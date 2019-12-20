 Київрада заборонила феєрверки і салюти в столиці до кінця військових дій на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київради.

"Відповідно до рішення, заявку на проведення масового заходу необхідно подавати не пізніше ніж за 15 робочих днів до запланованої дати. Якщо для організації заходу потрібне перекриття доріг та зміна руху громадського транспорту, наприклад, для проведення спортивних подій, - то заявку необхідно подати за 45 робочих днів. Вона має містити дані про організатора та сам захід (форма, мета, місце проведення або маршрут, дата та час початку і закінчення). Також обов’язково вказувати організаційні питання забезпечення події", - йдеться в повідомленні.

Водночас забороняється проведення масових заходів розважального характеру на Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам’яті загиблих Героїв. А організацію подій біля культових споруд додатково необхідно узгоджувати з представниками релігійних організацій на балансі яких вони перебувають.

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Також у столиці забороняється проведення феєрверків, салютів та інших розважальних заходів і видовищ з використанням піротехнічних виробів на період стримування збройної агресії на сході України.

Рішення підтримали 78 депутатів.