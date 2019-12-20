 Не хочете платити в бюджет - негайно закриваємо всі ігрові зали. Думай ... те, - Зеленський

Про це на своїй сторінці в Facebook, написав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора Верховна Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть.

Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет?

Що ж, давайте по-іншому. Від сьогодні негайно закриваємо всі гральні зали.

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Думай...те", - написав Президент.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд унеможливив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.