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 Київські новини
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 Київрада заборонила феєрверки і салюти в столиці до кінця військових дій на Донбасі

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили порядок організації і проведення недержавних масових громадських заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київради.

"Відповідно до рішення, заявку на проведення масового заходу необхідно подавати не пізніше ніж за 15 робочих днів до запланованої дати. Якщо для організації заходу потрібне перекриття доріг та зміна руху громадського транспорту, наприклад, для проведення спортивних подій, - то заявку необхідно подати за 45 робочих днів. Вона має містити дані про організатора та сам захід (форма, мета, місце проведення або маршрут, дата та час початку і закінчення). Також обов’язково вказувати організаційні питання забезпечення події", - йдеться в повідомленні.

Водночас забороняється проведення масових заходів розважального характеру на Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам’яті загиблих Героїв. А організацію подій біля культових споруд додатково необхідно узгоджувати з представниками релігійних організацій на балансі яких вони перебувають.

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Також у столиці забороняється проведення феєрверків, салютів та інших розважальних заходів і видовищ з використанням піротехнічних виробів на період стримування збройної агресії на сході України.

Рішення підтримали 78 депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166547
 
   
 Топ коментарі
 
Це давно треба було зробити, бо треба бачити тих дебілів з феєрверками Киевсовет запретил фейерверки и салюты в столице до конца военных действий на Донбассе - Цензор.НЕТ 3541
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Це давно треба було зробити, бо треба бачити тих дебілів з феєрверками Киевсовет запретил фейерверки и салюты в столице до конца военных действий на Донбассе - Цензор.НЕТ 3541
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Для тих, хто в танку: рішення про заборону феєрверків та салютів існує в Україні з 2014 року і його щорічно лише подовжують.
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У наших знайомих ще у нульові був випадок з летальним наслідком, коли на Новий Рік через відчинене вікно на балкон залетіла якась ракета, вибухнула, почав горіти пластик... чоловіки кинулися гасити, особливо інтенсивно гасив глава сім'ї... погасили, поматюкалися на дебілів, пожежників/міліцію вирішили не викликати... повернулися за стіл знімати стрес... свято продовжилось, пристрасті вляглися...
А вранці мужикові стало зуйово. Звернулися до лікарів, коли вже було пізно - отруєння продуктами горіння (приблизно як у кацапів в клубі "Хромой Лавров").
Коротше кажучи, результат - Киевсовет запретил фейерверки и салюты в столице до конца военных действий на Донбассе - Цензор.НЕТ 4603
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Я теж бачив багато дебілізму при таких випадках, але не буду тут пояснювати та уточнювати.
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Правильно. А ще краще - фейєрвекєрів забирати одразу на передову проходи у міннтх полях робити.
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а всем плевать
все равно дебилы будут бабахать
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Потому что Новый Год. Дали бы места, где можно запускать.
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А порохоботи подібної фігньою не страждають.
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Ты тоже не бахай. В окно посмотри и спать.
Скоро по всей Германии запретят, так что наслаждаемся пока. Хотя стрёмно иногда, в машину может прилететь ракета, сразу вмятина будет.
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Надо бы на все это время законодательно запретить продажу пиротехники... кто ослушается - в анус - и пущай полетает...
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Ерунда эти запреты, только штрафы в карман мусорам.
Как запускали, так и будут запускать.
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любой запрет - копейка малая в мусорской карман.
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В Днепре где-то с лета опять открылись магазины фейерверков. И каждую неделю на соседней улице, какие-то чурки запускают фейерверки. Всем пофик.
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Дивно, бо я бачив лише дебілів, які цим страждають. Євреї, азербайджанці, грузини, араби...не користуються феєрверками.
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Да я не разбирался с национальностью, чёрненькие какие-то. Может и молдаване или цыгане.
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Ты как раз перечислил нации, которые воюют. И вздрагивают от взрывов, а не радуются
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Ню-ню... Київрада заборонила феєрверки і салюти в столиці до кінця військових дій на Донбасі - Цензор.НЕТ 6715
Кожен рік зустрічали Новий рік із феєрверками а тут раптом якась заборона. Це хіба що їх не буде в продажу.
В мене наприклад, заготовлено два "вироби" Шостинського "Імпульсу". Один запущу 31 грудня, а другий - 7 січня.
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У Тальному 14-річний хлопець Лука Штолько постраждав від вибуху феєрверку на святкуванні Нового року. У хлопця на тілі опіки через вибухонебезпечну речовину та забій грудної клітки від удару, підліток наразі лікується дома. До цього знаходився в Тальнівській ЦРЛ. Про це у мережі Фейсбук написала його мати Леся Штолько, повідомляють «Вісті Черкащини».
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По-перше нічого купувати китайський непотріб.
По-друге потрібно дотримуватись елементарних правил ТБ.
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Краще робити піротехніку з невеличкими зарядами урану (а також каліфорнієві петарди)... потужність - 0.00...(скільки-то там) кілотони... зате як яскраво!
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не совсем понимаю почему до конца военных действий на Донбассе, но прокуроры, видимо правы...
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Натяк: якщо під час масових феєрверків вчинити теракт - люди поблизу далеко не одразу зрозуміють, що то бабахнуло щось суворіше, аніж святкова піротехника.
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ну на троечку так потянет...
тогда и самолеты надо приземлить, а то вдруг люди не сразу поймут, шо не кацапские?
грань между неоходимостью и глупостью очень тонкая...
как при обамыче в свое время Christmas не называли Christmas, а шо бы не христиан не злить, а просто Holidays - и такое тоже было, прошло вроде...)))
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У нас вообще- то война и люди гибнут.
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ето вы сейчас меня пристыдить хотели? - так я типа в курсе.
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Ну и зря фейерверки это же классно весело
У нас тут тоже в Вашингтоне и пригородах типа не дают но народ едет в Охайо или Пенсильванию там прямо на хайвей на границе штата огромные рынки фейерверков
Мы ракеты привозим в человеческий рост и запускаем всё равно а полиции похоже пофиг
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Давно на Донбассе запретили. С 2014 года.
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И шо, как контролировать будут? Или это из разряда просто перестать стрелять
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Ага, и 50 км/час максимальная скорость в городе!
Кто и с какими полномочиями будет контролировать и какое наказание?
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Дебилы всё равно найдутся,их надо на передовую отправлять пусть там отмечают праздники с салютом.
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Ой, с 24-00 до 01-00 могли бы и разрешить, все бы время знали!
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Молодцы ! Давно пора !
Жлобьё с деньгами дорвалось до этой пиротехники и гнобит всех вокруг.
Других развлечений нет.
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