолюції Парламентського Комітету асоціації України з ЄС європарламентарі закликають нову владу не вдаватися до політичних переслідувань.

Вимагаємо від влади припинити тиск на опозицію та незалежні ЗМІ, не ганьбити Україну перед світом і власним народом", - говориться в заяві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166578
 
   
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Видать, за Петруху взялись всерьез....
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Это все достижения Порошенко за 5 лет своего правления с потужными реформами
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"Закінчи з вищою освітою Київський держунівер" - а хіба Київський держунівер чи будь-який інший універ можна закінчити з початковою шкільною чи середньою спеціальною освітою?
"побудь на посту міністра економічного розвитку та торгівлі у уряді Свинохряка" - дякую, не треба Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 6363
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а чё ты забыл добавить главное ? Я помогу....
1. Всё то, за что Порошенко чуть не посадил Ющ в 2005 году Педро воплотил став президентом .

Зiнченко про Порошенка i любих друзiв 2005.
https://youtu.be/MUKZsJ9SBaE2. Ни дня не работав НЕ ЧИНОВНИКОМ стал МИЛЛИАРДЕРОМ !
Вот это достижение !!!! Голосуй за Петруччио !!!
Наворовал он, наворуешь и ты !!!!
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Ну ти і баран, типовий зебіл. Порох за перших півроку правління зробив більше, ніж твоя улюблена мавпа зеленський зробить за час свого правління (сподіваюсь недовгого)
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одразу видно зазомбоване зе-чмо або касаба
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Слышь, дебил, то что ты рождён без мозга уже все поняли...
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"Президент Петр Порошенко подписал закон о создании Государственного бюро расследований.Он сделал это во время пресс-конференции по итогам 2015 года, отвечая на вопрос, почему до сих пор не привлечены к ответственности высокопоставленные коррупционеры из прошлой власти"
"Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Романа Труби директором Державного бюро розслідувань."Вітаю Вас з цією перемогою. Це надзвичайно відповідальна посада. Це частина моєї реформи органів прокуратури", - сказав Порошенко Трубі під час їхньої зустрічі."
Пришло время пожинать плоды своей деятельности.




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прежде чем писать - посмотри КАК происходил конкурс на должность ГБР
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Под пытками подпись ставил?
"Це частина моєї реформи"
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И это правильно, офшорный подонок уже опупел от безнаказанности, всё ему мало... Хочет по старому воровать и выводить в офшоры награбленное, а ему сейчас не дают этого делать...
Вот и взвыл мародёр сейчас, поэтому.
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Про офшори, давай з фактами, або викинь ти вже ту доісторичну методичку, і не ганьбись
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Ооооооой не могу..... Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 9992 где ж таких тупорылых понабирали... ?
Объясните узколобому чоко-квакеру шо он не среди своего родного свинарника и тупых свиней ... Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 3301
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та то он про двух офшорных подонков - монику зе!лоха и его хозяина - беню коломойшу Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 2394


ботаферма моники методички давно меняла и не знает, что офшоры сейчас ассоциируются с кражами денег из Привата именно зеленским и коломойским))
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и не говори, эти два офшорных подонка - моника зе!лох и его хозяин - беня коломойша выводили бабло в офшоры безнаказанно, думая что отвечать не придется Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 5524

Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
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А этому опоссуму покой не даёт подвиг Моники Левински...он онанирует её заслугами и предвкушая себя на её месте пишет аккурат по Фрейду.... Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 6596
Наблюдаем паноптикум шокладных рукоблудов, отсосавших уже на двух выборах и вошедших во вкус...теперь ждут 3-го раза...
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Да ничего с ним не сделают, сброд не в состоянии бороться с системой.
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Уже й не знають як про себе зайвий раз нагадати... та чим більше нагадують про себе, тим більше від них хочеться блювати
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Во тебя, свинособаку, штырит от Пороха -песня) люблю такое
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Треба було потужному петі не ухилятися злісно від допитів у слідчих як ДБР так і військової прокуратури - то й не було б сьогоднішнього панічного петіного енурезу й діареї на Лаврській..
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Леоніде, і вашому випадку, лікарі вже безсилі
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Переймайтеся власним здоров'ячком, екзальтована панянко.
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Повторюю питання ! Леоніде, чому Порошенка, який "злісно ухиляється від допитів в ГБР", примусово не доставили на ці допити? Мені обридло ставити вам це питання. Та ви вперто мусолите цю тему, ще й після "касетного скандалу" . Ви чи "порохозалежний", чи, можливо, хтось з ваших родичів працює в ДБР?
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Нет хлеба, нет мира, нужны феерические зрелища ©
Гениально сказано, все ваши песики это одно сплошное феерическое.
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Всю партию ЕС расстрелять без суда и следствия.
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Как мне тут написали. Умных в петиков не берут. Ты тут же мне это доказал.
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У Порошенка проводять обшук: прибули силовики у масках і слідчі СБУ.
https://youtu.be/gukZnRv2Jkk Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 9513 Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 9513 Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 9513 Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 9513 Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 9513

