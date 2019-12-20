 У 2020 році плануємо просунутися в питанні миру, провести місцеві вибори і вийти на економічне зростання, - Корнієнко

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"У нас багато завдань. Є завдання економічне: нам потрібно виходити на економічне зростання, на перегляд бюджету, на оновлення нашого макроекономічного прогнозу - це завдання більш для уряду, але парламент також повинен працювати", - заявив Корнієнко.
Серед політичних завдань він назвав "закінчення перезавантаження влади".
"Наступний рік - це рік місцевих виборів. Ми вже побачили з реакції на зміни до Конституції, з питань децентралізації, місцеві еліти не думають так легко здавати ситуацію, вони планують перезавантажитися. Я хочу нагадати їм всім, як планувала перезавантажитися минула Верховна Рада, і чим це все закінчилося. На місцях теж треба оновити владу і люди самі розберуться, хто з мерів і місцевих депутатів плідно працював ці 5 років, а хто потребує переобрання", - сказав нардеп.
Корнієнко підкреслив, що завданням №1 буде мир.
"Також у нас є політичне завдання №1 - це мир. Ті ініціативи президента, які почалися, вони схвально сприймаються суспільством. І ми бачимо реальне просування", - заявив нардеп.
Він нагадав про обмін полоненими та про "нормандську зустріч".
"І сподіваємося, що наступного року ще просунемося в питанні миру", - додав Корнієнко.
23.08.2019 Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд. Объемы промышленного производства в июле 2019 года сократились на 0,2%.
03.09.2019 Поступления от таможни в госбюджет сократились на четверть.
06.09.2019 Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана. В том числе общий фонд госбюджета в августе получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
"Наш источник с Офиса Президента сообщает, что по фигуре экс Слуге Народа, нардепу Роману Иванисову, ситуативно договорились в ОП.
Нардеп Роман Иванисов (экс Слуга Народа) может благодарить судьбу, которая помогла ему. Сейчас все уже почти забыли про ровенского «насильника», то есть программа минимум решена, он пропал из информпространства страны, в этом году он остается нардепом. https://t.me/legitimniy/2584
Вот дальнейшая его судьба остается под большим вопросом.
Источник дополняет, что в Офисе Президента существует такой план по его персоне. В момент, когда про его персону снова вспомнят, и будут использовать для информационной войны против СН, Офис Президент инициирует публичную расправу над Иванисовым и лишения его депутатского мандата."
Завтра состоится корпоратив Слуг Народа в ночном клубе Chi.
Насколько я понимаю, будем праздновать 80 миллиардов дыру в бюджете и европейские тарифы с самой нищей стране Европы.
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А ничего,что вы за полгода умудрились просрать весь бывший рост?,зарплаты росли,пенсии соответсвенно тоже расли,вы всё похерили говноэкономисты самокатные,пи**еть-не мешки ворочать,банкуйте дальше зебилы...
Це суттєво укріпило гривню, що, до речі, зробило щасливими невігласів і вжахнуло фінансистів, які розуміють наслідки цього курсу для українських виробників-експортерів та економіки в цілому.
Отже, при цих неймовірних позиках талановито примудрилися утворити діру в бюджеті у 40 мільярдів гривень. І, як наслідок, зупинили платежі, крім захищених. Нема грошей. І нема слів.
А найгірше провал молодого уряду, який так і не спромігся спуститися з небес на грішну землю і замість повітряних замків будувати реформи в реальних умовах, призведе до призначення наступного уряду настільки «міцних господарників», що часи Януковича-Азарова доведеться згадувати щодня.
Только идиот может верить обещаниям.
Ну а что. Суд по Привату отложен. А раз отложен, то и кредита МВФ не даст. Что дальше? Месяц-другой задержки бюджетных выплат, потом выйдут и скажут: проклятый МВФ кинул, а Путин предлагает 12 миллиардов. Деваться некуда, проклятый Порошенко довел до крайнего зубожиння, поэтому мы вынуждены, мы очень не хотим, но деваться некуда, так что мы с огромным отвращением вынуждены согласиться на условия братской России. Тем более, и Владимир Владимирович вот подтвердил, что не обидит. Что? Это он только меня и Авакова не обидит? Ну ладно, кто там вдумываться будет. Они ж ролики смотрят, а не слушают, гыгыгы.
Крутим кино, биомасса хавает.
у бени казна покупает все дорого а продает ему задешево ))))
в простонародье это называется КРАСТЬ )))
еще там было "садить" , з/п по 4000 баксов, бесплатная коммуналка и кисельные берега...
Ну и как, клоуны?
Или хером по роялю проще было?
7 ч. ·
«Слуга» (скорей враг) народа Герус с другими «слугами-врагами» разработали законопроект, которым хотят разрешить монополистам без санкции суда вламываться в дома и квартиры людей, у которых есть коммунальные долги, для насильственного отключения от отопления, воды, газа.
Не останавливайтесь, герусы, больше жару! В следующем году вас не будет ни при власти, ни в Украине: будете как порошенковские вовки по заграницам от розыска прятаться.
Мир??
а зачем 14 тысяч погибло??
Бене нужен бизнес в мацковии-вот и весь мир
Мір можливий лише шляхом перемоги над ворогом, інакше це знов буде мір у рабстві цапорогих покидьків...
***** вообще-то согласен отказаться от своих планов на Украину ?!
Судя по его утверждениям , про то , шо мацковские лягушки квакали не только в мокшанских болотах , но и на порогах Днепра ... оно совсем не давал согласия на "вопрос мира" .
Где те лаборатории , где изготовляют таких критических идиётофф как этот Корниенок , бляха муха !