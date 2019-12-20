 Труба зводить рахунки з опонентами і залякує опозицію, - "Європейська Солідарність" про обшуки на Лаврській

Про це йдеться в заяві партії "Європейська Солідарність" про політичні переслідування і тиск з боку влади.
"Врешті решт з’ясувалося, що ця "спецоперація" проводиться співробітниками Державного бюро розслідувань, директор якого Роман Труба є фігурантом "касетного скандалу", з якого суспільство дізналося про пряме ручне управління ДБР з боку Офісу президента Зеленського.
Фракція "Європейська Солідарність" у парламенті вчора оприлюднила вимогу створити ТСК щодо незаконної діяльності директора ДБР та високопосадовців, які впливають на його рішення.
"Європейська Солідарність" пов’язує подібну активізацію пана Труби із спробами влади звести рахунки із політичними опонентами, залякати опозицію, а також із намаганнями відволікти увагу суспільства від провалів на зовнішній арені та в економіці країни.
Обшуки ДБР, санкціоновані заступником генпрокурора Каськом, в офісі партії "Європейська Солідарність" та обшуки НАБУ в офісі телеканалу "Думская ТБ" в Одесі відбулися одночасно, що свідчить про скоординовану роботу силовиків з метою політичних переслідувань.
Дії силовиків – це елементи шоу, яке влада намагається згодувати українським громадянам замість реальних успіхів. Немає хліба, немає миру – то потрібні феєричні видовища.
Про неприпустимість політичних переслідувань опозиції попереджають і наші міжнародні партнери. Зокрема, в підсумковій резолюції Парламентського Комітету асоціації України з ЄС європарламентарі закликають нову владу не вдаватися до політичних переслідувань.
Вимагаємо від влади припинити тиск на опозицію та незалежні ЗМІ, не ганьбити Україну перед світом і власним народом", - говориться в заяві.
"побудь на посту міністра економічного розвитку та торгівлі у уряді Свинохряка" - дякую, не треба
1. Всё то, за что Порошенко чуть не посадил Ющ в 2005 году Педро воплотил став президентом .
Зiнченко про Порошенка i любих друзiв 2005.
https://youtu.be/MUKZsJ9SBaE2. Ни дня не работав НЕ ЧИНОВНИКОМ стал МИЛЛИАРДЕРОМ !
Вот это достижение !!!! Голосуй за Петруччио !!!
Наворовал он, наворуешь и ты !!!!
"Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Романа Труби директором Державного бюро розслідувань."Вітаю Вас з цією перемогою. Це надзвичайно відповідальна посада. Це частина моєї реформи органів прокуратури", - сказав Порошенко Трубі під час їхньої зустрічі."
Пришло время пожинать плоды своей деятельности.
"Це частина моєї реформи"
Вот и взвыл мародёр сейчас, поэтому.
Объясните узколобому чоко-квакеру шо он не среди своего родного свинарника и тупых свиней ...
ботаферма моники методички давно меняла и не знает, что офшоры сейчас ассоциируются с кражами денег из Привата именно зеленским и коломойским))
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
Наблюдаем паноптикум шокладных рукоблудов, отсосавших уже на двух выборах и вошедших во вкус...теперь ждут 3-го раза...
Гениально сказано, все ваши песики это одно сплошное феерическое.
https://youtu.be/gukZnRv2Jkk
Прелестно ! Зеленскому респект !
Вот он какой !!!!
их рейтинг летит на дно!
зеЛя и собаков скоро будут драпать на ростов
Так - слаще.
Пеця победит в первом туре, правда порохобот?
(из записок пациента психиатрической клиники. 35-летнего шокодрочера с металлическим лбом )
Займись лучше чем-нибудь полезным, чтобы порохоботовскую злобу свою угомонить.
В ГБР подтвердили, что проводят следственные действия в Офисе партии Петра Порошенко.
ГБР предоставило "Стране" видео, как изымаются телевизоры.
"Мы предполагаем, что это телевизоры из ситуационной комнаты в Администрации президента. Но так это или нет, скажем позже - после того, как будет проведена экспертиза", - сообщили в пресс-службе ГБР.
Пряма мова Іванової: "Зокрема там було вилучено одиниці техніки (монітори) в рамках досудового розслідування кримінального провадження по ситуаційній кімнаті. Вони будуть перевірені".
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/20/7235472/
Чому йому ще не оголосили підозру.