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Все про:майдан (525) Вища рада правосуддя (279) злочини проти Майдану (55)

 ВРП не стала звільняти суддю Саніна, який заборонив протести на Майдані після побиття студентів "Беркутом"

Вища рада правосуддя відмовила Вищій кваліфікаційній комісії суддів у звільненні судді Окружного адміністративного суду Києва Богдана Саніна, який заборонив масові акції в центрі Києва з 1 грудня 2013 року по 7 січня 2014 року.

Про це йдеться на сайті ВРП, інформує Цензор.НЕТ.

Півтора роки тому ВККСУ за підсумками співбесіди визнала Саніна таким, що не відповідає займаній посаді. Але у ВРП вирішили, що рішення комісії не було мотивованим.

"Вважаю, що виражена в балах оцінка судді Саніна за критеріями професійної етики і доброчесності, зазначена в рішенні комісії (611 за 670 мінімально необхідних), не є вмотивованою, оскільки не відображає повною мірою рівень цих характеристик судді Саніна. У рішенні зазначено бали, якими оцінено суддю Саніна щодо кожного з критеріїв, але відсутні будь-які докази та аргументи комісії з посиланням на конкретні обставини, за яких суддя не відповідає цим критеріям і, як наслідок, не відповідає займаній посаді", - заявив член ВРП Володимир Говоруха.

Читайте також: ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого "беркутівцями" під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко. ФОТО

На цьому засіданні ВРП також відмовилася звільнити Ліану Курило з посади судді Харківського апеляційного адміністративного суду та Станіслава Ричка з посади судді Заводського районного суду Кам'янського.

Нагадаємо, 30 листопада 2013 року в день розгону студентського Майдану Богдан Санін у відповідь на позов Київдержміськадміністрації прийняв рішення заборонити масові акції в центрі Києва з 1 грудня по 7 січня 2014 року. Це рішення стало формальним виправданням для декількох спроб штурму Майдану.

У квітня 2014 року рішення Саніна скасував Вищий адміністративний суд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166566
 
   
 Топ коментарі
 
Основной гвоздь на котором держится вся эта коррупционная система. Если его выдернуть, то вся система может развалиться.
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Судейская "коза ностра" со своим "законом омерты". Чему здесь удивляться?
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Абсолютно адекватное решение
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Рязанец! Вылазий-кось отседова! Здеся водки-та нетуть!
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Основной гвоздь на котором держится вся эта коррупционная система. Если его выдернуть, то вся система может развалиться.
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Готовятся к новому майдану
укрепляют все линии нападения на людей
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Я бы сказал, не готовятСЯ, а готовят новый Майдан. Как янычары в своё время сделали всё, чтобы начался Майдан, так и эти идут верной проторенной дорожкой.
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Судейская "коза ностра" со своим "законом омерты". Чему здесь удивляться?
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что-то надо делать с этим ВСП, потому что, благодаря усилиям этой власти и той власти (тоже) всп превратился не в орудие очищения судейской власти, а в бетономешалку для крутого замеса всякого дерьма в хороший раствор...
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Я вот, когда харьковского сцудью убили, то есть, уничтожили - возрадовался(я правослабный)... так и тут, скажу так.... если бы кто-о их всех замочил, то было бы круто(я не поддерживаю экстремизм, коммунизм и т.д.) ВСП не стал увольнять судью Санина, запретившего протесты на Майдане после избиения студентов "Беркутом" - Цензор.НЕТ 9672
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Смазанная зелеными соплями Украина течет вспять
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ссанин, ну ты же православный, сдай мантию и иди в монахи, грешки замаливать.... хотя.... о чем это мы?

просто надо тебя .... ну, как блыа война тут и там, в 191718-х.. то я бы даже детей твоих не пожалел(такая же дрянь подрастает). думай.те(хотя - ЧЕМ?)
зато будешь "гореть вечно"(вставляет свечу, наклоняется над мощами, творит заклинания)))
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сорри, комент был дл общего вида, немного ошибся.
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Типа не при оффшоренке это началось. Причём ещё пять лет назад.
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Дмитро Корчинський

@DKorchynskyi

·1 ч

Нещодавно якийсь сквер у Києві було названо іменем шеремета, заслуги, якого перед Києвом, Україною і зеленими насадженнями сумнівні.

Сквер треба переназвати ім'ям Євгена Манюрова, який відзначився вчора біля будівлі ФСБ в москві й був підло вбитий псами режиму.
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Це Порох не став його звільняти! Бубочка прост був змушений не виконувати те, що не виконував Порох! ВСП не стал увольнять судью Санина, запретившего протесты на Майдане после избиения студентов "Беркутом" - Цензор.НЕТ 8172
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Порох, якраз і створив суддівську систему на яку ніхто не має впливу крім своїх власних суддівських сматрящих.
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І тому Бубочка нічого не робить і навіть не хоче робити (м'яко кажучи)?
"А вот при Порохе было зуёво - так шо неча возмущаться, то ли ещё будет!" (с) типовий концепт Зе-коментів
...
У кандидата спрашивают:
- Почему вы решили баллотироваться?
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в коррупции и казнокрадстве! Повсюду беспредел, беззаконие, кумовство и торговля на крови!
- И вы хотите со всем этим бороться?
- Нахмуя? Я хочу во всем этом поучаствовать!..
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А зачем его увольнять, ведь он еще пригодится, правда?
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Ну, вже давно можна говорити про те що, рехвормований суд стоїть виключно на захисті власних інтересів і на позиціях корпоративної солідарності, а Вища рада правосуддя це така собі суддівська профспілка.
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удивлялово с апреля де то выключено.
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Чогось почали згадувати сім"ю Парасюків-у когось фантомні болі, чи дупа чухається до пенделя?!
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прецедент им не нужен. логика проста, - а в будущем возможен Майдан?
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Лучшая люстрация - веревка и фонарный столб!
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Всеравно его никто не послушал, как убивали беркут так и продолжали убивать. А студенты 62 го года рождения, это конечно жесть, в нете есть список
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