 Київрада заборонила феєрверки і салюти в столиці до кінця військових дій на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київради.
"Відповідно до рішення, заявку на проведення масового заходу необхідно подавати не пізніше ніж за 15 робочих днів до запланованої дати. Якщо для організації заходу потрібне перекриття доріг та зміна руху громадського транспорту, наприклад, для проведення спортивних подій, - то заявку необхідно подати за 45 робочих днів. Вона має містити дані про організатора та сам захід (форма, мета, місце проведення або маршрут, дата та час початку і закінчення). Також обов’язково вказувати організаційні питання забезпечення події", - йдеться в повідомленні.
Водночас забороняється проведення масових заходів розважального характеру на Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам’яті загиблих Героїв. А організацію подій біля культових споруд додатково необхідно узгоджувати з представниками релігійних організацій на балансі яких вони перебувають.
Також у столиці забороняється проведення феєрверків, салютів та інших розважальних заходів і видовищ з використанням піротехнічних виробів на період стримування збройної агресії на сході України.
Рішення підтримали 78 депутатів.
А вранці мужикові стало зуйово. Звернулися до лікарів, коли вже було пізно - отруєння продуктами горіння (приблизно як у кацапів в клубі "Хромой Лавров").
Коротше кажучи, результат -
все равно дебилы будут бабахать
Скоро по всей Германии запретят, так что наслаждаемся пока. Хотя стрёмно иногда, в машину может прилететь ракета, сразу вмятина будет.
Как запускали, так и будут запускать.
Кожен рік зустрічали Новий рік із феєрверками а тут раптом якась заборона. Це хіба що їх не буде в продажу.
В мене наприклад, заготовлено два "вироби" Шостинського "Імпульсу". Один запущу 31 грудня, а другий - 7 січня.
По-друге потрібно дотримуватись елементарних правил ТБ.
тогда и самолеты надо приземлить, а то вдруг люди не сразу поймут, шо не кацапские?
грань между неоходимостью и глупостью очень тонкая...
как при обамыче в свое время Christmas не называли Christmas, а шо бы не христиан не злить, а просто Holidays - и такое тоже было, прошло вроде...)))
У нас тут тоже в Вашингтоне и пригородах типа не дают но народ едет в Охайо или Пенсильванию там прямо на хайвей на границе штата огромные рынки фейерверков
Мы ракеты привозим в человеческий рост и запускаем всё равно а полиции похоже пофиг
Кто и с какими полномочиями будет контролировать и какое наказание?
Жлобьё с деньгами дорвалось до этой пиротехники и гнобит всех вокруг.
Других развлечений нет.