Прелестно ! Зеленскому респект !
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)))) у тебя, свинособака, вчера портянка уже у Пороха суд выиграла-иди жри с лопаты, убожество мокшанское
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Ты мой почаще ото...свиношмонька патлатая ....и оно попустит...))))) а-то фуууууууу....
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А мне интересно услышать бы от тебя бот, как ты себе это представляешь? Давай начнем с тебя ... первого расстрелять тебя, потом твою семью (папу, маму, братьев, сестер и вниз по родословной) ... ты налоги платишь? - чего-то я сомневаюсь ... ты официально работаешь? - скорее всего нет ... так скажи - а сколько тебе платят за чушь, которую ты тут несешь? Иуде тоже заплатили 30 сребренников (знаешь такого?) ... а знаешь как он окончил свою жизнь? - почитай историю, не на вики, а вглубь ... А! ну да, тебе же некогда, ты грошики зарабатываешь ... голова на плечах есть? или только методички используешь? Хотя, кому я это объясняю ... 73% - новая болезнь! лечиться бы тебе, милок! в больничку пора ... а еще лучше, ко мне попади, на воп, я тебя научу Родину любить ... Слава Украине!
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Это бригада 💩🤡🤢🐏🐑калоподмойных дешевок ,за три рубля друг другу лайкают -🤮
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Тут путін погрожує разобрацца з територією України,а у відповідь ЗЄ проводить обшуки у Порошенка.
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А должен всё бросить и одевать каску !!! Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 309
Вот он какой !!!! Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 4047
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Молодчики-налётчики.. Так трубе уже всё вроде? Или повоняет напоследок? Или,что еще забавнее-зеля в должности сохранит?
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это свынонедоразумение уже должно быть на зоне. так что эти пугалки с обысками содрогание воздуха. Все таки правду говорят . что зе его любимый племянник
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зелеНЫм боится Пороха как огня...
их рейтинг летит на дно!
зеЛя и собаков скоро будут драпать на ростов
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Перед употреблением произнести 20 раз слово "халва".
Так - слаще. Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 4212
Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 5572
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Ты хоть методички порохоботовские освежай. А то пользуешься старым дерьмом, которое тебе вручили до вчерашнего опубликования рейтингов согласно соцопросам.
Пеця победит в первом туре, правда порохобот?
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"зеЛя и собаков скоро будут драпать на ростов, а потом побегут дальше, в Китай, а потом побегут в Индию...а потом побегут ....
(из записок пациента психиатрической клиники. 35-летнего шокодрочера с металлическим лбом )
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Что предсказатель вся и всего. Петя победит в первом туре. Иначе доляр по 100, дефолт, с клоуном никто разговаривать не будет, путин нападет. Вот также и твой Ростов для Зели будет.
Займись лучше чем-нибудь полезным, чтобы порохоботовскую злобу свою угомонить.
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Что, опять политические преследования? Вот же их тра-тат-та.
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Одна мечта - чтобы СБУ затащило Порошенко на крышу и погоняла его с полчаса, а потом - мешок на голову и в Туркменистан на недельку...
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Та не переживайте так за Пороха! Что он, что Зеленский - одна шайка - лейка! Наш Вова - Петина надежа и защита! А интернет загажен порохоботами, часть из которых уже основательно "позеленела"! Ну и периодически изображают между собой "бои" не на жизнь, а насмерть, Клоунада все это! В стране миллионы людей, которые ненавидят и того и другого, да еще и Коломойского впридачу. А Путин, кто такой Путин? Новороссию хочет восстановить? Торопись президент российский, а то наш Вова наши земли израильтянам, Западной Европе, китайцам, может и американцам продаст!
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Головне не дати Трубі втекти за кордон,коли він тікати буде.
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Найдены украденные с Банковой телевизоры?
В ГБР подтвердили, что проводят следственные действия в Офисе партии Петра Порошенко.
ГБР предоставило "Стране" видео, как изымаются телевизоры.
"Мы предполагаем, что это телевизоры из ситуационной комнаты в Администрации президента. Но так это или нет, скажем позже - после того, как будет проведена экспертиза", - сообщили в пресс-службе ГБР.
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"Речниця ДБР Анжеліка Іванова зазначила в коментарі "Українській правді", що обшуки проводилися "на території, де розташований офіс "Євросолідарності"". Мова йде про розслідування можливого зникнення носіїв, які містять секретну інформацію, з так званої ситуативної кімнати Адміністрації президента.
Пряма мова Іванової: "Зокрема там було вилучено одиниці техніки (монітори) в рамках досудового розслідування кримінального провадження по ситуаційній кімнаті. Вони будуть перевірені".
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/20/7235472/
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Так його ж звільнили, яким боком він знову ..........
Чому йому ще не оголосили підозру.
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