 Колишній депутат Мартиненко отримав від прокуратури Швейцарії обвинувачення у відмиванні 2,8 млн євро

Відповідне повідомлення розміщено на сайті прокуратури Швейцарії, інформує Цензор.НЕТ.

"В обвинувальному висновку стверджується, що обвинувачені, як частина злочинної групи, перешкодили конфіскації незаконно отриманих активів на суму близько EUR 2,8 млн, використовуючи засоби, що перебувають на рахунках у швейцарських банках, для здійснення покупок і інвестицій у Швейцарії і за кордоном", - сказано в повідомленні.

Слідчі вважають, що Мартиненко відкрив ці рахунки в рамках підготовки до відмивання грошей. За їхньою інформацією, спочатку він доручив своєму співучаснику створити офшорну компанію в Панамі. Потім його подільник почав відкривати у Швейцарії банківські рахунки від імені панамського офшору. Сам Мартиненко при цьому був вказаний як бенефіціарний власник депонованих активів.

Генпрокуратура Швейцарії передбачає, що активи були отримані від ймовірних злочинів в Україні і Чехії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "справі Мартиненка" 18 нардепів і 3 міністри здійснювали безпосередній тиск на суддю, - Ситник

При цьому комісійні платежі були незаконно здійснені чеським постачальником компонентів для атомних електростанцій Skoda JS на банківські рахунки, раніше відкриті у Швейцарії офшорною компанією Мартиненка, в обмін на укладення контрактів на поставку комплектуючих для НАЕК "Енергоатом".

Швейцарські правоохоронці відзначають, що пред'явлення такого звинувачення стало результатом чудової співпраці з українською і чеською прокуратурою в рамках запитів про взаємну допомогу після відкритої OAG в 2013 році справи, зокрема, необхідна інформація була отримана після початку власного розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року НАБУ і САП затримали Мартиненка за підозрою у справі про розтрату коштів ДП ​​"СхідГЗК" у розмірі 17,28 млн дол. США.

22 квітня як запобіжний захід суд відпустив його на поруки 15 депутатів парламенту, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, міністра освіти Лілії Гриневич, міністра інфраструктури Володимира Омеляна та заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.

НАБУ підозрює Мартиненка у вчиненні злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу.

У січні 2018-го суд відмовився продовжувати покладені на колишнього народного депутата Миколу Мартиненка зобов'язання.

3 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд Києва передав кримінальне провадження, в якому фігурує колишній народний депутат України Микола Мартиненко, у Вищий антикорупційний суд Украіни.