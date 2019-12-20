 За місяць роботи на посаді заступника голови "Укроборонпрому" Найєм отримав 310 тисяч зарплати (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані його декларації.
У декларації наголошується, що 2 грудня Найєм за місцем основної роботи в "Укроборонпромі" отримав 310 521 грн зарплати.
Цензор.НЕТ звернувся до Найєма за коментарем, поки його одержати не вдалось.
На посаду заступника глави "Укроборонпрому" Мустафа Найєм був призначений у листопаді.
Нагадаємо, у зв'язку з обмеженням фінансування Міністерством фінансів програм, через невиконання бюджету, цього року, вперше з 2014 року, може бути зірвано виконання державного оборонного замовлення.
Нагадаємо, що близько місяця тому Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавічус скаржився на низькі зарплати працівників концерну
Свинарчуку Наему даже ничего красть при такой зряплате не надо