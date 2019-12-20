EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Суспільство
  2756  55
Все про:Нацрада_ТРМ (231) Путін (4651)

 Нацрада з ТРМ перевірить супутниковий канал "НАШ" через трансляцію пресконференції Путіна

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила для ТОВ "НАШ 365" (супутникова версія телеканалу "НАШ", Київ) позапланову виїзну перевірку на підставі моніторингу, проведеного 19 грудня 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як наголошується в повідомленні на сайті держрегулятора, 19 грудня в ефірі телеканалу було зафіксовано трансляцію пресконференції президента Російської Федерації Володимира Путіна (о 13:08), яка супроводжувалася плашкою "Москва. Наживо", з одночасною прямою трансляцією з вулиці Хрещатик у Києві, протитрованою плашкою "Нацкорпус перекрив Хрещатик".

"Текст висловлювань, зафіксованих під час офіційного моніторингу Національної ради, вказує на те, що їх основною темою є інформація негативного характеру в контексті питань, пов’язаних із національною безпекою України та її територіальною цілісністю", - наголошується в повідомленні Нацради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін. ВIДЕО

Ці факти, на думку держрегулятора, мають ознаки порушення законодавства України у сфері телебачення, радіомовлення та інформації.

За результатами перевірки регулятор ухвалить відповідне рішення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін про військову техніку на Донбасі: Можуть брати у країн, які симпатизують

Як повідомлялося, Нацрада з телерадіомовлення в 2019 році неодноразово призначала позапланові перевірки телеканалу "НАШ", зокрема й за порушення програмної концепції.

Згідно з даними Державного реєстру фізичних і юридичних осіб-підприємців, бенефіціарним власником компанії "Наша Прага" є батько народного депутата Євгена Мураєва Володимир Мураєв.

Виручка ТОВ "Наша Прага" в 2017 році скоротилася на 27,3% - до 3,87 млн грн, чистий прибуток зріс у 4,6 разу - до 4,36 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166559
 
   
 Топ коментарі
 
каким же идиотом надо быть, шоб смотреть бред этого ублюдка
 показати весь коментар
 
Кто хозяин ? - Приравнять к пропаганде врага во время войны.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
каким же идиотом надо быть, шоб смотреть бред этого ублюдка
 показати весь коментар
 
 
Попалися пєдіки на крючок. Нехай хоча б полякають.
 показати весь коментар
 
 
каким же идиотом надо быть, шоб смотреть бред этого ублюдка

Гнида отдала приказ с территории РФ бить Градами по украинским пограничникам, а теперь корчит из себя великого политика и миротворца! Х=ло он и в гробу таким останется!
 показати весь коментар
 
 
Та до каких пор эта мразь будет в Украине свинячить
 показати весь коментар
 
 
Кто хозяин ? - Приравнять к пропаганде врага во время войны.
 показати весь коментар
 
 
Ой - не смішіть... Нацсовет по ТРВ проверит спутниковый канал "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции Путина - Цензор.НЕТ 1503
Українські канали збираються взагалі закодувати - залишаться лише російські.
 показати весь коментар
 
 
Закодують 23 телеканали чотирьох найбільших медіа-груп України:1+1 media: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН, Бігуді;
StarLightMedia: СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оце;
Inter Media Group: Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм;
Медіа група Україна: ТРК Україна, НЛО ТБ, Індиго, Ескулап ТБ.
Близько 40 регіональних та нішових телеканалів залишаться у відкритому доступі.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Позорный совок, во всей красе.
 показати весь коментар
 
Не путина а путина-***** ,а помойку мураевскую давно пора закрыть к ****** . Нацсовет по ТРВ проверит спутниковый канал "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции Путина - Цензор.НЕТ 1000
 показати весь коментар
 
 
Можно цензор проверить, он вчера каждое слово путина напечатал.
 показати весь коментар
 
 
ну так перепечатать - это ничего...мы должны знать ,что нас может ожидать - зелупа ж в ответ пуйлу даже не гундоснул
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Канал показал, что нас может ожидать.
 показати весь коментар
 
да хрен вы это лайно закроете...зешмаркля уже выступил с дерзким ответом пуйлу?
 показати весь коментар
 
 
Не тревожьте Вовочку, он новогоднюю речь пишет, в Тесле.
 показати весь коментар
 
 
Все начинается с каналов заканчивается газом через дюсельдорф.Но зжиженный газ и диз топливо,нефть и,т, д, можно и напрямую. И кто теперь скажет что мы не шизофреники? Влада всегда будет говорить народ мудр тыря по карманам.А вот пересичные об этом даже не задумываются и кормят владу барыг, отрывая от детей.
 показати весь коментар
 
 
Ходіть на вибори і вибирайте патріотів, а не уродів. А якщо влада охоініє геть, тоді на Майдан.
 показати весь коментар
 
