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Все про:Шустер (75) телебачення (389)

 Про імпічмент Трампу, земельні протистояння і зміни до Конституції - сьогодні у "Свободі Слова Савіка Шустера"

Битва за Білий Дім. Що означає імпічмент Трампу для України? Як зміняться відносини з США якщо 45-го Президента таки буде усунуто? Битва за Землю. Якою ціною дозволять продаж землі? Битва за Конституцію. Що зміниться в основному Законі країни?

Чим насправді дихає країна - сьогодні у Свободі Слова Савика Шустерао 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України

Руслан Стефанчук, Перший заступник Голови Верховної Ради України

Юлія Тимошенко, Лідер партії ВО "Батьківщина"

Юрій Луценко, Генеральний прокурор України (2016 - 2019)

Андрій Білецький, Лідер партії "Національний корпус"

Олег Тягнибок, Лідер партії ВО "Свобода"

Марина Ставнійчук, Член Венеційської комісії від України (2009 - 2013)

Федір Веніславський, Нардеп від "Слуги Народу", Представник Президента України в Конституційному суді

Роман Лещенко, Уповноважений Президента України з питань землі

Микита Потураєв, Нардеп від "Слуги Народу"

Олексій Мушак, Радник Прем'єр-міністра України з питань економічної політики

Вони говорять, а вирішує народ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166545
 
 
 Топ коментарі
 
кстати, наша украинская РСЗО "Вильха" получила новый дизайн, и теперь будет выглядеть так:
Об импичменте Трампу, земельных противостояниях и изменениях в Конституцию - сегодня в "Свободе Слова Савика Шустера" - Цензор.НЕТ 2272

Об импичменте Трампу, земельных противостояниях и изменениях в Конституцию - сегодня в "Свободе Слова Савика Шустера" - Цензор.НЕТ 7654
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будут снова переливать с пустого в порожне???
пустая трата времени и нервов.
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Хватит рекламировать российских агентов в Украине!!!
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будут снова переливать с пустого в порожне???
пустая трата времени и нервов.
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Битва за землю? Ха-ха-ха! Битва за те, хто і далі буде платити власникам 5 гектарних паїв копійки. І як орендну плату і за відкритий чи сірий продаж землі. Ах, фермери такі святі... Читайте краще класиків "Сто тисяч", "Хазяїн". Ось такі і ******* куркулі.
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Буде чергова ритуальна година гніву на Порошенка.
Там всі зібрані однодумці.
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кстати, наша украинская РСЗО "Вильха" получила новый дизайн, и теперь будет выглядеть так:
Об импичменте Трампу, земельных противостояниях и изменениях в Конституцию - сегодня в "Свободе Слова Савика Шустера" - Цензор.НЕТ 2272

Об импичменте Трампу, земельных противостояниях и изменениях в Конституцию - сегодня в "Свободе Слова Савика Шустера" - Цензор.НЕТ 7654
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Напиши краще, звісно якшо є інформація, коли Грім -2 перший раз стрельне.
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немає інфи по "Грому".. але, по "Вільхі" є прогрес.. КРАЗ доопрацював пускову установку..
раніше вона виглядала так:
Об импичменте Трампу, земельных противостояниях и изменениях в Конституцию - сегодня в "Свободе Слова Савика Шустера" - Цензор.НЕТ 2465
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Як би на «Гром», та не знайшовся новий Лазарєв.
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Гнати цього волохатого путєнського шпигуна, разом з його шоу та й всю зелену команду...
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Это на правах рекламы? Должна быть соотв. надпись на статье.

