 Про імпічмент Трампу, земельні протистояння і зміни до Конституції - сьогодні у "Свободі Слова Савіка Шустера"

Чим насправді дихає країна - сьогодні у Свободі Слова Савика Шустерао 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.
Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України
Руслан Стефанчук, Перший заступник Голови Верховної Ради України
Юлія Тимошенко, Лідер партії ВО "Батьківщина"
Юрій Луценко, Генеральний прокурор України (2016 - 2019)
Андрій Білецький, Лідер партії "Національний корпус"
Олег Тягнибок, Лідер партії ВО "Свобода"
Марина Ставнійчук, Член Венеційської комісії від України (2009 - 2013)
Федір Веніславський, Нардеп від "Слуги Народу", Представник Президента України в Конституційному суді
Роман Лещенко, Уповноважений Президента України з питань землі
Микита Потураєв, Нардеп від "Слуги Народу"
Олексій Мушак, Радник Прем'єр-міністра України з питань економічної політики
Вони говорять, а вирішує народ.
пустая трата времени и нервов.
Там всі зібрані однодумці.
раніше вона виглядала так:
А вообще странно, что кто-то еще смотрит эти говношоу
Министр инфраструктуры Криклий обещает в следующем году восстановить в Украине обязательный техосмотр частного автотранспорта. Называет три причины: 1) уменьшить количество ДТП, 2) увеличить поступления в государственный бюджет; 3) выполнить требования Евросоюза.
Об этом пишет сегодня в блоге УП известный политик, экс-министр обороны Анатолий Гриценко.
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2009-й год. Так случилось, что именно я был инициатором отмены техосмотра для 11 млн украинских водителей - этой фикции, когда каждые 2 года водители тупо покупали себе талоны типа обзора, цепляли их на лобовое стекло, чтобы показывать ГАИ, якобы их машина является «исправной» в течение… следующих двух лет)
Коррупция на этих схемах превышала 500 млн долларов ежегодно!
2011-й год. Техосмотр был наконец отменен. Несмотря на визг и запугивания МВД, мол «дороги будут усеяны трупами» (цитата министра Луценко, он выступал за сохранение техосмотра).
При том, что даже по официальной статистике МВД, доля ДТП по причине «техническое состояние автомобиля» не превышала 3 (три) процента, на порядок больше ДТП случались по другим причинам - алкоголь, скорость, купленные права, состояние дорог.
При том, что МВД прекрасно знало 1) о фиктивности техосмотра и 2) о том, что даже после честного техосмотра никакая машина не будет гарантировано исправной целых два года вперед, ведь на наших дорогах ее можно грохнуть того же дня…
Поэтому первый аргумент министра Криклия (уменьшить количество ДТП) - это фикция и неправда.
Второй аргумент министра (увеличить государственный бюджет) - извините, увеличить за счет водителей?
А может, Правительство как-то иначе о бюджете позаботится - не красть, для начала?
А может, главного таможенника и таможню приведете в порядок? Только там резервы десятками миллиардов измеряются. А вы у водителей вцепились?
Третий аргумент министра (требования ЕС) - но при чем здесь миллионы наших водителей, которые ездят по нашим дорогам? Если кто-то едет машиной за границу и в странах пребывания есть отдельные требования относительно технического состояния авто, по страхованию, по водительских прав и т.д. - тогда тот конкретный водитель и его машина действительно должны отвечать требованиям, и тогда и конкретная машина пройдет перед зарубежной поездкой дополнительный осмотр, если он для выезда за границу нужен, это логично. Но - не все миллионы украинских машин и не каждые два года!
И еще, министр Криклий уверяет, якобы коррупционных схем после восстановления техосмотра - больше не будет. Как вижу) будут снова - и вселенский обман, и вселенские поборы, и вселенская коррупция. Готов поспорить с министром, на что угодно.
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Напоследок, а может, вместо восстановления техосмотра с его поборами и коррупцией, профильный министр лучше поработает над тем, ради чего его назначили и мы с Вами платим ему и его структурам зарплату - за качеством украинских дорог? Ведь именно по этой причине ежегодно погибают тысячи и становятся калеками десятки тысяч украинцев?!
КАК ГОВОРЯТ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