 ВРП не стала звільняти суддю Саніна, який заборонив протести на Майдані після побиття студентів "Беркутом"

Про це йдеться на сайті ВРП, інформує Цензор.НЕТ.
Півтора роки тому ВККСУ за підсумками співбесіди визнала Саніна таким, що не відповідає займаній посаді. Але у ВРП вирішили, що рішення комісії не було мотивованим.
"Вважаю, що виражена в балах оцінка судді Саніна за критеріями професійної етики і доброчесності, зазначена в рішенні комісії (611 за 670 мінімально необхідних), не є вмотивованою, оскільки не відображає повною мірою рівень цих характеристик судді Саніна. У рішенні зазначено бали, якими оцінено суддю Саніна щодо кожного з критеріїв, але відсутні будь-які докази та аргументи комісії з посиланням на конкретні обставини, за яких суддя не відповідає цим критеріям і, як наслідок, не відповідає займаній посаді", - заявив член ВРП Володимир Говоруха.
На цьому засіданні ВРП також відмовилася звільнити Ліану Курило з посади судді Харківського апеляційного адміністративного суду та Станіслава Ричка з посади судді Заводського районного суду Кам'янського.
Нагадаємо, 30 листопада 2013 року в день розгону студентського Майдану Богдан Санін у відповідь на позов Київдержміськадміністрації прийняв рішення заборонити масові акції в центрі Києва з 1 грудня по 7 січня 2014 року. Це рішення стало формальним виправданням для декількох спроб штурму Майдану.
У квітня 2014 року рішення Саніна скасував Вищий адміністративний суд.
укрепляют все линии нападения на людей
просто надо тебя .... ну, как блыа война тут и там, в 191718-х.. то я бы даже детей твоих не пожалел(такая же дрянь подрастает). думай.те(хотя - ЧЕМ?)
зато будешь "гореть вечно"(вставляет свечу, наклоняется над мощами, творит заклинания)))
Дмитро Корчинський
@DKorchynskyi
·1 ч
Нещодавно якийсь сквер у Києві було названо іменем шеремета, заслуги, якого перед Києвом, Україною і зеленими насадженнями сумнівні.
Сквер треба переназвати ім'ям Євгена Манюрова, який відзначився вчора біля будівлі ФСБ в москві й був підло вбитий псами режиму.
"А вот при Порохе было зуёво - так шо неча возмущаться, то ли ещё будет!" (с) типовий концепт Зе-коментів
...
У кандидата спрашивают:
- Почему вы решили баллотироваться?
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в коррупции и казнокрадстве! Повсюду беспредел, беззаконие, кумовство и торговля на крови!
- И вы хотите со всем этим бороться?
- Нахмуя? Я хочу во всем этом поучаствовать!..