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Все про:ПДВ (98) промисловість (57)

 Держава може призупинити відшкодування ПДВ великим промпідприємствам

Держава може призупинити відшкодування ПДВ низці великих промислових підприємств.

Про це МінПрому повідомило обізнане джерело в Державній податковій службі.

Як відомо, днями міністр економіки України Тимофій Милованов заявив про намір підписати з представниками промисловості меморандум, в якому будуть зафіксовані основні проблеми промпідприємств та шляхи їхнього вирішення. При цьому міністр висловив упевненість у необхідності написання стратегії розвитку вітчизняної промисловості.

Також Т. Милованов раніше оцінив очікуване падіння промислового виробництва в Україні поточного року на рівні 0,6%. За даними Держстату, в жовтні падіння у промисловості становило 5%, а виплавка сталі на українських металургійних підприємствах падає з вересня поточного року.

За оцінками експертів ринку, для подолання кризи в промисловості державі насамперед необхідно не посилювати тарифну та рентну політику, а також підвищити пропускну здатність "Укрзалізниці", яка в останні місяці не може вирішити проблему своєчасного транспортування експортних вантажів у напрямку портів та західного кордону. Ще одним важливим питанням є своєчасне відшкодування ПДВ для підприємств, що відвантажують левову частку своєї продукції на експорт.

Варто зазначити, що протягом останніх років держава справно відшкодовувала ПДВ великим промисловим підприємствам. Різке припинення відшкодування ПДВ може вкрай негативно позначитися на їх роботі та призвести до дестабілізації української економіки.

Насамперед від невідшкодування ПДВ постраждають підприємства гірничо-металургійного комплексу, які відправляють на експорт понад 80% виробленої ними продукції. Сьогодні висока вартість сировини й низькі ціни на кінцеву продукцію не дають можливості металургійним підприємствам мати суттєві фінансові резерви.

Криза на підприємствах ГМК автоматично спричинить виникнення проблем у суміжників. Зокрема, це призведе до затягування і невиплату грошей за раніше укладеними контрактами та зривів договірних зобов'язань перед підрядними організаціями.

Своєю чергою для промислових міст найбільшою кризою може стати несвоєчасна виплата заробітних плат, а в перспективі й повне припинення виплат. Зокрема, це спричинить невиплату податків, утримуваних із зарплат, тобто проблему з виплатою пенсій і зарплат працівників бюджетної сфери.

Як відомо, вчора ЗМІ повідомили про те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку витрат до кінця року.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166571
 
 
 Топ коментарі
 
2,5 РОКИ ПОВЕРТАЛИ автоматично!
Фсьо, тепер знов лише за хабарі!
Зє! Ви зробили це разом! Радійте! Пишайтеся!
Вам Порох був "нєдостаточно отлічним"? Карупция була?
ОСЬ ДЕ СПРАВЖНЯ МЕГАКОРУПІЦІЯ!
Ви, обравши зелену плісняву її повернули!
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При порохе проверки крупных предприятий не проводились, как понимаю с автоматическим возмещением ндс автоматически увеличивалось благосостояние всех "причастных". Сколько "левых" затрат на предприятиях и сколько "левого" ндс возмещалось? Вся эта "экономика" такая загадочная! Лет на 15 неба в крупную клетку тянет!
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Пока эти твари сидеть не будут , не мечтайте об процветающей Украине .https://twitter.com/i/status/1207565707766042624
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Кінчай Манька торгувати, бо нема чим здачу дати Государство может приостановить возмещение НДС крупным промпредприятиям - Цензор.НЕТ 4431
Всього півроку і уже такі досягнення, страшно подумати що нас в новому році чекає
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оце бубочки зеленнІ докерувалися ще новий РІК ТА січень пройдемо а там зелень будут выносить на смітник а вони як присоски вцепляться в крісло ТА БУДУТЬ ГОЛОСИТИ
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а їм посрати ...головне встигнути "запустити" дерибан ЗЕМЛІ ...і рахуй соросятіна своє завдання виконала ...а далі казли вас поимеют як з ваучерами ...тільки за ваучер давали десятку гривень (пляшка горілки) а землю продадуть без вашої участі
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Чесно кажучи надіявся що зелена шушваль не наважиться повернути систему відкатів за ПДВ. От же мразота...
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Возмещение НДС - это самое большое коррупционное корыто. 10-15% отката во времена Овоща называлось "по божому". Это десятки миллионов долларов в месяц. Только вот после такого можно сразу забывать очень о многом! Писюнист закончит очень плохо!
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Так як Зебіл, інвестиції в країну ще ніхто не закликав
Геніально!
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Меня радуют ход мыслей и действия этих идиотов. Дерзайте, зебилы!
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угу, ось тільки відбудовувати після них країну потрібно буде роками!
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Согласен. Но чем быстрее закончится агония, тем меньше эти скоты разрушат
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"Денег нет, но вы держитесь, и хорошего вам, Новогоднего настроения"!
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Держава може призупинити відшкодування ПДВ великим промпідприємствам - Цензор.НЕТ 198

У Зеленского всерьез рассматривают вопрос прекращения выплаты компенсации НДС экспортерам продукции.(с)
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вот ещё не понятно, теперь спросить или в конце января - каков ваш доход, забожинье кончилось? Училок не спрашиваю, они уже 4тысчи зелёных получает.
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У мене за рік впав на 20%. Я все не дочекаюся, коли ми пройдемо те валютне дно. В держбюджеті вже діра, МВФ - послав, а курс все не росте.
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так ты всё в одну кучу, о забожинье - кончилось или надо подождать?
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Не репетуй, просто вишли трохи євро з Норвегії.
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Главное выжать до конца правления этой команды. Потом легче будет.