 
нам нужны не патриоты, а шляхетна партия которая будит поменьше говорить с барыгами а по больше гамселить барыг. Захистники конституции.И скидываться на нее по 10 гривен в месяц не проблема за их услуги только всем. Народни профспилки вот их занятие- закон защищать. Есть Билецкий фопы бляхеры аграрии и.т.д. обьеденяйтесь организуйтесь, обсуждайте население скинется, странв в опастности государство ворует выхода нет.Но возможно все.
 показати весь коментар
 
Треба щось придумати щоб закрити НАШ, ЗІК, 112 - це реально ворожі канали.
 показати весь коментар
 
 
Я как-то переключал каналы и наткнулся на данном канале на ватного ведущего, который рассказывал про "гражданскую войну", "ополченцев" и т.д.
Закрывать - нах!
 показати весь коментар
 
 
********** канал дезинформации, занимающийся подрывной антиукраинской деятельностью и дестабилизацией обстановки в Украине.
Если бы в Украине была проукраинская власть, он бы и часу не проработал
Думай-Те, расплата неизбежна
 показати весь коментар
 
 
Что там проверять? Зашквар произошел. Закрыть и амбарный замок повесить. А то лишь бурную деятельность имитируют. Фуфелы.
 показати весь коментар
 
 
этот дружественный зелупе канал сейчас проверяют не из за того,что он сепаратский и показал пуйло,а потому что вся вата Украины знает теперь,что шмаркля засцал что то пуйлу ответить на прямые угрозы захвата новых территорий и теперь рейтинг вырастет не у зели,а у мертветчука - который все сдаст еще быстрее и безболезненней для них
 показати весь коментар
 
 
все эти кацапские помойки наши/интеры/newsonы должны быть закрыты!или спалены!
после изнание зеленых на ростов.так и сделают
 показати весь коментар
 
 
Такого канала как "Наш" не существует в природе. Они хитропопі взяли не дуже рейтінговий телеканал O-TV який здихав вже, профінансували його за ********** гроші та просто наповнюють контент телеканала прокацапським лайном під логотипом "Наш" . Лайно кацапсяче вилили і далі включають музон від O-TV. А як тільки, що вони не прєдєлах... Пора вже нацраді звернути увагу на це неподобство. Хоча... зараз... дуже великі сумніви...
 показати весь коментар
 
 
Невже скоро Лисий і хор Мотузки заспівають
«Горіла студія, палала»
 показати весь коментар
 
 
о, нацрада проснулась! стадо бездельников, вы не в состоянии проверить другие каналы. Поверьте, васждет много открытий чудных
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А нормандский саммит с путиным можно? Тогда и не мандите. Что хочу то и смотрю и так делает каждый, засуньте в Ж8пу ваши запреты в эру интернета
 показати весь коментар
 
 
Был такой журнал "Наш" для тридварасов, неужели теперь ещё и целый канал открыли? Нацрада з ТРМ перевірить супутниковий канал "НАШ" через трансляцію пресконференції Путіна - Цензор.НЕТ 370
 показати весь коментар
 
 
Сергій Бондар
1 год ·

Все виявилось гірше ніж я думав. Головний державний архів Міністерства оборони очолює.... тадададам.... ватніца. Лазить по коментарям і рішуче протестує проти перейменування вулиць на честь українських героїв.
«Тридцать лет жили не тужили на Росийской улице, ну зачем вы начинаете эту вашу хохляцкую ересь».
Тільки відгремів скандал з полковником Ноздрачовим який закликав миритись з терористами, так от ще одна чиновниця Міністерства оборони вляпалась. Ще і з доступом до УСЬОГО...Показати більше...

Нацрада з ТРМ перевірить супутниковий канал "НАШ" через трансляцію пресконференції Путіна - Цензор.НЕТ 5210

Нацрада з ТРМ перевірить супутниковий канал "НАШ" через трансляцію пресконференції Путіна - Цензор.НЕТ 4518
 показати весь коментар
 
 
Глянул сразу на логотип, показалось: кацапский ТК Звезда....
 показати весь коментар
 
 
Цю прес-конференцію вчора у прямому ефірі повністю транслював ТВ канал "Наш" по кабельному телебаченню (Воля у Дніпрі). Вважаю, що цим фактом повинне зацікавитися СБУ - явні вороги України не повинні мати право використовувати наше телебачення без обмежень.
 показати весь коментар
 
 
Высказывания и пресс конференции Путина, Жириновского необходимо показывать в Украине. Украинский народ должен видеть смертельную опасность, исходящую от России, должен быть постоянно готовым к отражению агрессии. Подобная информация сильнее укрепляет украинское государство, повышает его боеспособность, усиливает желание вступить в НАТО. Это самая лучшая агитация вступления в НАТО. Даже те, кто до этого не хотел вступления, после подобного просмотра все за НАТО.
 показати весь коментар
 
 
Там командует всем зазнавший ся армяшка под звуки низкой частоты БУМ-БУМ-БУМ, которые гнусно влияют на мозг граждан. А Путина забудьте - у него Альцгеймер, выпадение прямой кишки и золотуха. Мураев! Тебе предупреждение.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору