 Перший комунікаційний та освітній проект в антимонопольній сфері "Ліга антитрасту" створено в Україні

Про це повідомляє пресслужба організації, передає Цензор.НЕТ.

Ініціаторами проекту виступили громадські організації "Наші гроші" та "Рада захисту конкуренції та споживачів" (РЗКС).

Засновниками РЗКС виступили колишні держупоноважені Антимонопольного комітету (АМКУ), члени Колегії з розгляду скарг у сфері закупівель в 2015-2019 роках Агія Загребельська і Анна Артеменко, а також Юрій Ніколов - редактор сайту "Наші гроші", який спеціалізується на антимонопольній тематиці й висвітленні тендерів.

Нова громадська організація планує проводити навчальні та освітні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності громадськості про події у сфері антитрасту, а також для підвищення компетенцій галузевих фахівців.

"За роки роботи в Антимонопольному комітеті я на власному досвіді пересвідчилась – Україна поки що залишається в полоні монополістів та хижацьких ділових практик. Цей уклад потрібно змінювати, тому ми починаємо грати "вдовгу". Ми хочемо збільшити кількість людей, що розуміються на антитрасті, і покращити якість їхніх знань", - заявила голова правління "Ради захисту конкуренції та споживачів" Агія Загребельська.

У найближчих планах "Ліги антитрасту" навчальні семінари для фахівців у сфері закупівель та різних напрямків антимонопольної сфери.

"Ми маємо знання про весь спектр діяльності Антимонопольного комітету та знайомі з кращим світовим досвідом – від закупівель і концентрацій до виявлення узгоджених дій та нюансів державної допомоги", - зазначила член правління РЗКС Анна Артеменко.

Першим заходом "Ліги Антитрасту" буде семінар "Публічні закупівлі. Лайфхаки" 29 січня у Mercure Kyiv Congress Hotel по вул. Вадима Гетьмана, 6.

Реєстрація на семінар за посиланням. Компанії, що стануть партнерами семінару, отримають додаткові можливості, у тому числі окремий Workshop зі спікерами.

Контакти "Ліги антитрасту": league.antitrust@gmail.com , (044) 561-60-40, (067) 468-60-40.