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Повернення до часів яніковощча... І фінал буде таким же...
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Хроника одного Президента ...
20.12.2019 г

Игры Зеленского с легализацией игрового бизнеса носят все признаки перераспределения сфер влияния. Точно так же как и закон о демонополизации спиртовой отрасли - это чисто коррупционная схема. А вот то что родная партия послала Вову, так мы ж предупреждали

У Зеленского всерьез рассматривают вопрос прекращения выплаты компенсации НДС экспортерам продукции.

Гончарук официально признал наличие задолженности по заработной плате в образовании, здравоохранении, работникам государственных шахт (зарплаты - статья защищенная). Мы сообщаем, может он не знает, что на выплаты этой задолженности без надбавок нужно 2.116 млрд. гривен, с надбавками 2.977 млрд. гривен. Около 30-33% этой суммы уйдет задолженностью в 2020 год.

Верховна Рада согласовала изменения к бюджету 2020 в обычной для себя схеме с полным отсутствием необходимых финансового-экономических расчетов

Общая сумма остановленных минфином, по распоряжению кабмина,платежей составляет 11 млрд 893 млн. гривен. В последний момент Гончарук выхватил 483 млн. на дотацию убыточным государственным шахтам уголь которых по заниженным ценам продают Коломойскому.

Зеленский вносит предложение о внесении изменений в бюджет-2020.

Закон ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового" подписанный Зеленским уже оформляют для подачи в КСУ. как мы и предупреждали, эту стайку дилетантов тупо ловят на нарушениях регламента и правил подачи документа. Перечень нарушений на три страницы.

Утреннее заседание Кабмина созвано по требованию Зеленского которого завалили жалобами на не выделение денег с мест. После провала поступлений от приватизации "Укрспирта", легализации азартных игр, последней надеждой Гончарука стал закон о легализации добычи янтаря от которого он ожидает "... суттєвих надходжень до бюджету.." Может быть. Но много позже. Лавочку Зеленского трясет серьезно.

Последовал мгновенный ответ на блокировку комитетом ВР рассмотрения закона о легализации игр. МВД всю ночь кошмарило игровые площадки, закрывая все что видит и не видит безо всякого разбора.

В докладной записке поданной на имя Зеленского из ОПУ и подписанное зам. главы ОПУ Тимошенко, финансовые поступления в бюджет от продажи "Укрспирта" оцениваются в 10 млрд. гривен. При том авторами этого прогноза указана анонимная "... група експертів-спеціалістів...". Есть так же докладная министерства финансов где эти поступления планируются максимум в 500 млн. гривен.
Вчерашние переговоры в Берлине прошли под диким нажимом Зеленского на украинскую делегацию Со стороны России боевики шантажируют вопросом обмена пленными откровенно увязывая это с уступками России по транзиту..

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку законопроект Зеленского №2285 об легализации азартных игр.
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ПДВ діє в державах, де є певний ступінь довіри між бізнесом та державою. Я думаю, що це - не про нас. Його можна просто відмінити й більше так не мучати сердешні великі підприємства, на які нам начхати.
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«Наполнить бюджет помешала тёплая зима!» - заявил премьер Гончарук.
Скажите, он бюджет какой страны имел ввиду?
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Вы это серьезно по поводу эффективности руководства Кобелева,Ветренко,Маркаровой или с сарказмом?
Министр финансов Маркарова приемница Яресько,которая купила Активбанк у Клюева в 2013 году, а затем продала его в 2014 году после чего у банка при новых владельцев обнаружили не законный вывод капитала и долги перед Фондом Гарант.Вклалов., то ли она не достаточно оценила риски при покупке банка и не компетентна , что купила Дырку у Клюева, то ли замешана в отмывании хищений и мошенничестве но формально она не виновата, так как по известной схеме сначала придумывают схему разворовывания, а затем продают банки подставным лицам, что бы уйти от ответственности, скорее одно и другое она и не компетентна и мошенница, а сейчас она работает на государство в минфине , которое формирует ключевой инструмент вместе с НБУ - % ставку от которой зависит многое и покупательская способность экономики и ее производство , стоимость активов перед приватизацией, объемы поступлений в бюджет и расходы на выплату %, не могу обсуждать правильность действий , но во многих граждан по этому поводу возникают вопросы , за организацию процессов в экономике отвечает КМУ и НБУ , действия у их должны быть слажены в интересах страны , а результат отрицательный-падение производства причин много, но основная сводится к коррупции на всех уровнях начиная с финансов страны и заканчивая судами, а от сюда все остальные негативные последствия,как нехватка налогов на социалку, армию,большие долги и % по долгами .
Что касается Кобелева и Ветренка, то производство газа сокращается,страна вынуждена больше закупать ГАЗ за границей а фин.результаты за счет роста цен выше Европейских-Дюссельдорф+.
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Ну фуле. Выбрали клоунов-реформаторов пусть смеются. Смешно же.
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