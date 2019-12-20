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 "Йдемо ленінським репресивним шляхом?", - "Євросолідарність" вимагає від ДБР відреагувати на обшуки НАБУ на телеканалі "Думська TV"

Партія "Європейська Солідарність" вважає обшуки на одеському телеканалі "Думська TV", які відбуваються зараз, прямим політичним тиском на незалежний телеканал.

Про це повідомляється на сайті політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Товариш" Ленін свого часу писав, що держава у своїй суті є апаратом насилля. Але європейська практика доводить, що держава є апаратом справедливості. і ми сьогодні перебуваємо прямо на роздоріжжі, щоб піти ленінським шляхом", - заявили в партії.

НАБУ, яке покликане боротися з корупцією в органах влади, саме зараз займається тиском на засоби масової інформації, не допускає на роботу журналістів, чинить їм перешкоди в їхній журналістській діяльності, вилучає сервер і техніку приватного телеканалу, зазначають члени політсили.

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"Це сталося після того, як "Думская ТБ" активно висвітлював тему визнання директора НАБУ Артема Ситника винним у корупційному правопорушенні. Ми вбачаємо в цьому пряму помсту за незалежну редакційну політику і критичні матеріали журналістів та авторів "Думская ТБ". Ми вважаємо, що це – перешкоджання журналістській діяльності та політичний тиск з бажанням позбутися незалежних або критичних до владних структур ЗМІ в Україні", - зазначають в "ЄС".

"Вимагаємо від Державного бюро розслідувань порушити справу щодо незаконних дій НАБУ, а від влади негайно припинити практику знищення свободи слова в Україні. Влада має поважати демократичні цінності, українських журналістів – що б вони не писали і не говорили в рамках безпеки і законів України – та навчитися сприймати критику", - зауважують у "ЄС".

"Ми разом з українським суспільством не допустимо впровадження репресивних інструментів російського штибу проти незалежних ЗМІ в Україні", - наголошують члени політсили.

Повідомляється, що "ЄС" звернулася до представника ОБСЄ з приводу захисту свободи слова Арлема Дезіра, до відповідних структур Ради Європи, які стежать за дотриманням свободи слова в країнах, які підписали відповідні конвенції, із закликом негайно звернути на це увагу та відреагувати.

Також дивіться: НАБУ проводить обшуки на телеканалі "Думська TV". ВIДЕО

"Вважаємо, що нам треба визначитися – йдемо ми ленінським репресивним шляхом чи шляхом європейської справедливості, і в цьому зараз ключовий момент", - підсумували в партії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166552
 
   
 Топ коментарі
 
Він, падлюка, сватів закрив , чим наніс невиліковну травму мілліонам жителям України і це стало визначальним у виборах президента. "Идем ленинским репрессивным путем?", - "Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ" - Цензор.НЕТ 854
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Не шоколданой воровской падали кричать о свободе слова... Именно сывочолый п..дар закрыл Шустера, хотя ха полгода до этого кричал, что отдаст свою никчемную жизнь за Свободу Слова Шустера
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Собственность бренда «Думская», под которым сейчас работают уже два СМИ: сайт «Думская.net» и телеканал «Думская.TV», владеет лёшик гончаренко. Правда, в реестре Нацсовета, директором и основателем «Думской» указан Михаил Шмушкович, бывший глава Одесского областного совета, близкий дружбан лёшика. "Идем ленинским репрессивным путем?", - "Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ" - Цензор.НЕТ 3764

