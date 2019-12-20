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Все про:Зеленський (3941) гральний бізнес (106)

 Не хочете платити в бюджет - негайно закриваємо всі ігрові зали. Думай ... те, - Зеленський

В Україні від сьогодні закривають всі гральні заклади з метою виведення бізнесу з тіні.

Про це на своїй сторінці в  Facebook, написав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора Верховна Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть.

Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет?

Що ж, давайте по-іншому. Від сьогодні негайно закриваємо всі гральні зали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ за ніч блокувала роботу 43 підпільні гральні заклади у 6 областях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Думай...те", - написав Президент.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд унеможливив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Не хочете платити в бюджет - негайно закриваємо всі ігрові зали. Думай ... те, - Зеленський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166554
 
   
 Топ коментарі
 
Мої не можно, а то Білецький нападе
Не хотите платить в бюджет - немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7404
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молодец, правильно. дави коррупционную гидру.
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Запомни пожалуйста, в стране существует ЗАКОН И НИКОМУ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРЕЗИДЕНТУ НЕ ПОЗВОЛЕНО ЕГО НАРУШАТЬ. Хочешь закрыть - закрой, только при этом издай Закон о закрытии, обсуди его правильность с КС, и только после подтверждения правомерности Указа президента, выполняй конкретные действия.Вот так происходит в нормальных цивилизованных странах. На одну секунду представьте себе, что Трамп "ПРИКАЗАЛ "не издал Указ или Закон (требующий подтверждения всего Конгресса), а просто дал прямое указание правоохранительным органам - "Закрыть все казино" - в голове помещается, что будет тогда???.
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решение принято в законодательном порядк. а теперь прочти сам себе перед зеркалом: "Запомни пожалуйста, в стране существует ЗАКОН И НИКОМУ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРЕЗИДЕНТУ НЕ ПОЗВОЛЕНО ЕГО НАРУШАТЬ. Хочешь закрыть - закрой, только при этом издай Закон о закрытии, обсуди его правильность с КС, и только после подтверждения правомерности Указа президента, выполняй конкретные действия.Вот так происходит в нормальных цивилизованных странах. На одну секунду представьте себе, что Трамп "ПРИКАЗАЛ "не издал Указ или Закон (требующий подтверждения всего Конгресса), а просто дал прямое указание правоохранительным органам - "Закрыть все казино" - в голове помещается, что будет тогда???." "
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Они не официально открыты т е вне закона. Поэтому их просто закрыли
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Я, юрист с 32-летним стажем категорически утверждаю :
1.Если у заведения емть какое-либо разрешение (от местного совета итд.), если есть лицензия на установку лотерейных автоматов, то действия полиции - беспредел.
2.Если никаких документов, подтверждающих право действовать коммерческой структуре таким образом - БРАВО !
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Так говорят же вроде Собаков контролирует весь игорный бизнес подельник ЗЕбилов..може мало Бене отстегивает и Беня с жадности бесица вот и натравил своего кловуна..
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Все, земля закінчилася подавай ігорний бізнес нехай покажуть хто кому клован.
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Наконец-то у Зеленского прорезались яйца, давно пора
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Верховна Рада тобто монобільшість зеленського провалила закон зеленського, СБУ (???) закрило ігрові зали, хазяїни яких підуть в суд, бо якісь ліцензії в них таки були. Цей правовий нігілізм вже набрид
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То есть, причина закрытия только одна - деньги. А в остальном, прекрасная маркиза...
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был я в сбу ... стадо эпотажных дибильных мальчмков
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Не понял этого движения?? А где же теперь наша доблестная СБУ будет харчеваца???Нужно позвонить Баканову по поводу этого черта..
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Красава,потужний копняк мусорам по бейцям і чорту Аввакову беспосередньо))
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я че-то не понял как имея моно-большинство, ВР не проголосовала за закон Президента-однопартийца?
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Авакян штурмовал суд по делу Шеремета
https://youtu.be/3XBKFywU-jY
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В век домашних компьютеров, какие подпольные игровые залы?! Туда еще ходят?
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провалили лобистский кацапский закон, написанный кацапами в интересах кацапов и зеленая блевотина возмутилась!
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Через неделю игровые залы опять откроются. Надо как минимум руководство полиции менять
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это зелупо обратилось с этим вопросом к авакяну , так зачем же через средства массовой инфо , мог же и лично по телефону авакяшке Не хотите платить в бюджет - немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те авакян....те
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Мені подобається. Мені не подобалося що 73-біомаса. Але ! куди я дінусь. Зеленський президент, трускавєцкая ка-***** в работє-працює! Вчора у нас в 16-00 позакривали всі! лохотрони. У моєї приятельки зять, один з володарів. Вона до мене не говорила, бо я за Петра Олексійовича. А вчора заговорила. Саме від неї я і взнала. Я їй поспівчувала. А сама радію. Більш я їй доводити нічого не буду. Радію! що Петро Олексійович не президент. На майдан збираються.. Я не піду. Уперше! радію, що зе--перемогли. Поки що пенсію платять, моїй онучці виплатили допологові. Мені добавили 14 гривень. Не знаю що купити на Різдво, курячих лапок, чи курячих голів. Що краще? Прямо голова тріскає. Дали гроші, а тепер носися з ним
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