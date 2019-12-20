 Про імпічмент Трампу, земельні протистояння і зміни до Конституції - сьогодні у "Свободі Слова Савіка Шустера"

Чим насправді дихає країна - сьогодні у Свободі Слова Савика Шустерао 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України

Руслан Стефанчук, Перший заступник Голови Верховної Ради України

Юлія Тимошенко, Лідер партії ВО "Батьківщина"

Юрій Луценко, Генеральний прокурор України (2016 - 2019)

Андрій Білецький, Лідер партії "Національний корпус"

Олег Тягнибок, Лідер партії ВО "Свобода"

Марина Ставнійчук, Член Венеційської комісії від України (2009 - 2013)

Федір Веніславський, Нардеп від "Слуги Народу", Представник Президента України в Конституційному суді

Роман Лещенко, Уповноважений Президента України з питань землі

Микита Потураєв, Нардеп від "Слуги Народу"

Олексій Мушак, Радник Прем'єр-міністра України з питань економічної політики

Вони говорять, а вирішує народ.