"Идем ленинским репрессивным путем?", - "Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ" - Цензор.НЕТ 2947
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Звичайно, що не можна просто так перевіряти та робити обшуки у ЗМІ.
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Просто так нельзя, а никто этого и не делает. Там все обоснованно. Костусев-младший решил городской собственностью разжиться на халяву, прикрываясь мандатом народного избранника..... Ну вот и закономерный результат. "Йдемо ленінським репресивним шляхом?", - "Євросолідарність" вимагає від ДБР відреагувати на обшуки НАБУ на телеканалі "Думська TV" - Цензор.НЕТ 6770
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Не шоколданой воровской падали кричать о свободе слова... Именно сывочолый п..дар закрыл Шустера, хотя ха полгода до этого кричал, что отдаст свою никчемную жизнь за Свободу Слова Шустера
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значит и сейчас правильно делают, что дрючат сывочолого пи...ра и его воровских шавок
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ну яка свобода слова з шустером, коли в нього на передачах підставні актори грають.
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«Хто як обзивається, САМ ТАК НАЗИВАЄТЬСЯ !» (с)
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Він, падлюка, сватів закрив , чим наніс невиліковну травму мілліонам жителям України і це стало визначальним у виборах президента. "Идем ленинским репрессивным путем?", - "Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ" - Цензор.НЕТ 854
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Пётр Ильич Порошенин "Идем ленинским репрессивным путем?", - "Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ" - Цензор.НЕТ 3621
"Идем ленинским репрессивным путем?", - "Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ" - Цензор.НЕТ 2386
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Собственность бренда «Думская», под которым сейчас работают уже два СМИ: сайт «Думская.net» и телеканал «Думская.TV», владеет лёшик гончаренко. Правда, в реестре Нацсовета, директором и основателем «Думской» указан Михаил Шмушкович, бывший глава Одесского областного совета, близкий дружбан лёшика. "Идем ленинским репрессивным путем?", - "Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ" - Цензор.НЕТ 3764

"Идем ленинским репрессивным путем?", - "Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ" - Цензор.НЕТ 2947
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Тобто навіть сашко сокира розуміє, що Шмакля почав розправлятись з опозиційними йому медіа. Зебіли радіють. "Идем ленинским репрессивным путем?", - "Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ" - Цензор.НЕТ 2139
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А шо вже розправився? От скажений Зе! Я не встигаю за його паскудствами! Добре що є небайдужі блогери-активісти по півтори тисячи за язика) Дякую друже! "Йдемо ленінським репресивним шляхом?", - "Євросолідарність" вимагає від ДБР відреагувати на обшуки НАБУ на телеканалі "Думська TV" - Цензор.НЕТ 9866
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Вот мрази псиные,как конфисковывать имущество предпринимателей и выносит им приговор - неплательщик налогов без решений суда - им было весело,а как их самих несправедливо нагнули,так - нас трогать нельзя,мы святые,идите в ж,потроха нужно тоже обыскать и все у него конфисковать.
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А вас не нужно обыскать? Да и конфисковать ваше барахло за одно?
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Этот вечно пьяный чёрт забыл, чем занимался все пять лет?
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Што такое Євросолидарность, и где находится Думская ТВ?
Судя по названию - это где то где есть Дума.
В таком случае обыски и всяческие репрессии поддерживаю.
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В Киеве тоже когда-то была Думская площадь, сейчас она Майдан Незалежності называется.
Для Киева название "Думская" было бы как минимум странное.
Для Адєссы мабуть норм.
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Что за истерика? Ты спросил, я ответил. Или это я название этой площади дал? Я вообще не из Одессы.
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Зато в Киеве куча прокремлевского дерьма сидит в Раде, да по властным кабинетам. Для Куева мабуть норм. Если б ты Львов в пример поставил, я бы одобрил. А Киев - сравнение неудачное.
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А шо ж эта партия пёсов так не реагировала, когда обыски проходили на недружелюбных ей каналах? И ещё при ней? Шо, тогда всё устраивало?
А теперь терпите то, шо сами когда-то и устраивали.
НО!!! Я против государственных наездов на любые СМИ. Даже сми соевовой политической кучи. Все должны иметь возможность безопасно вещать свою политическую позицию, а мы сами уже будем выбирать кого нам слушать/читать.
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намагаються йти путенським шляхом, але вийде що овочевим... на ростов...
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Господи, какие дебилы!.... Ленина для чего-то приплели....
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я конечно не фанат "112" и "ньюсвана" но хотел бы напомнить ПЕСикам, как в их бытность при власти прессовали эти каналы!
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Зебобики аж кончают! Единственный реальный проукраинский канал в Одессе пресуют...
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Проукраинский с названием "Думская"? Вы, товарищ, либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
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Это историческое название площади в Одессе. Есть ещё канал Пушкинская.
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Ну тогда уже уточняйте, что это "исторически кацапское" название площади. Ну и канала в честь эфиопа Ляксандра Сергеича.
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Дурень думкою багатіє. Это в честь соответствующей топонимики. Ты ещё пойди на улицу Московскую (такая есть в Киеве) и наедь на всех там живущих, что они, типа, прокацапские, потому что у них в паспорте написано, что они там живут.
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Крестик снять?))) "Думи мої, думи мої, Лихо мені з вами!"
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Прийти к Медведчуку, как всегда, не судьба.
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