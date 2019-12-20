 Нацрада з ТРМ перевірить супутниковий канал "НАШ" через трансляцію пресконференції Путіна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як наголошується в повідомленні на сайті держрегулятора, 19 грудня в ефірі телеканалу було зафіксовано трансляцію пресконференції президента Російської Федерації Володимира Путіна (о 13:08), яка супроводжувалася плашкою "Москва. Наживо", з одночасною прямою трансляцією з вулиці Хрещатик у Києві, протитрованою плашкою "Нацкорпус перекрив Хрещатик".
"Текст висловлювань, зафіксованих під час офіційного моніторингу Національної ради, вказує на те, що їх основною темою є інформація негативного характеру в контексті питань, пов’язаних із національною безпекою України та її територіальною цілісністю", - наголошується в повідомленні Нацради.
Ці факти, на думку держрегулятора, мають ознаки порушення законодавства України у сфері телебачення, радіомовлення та інформації.
За результатами перевірки регулятор ухвалить відповідне рішення.
Як повідомлялося, Нацрада з телерадіомовлення в 2019 році неодноразово призначала позапланові перевірки телеканалу "НАШ", зокрема й за порушення програмної концепції.
Згідно з даними Державного реєстру фізичних і юридичних осіб-підприємців, бенефіціарним власником компанії "Наша Прага" є батько народного депутата Євгена Мураєва Володимир Мураєв.
Виручка ТОВ "Наша Прага" в 2017 році скоротилася на 27,3% - до 3,87 млн грн, чистий прибуток зріс у 4,6 разу - до 4,36 млн грн.
Гнида отдала приказ с территории РФ бить Градами по украинским пограничникам, а теперь корчит из себя великого политика и миротворца! Х=ло он и в гробу таким останется!
Українські канали збираються взагалі закодувати - залишаться лише російські.
StarLightMedia: СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оце;
Inter Media Group: Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм;
Медіа група Україна: ТРК Україна, НЛО ТБ, Індиго, Ескулап ТБ.
Близько 40 регіональних та нішових телеканалів залишаться у відкритому доступі.
Закрывать - нах!
Если бы в Украине была проукраинская власть, он бы и часу не проработал
Думай-Те, расплата неизбежна
после изнание зеленых на ростов.так и сделают
«Горіла студія, палала»
1 год ·
Все виявилось гірше ніж я думав. Головний державний архів Міністерства оборони очолює.... тадададам.... ватніца. Лазить по коментарям і рішуче протестує проти перейменування вулиць на честь українських героїв.
«Тридцать лет жили не тужили на Росийской улице, ну зачем вы начинаете эту вашу хохляцкую ересь».
Тільки відгремів скандал з полковником Ноздрачовим який закликав миритись з терористами, так от ще одна чиновниця Міністерства оборони вляпалась. Ще і з доступом до УСЬОГО...Показати більше...