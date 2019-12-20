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 За місяць роботи на посаді заступника голови "Укроборонпрому" Найєм отримав 310 тисяч зарплати (оновлено)

Заступник Генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм за місяць отримав більш ніж 300 000 гривень зарплати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані його декларації.

У декларації наголошується, що 2 грудня Найєм за місцем основної роботи в "Укроборонпромі" отримав 310 521 грн зарплати.

Цензор.НЕТ звернувся до Найєма за коментарем, поки його одержати не вдалось.

На посаду заступника глави "Укроборонпрому" Мустафа Найєм був призначений у листопаді.

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Нагадаємо, у зв'язку з обмеженням фінансування Міністерством фінансів програм, через невиконання бюджету, цього року, вперше з 2014 року, може бути зірвано виконання державного оборонного замовлення.

Нагадаємо, що близько місяця тому Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавічус скаржився на низькі зарплати працівників концерну

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166546
 
   
 Топ коментарі
 
Не за місяць а за 10 днів не треба оббріхувать таку гарну людину...
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Лише українці, 60 % яких за межою бідності, можуть терпіти усіх цих гельмінтів
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За месяц работы на посту замглавы "Укроборнпрома" Найем получил 310 тысяч зарплаты - Цензор.НЕТ 5488 Слуги люблять пацюків. Підгодовують
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Вот где наши зарплаты и нищенские пенсии, эта тварь 310 тысч в месяц получает, а народ концы с концами не могут свести. "Спасибо" президенту за заботу о своём народе.
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13 000 баксов вполне нормальная зарплата для зам главы такой огромной компании как "Укроборонпром".Помнится,когда Коболеву Пэця лимон в месяц зарплату выделил,порохоботов это мало волновало.Или совершенно бесполезной деревенской бабе Корчак по 150 000 в месяц отстегивал + материальна допомога,и ничего.Усе было нормалек.
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Так ЗЕбилятня за зарплату коболева на гавно исходила, забыл что ли уже? так напоминаю...Ато смотри как на дурочку косишь...
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ЗЕбил, а чего ты на паперЭдников и Порошенко стрелки переводишь? То вы ЗЕбилы выбрали себе ЗЕкловуна шоб было так же как при Порошенко??? Я не пойму как твои вигзи про паперЭдников должны оправдать ЗЕкловуна??
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А сколько Гладковский заробляв и Буков?И сколько они заробылы за 45 БТР-4,что за два года они выпустить не смогли?А бедолашные "Дозоры",что за пьять рокив выпуск не наладили?Только за это их повесить мало,вместе с Пэцей.
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Поддерживаю!!! Молодец Зеленский, ценным работникам нужно платить по миллиону в месяц!!! Можем позволить, кстати депутатам нужно поднять зарплату, раза в два-три
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Возрадуйтесь братья и сёстры из секты ЗЕбилов, у приСлуг Урода закончилась эпоха бедности. Блаженство то какое..
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это самая смешная новость.
Свинарчуку Наему даже ничего красть при такой зряплате не надо
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