А вообще странно, что кто-то еще смотрит эти говношоу
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Хватит рекламировать российских агентов в Украине!!!
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После последнего брифинга Авакова на Шустере перестал уважать Шустера. Пресмыкался и либезил перед этим коррупционером.
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Ну как же может Шустрый без Воны Владимировны? никак!
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Новая власть - старая песня: обобрать миллионы людей? - Гриценко Декабрь 20, 2019Без рубрикиКомментарии

Министр инфраструктуры Криклий обещает в следующем году восстановить в Украине обязательный техосмотр частного автотранспорта. Называет три причины: 1) уменьшить количество ДТП, 2) увеличить поступления в государственный бюджет; 3) выполнить требования Евросоюза.
Об этом пишет сегодня в блоге УП известный политик, экс-министр обороны Анатолий Гриценко.
В тему - Штрафы вырастут в 5 раз: в Украине возобновляется обязательный техосмотр авто

2009-й год. Так случилось, что именно я был инициатором отмены техосмотра для 11 млн украинских водителей - этой фикции, когда каждые 2 года водители тупо покупали себе талоны типа обзора, цепляли их на лобовое стекло, чтобы показывать ГАИ, якобы их машина является «исправной» в течение… следующих двух лет)
Коррупция на этих схемах превышала 500 млн долларов ежегодно!
2011-й год. Техосмотр был наконец отменен. Несмотря на визг и запугивания МВД, мол «дороги будут усеяны трупами» (цитата министра Луценко, он выступал за сохранение техосмотра).
При том, что даже по официальной статистике МВД, доля ДТП по причине «техническое состояние автомобиля» не превышала 3 (три) процента, на порядок больше ДТП случались по другим причинам - алкоголь, скорость, купленные права, состояние дорог.
При том, что МВД прекрасно знало 1) о фиктивности техосмотра и 2) о том, что даже после честного техосмотра никакая машина не будет гарантировано исправной целых два года вперед, ведь на наших дорогах ее можно грохнуть того же дня…
Поэтому первый аргумент министра Криклия (уменьшить количество ДТП) - это фикция и неправда.
Второй аргумент министра (увеличить государственный бюджет) - извините, увеличить за счет водителей?
А может, Правительство как-то иначе о бюджете позаботится - не красть, для начала?
А может, главного таможенника и таможню приведете в порядок? Только там резервы десятками миллиардов измеряются. А вы у водителей вцепились?
Третий аргумент министра (требования ЕС) - но при чем здесь миллионы наших водителей, которые ездят по нашим дорогам? Если кто-то едет машиной за границу и в странах пребывания есть отдельные требования относительно технического состояния авто, по страхованию, по водительских прав и т.д. - тогда тот конкретный водитель и его машина действительно должны отвечать требованиям, и тогда и конкретная машина пройдет перед зарубежной поездкой дополнительный осмотр, если он для выезда за границу нужен, это логично. Но - не все миллионы украинских машин и не каждые два года!
И еще, министр Криклий уверяет, якобы коррупционных схем после восстановления техосмотра - больше не будет. Как вижу) будут снова - и вселенский обман, и вселенские поборы, и вселенская коррупция. Готов поспорить с министром, на что угодно.
В тему - Криклий «крутит-мутит с тендерами», а в министерстве есть люди Ахметова и Коломойского: героиня секс-скандала Клитина сдала своего шефа
Напоследок, а может, вместо восстановления техосмотра с его поборами и коррупцией, профильный министр лучше поработает над тем, ради чего его назначили и мы с Вами платим ему и его структурам зарплату - за качеством украинских дорог? Ведь именно по этой причине ежегодно погибают тысячи и становятся калеками десятки тысяч украинцев?!
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Колись по львівському телебаченню показали "Запорожець" без коліс,двигуна і скла,який вже багато років гнив на одній з вулиць Львова...І показали талон техогляду,який "Запорожець" щойно успішно пройшов...Міліціянт,який в студіі захищав техогляд тут же заткнувся...Подібний експеримент треба провести і з ініціаторами теперішнього ТО,зокрема з міністром інфраструктури...Сказати - один лише випадок такого підлогу - і тобі відріжуть яя..А чого,час жорстокий і підлий,і міністрові яя вартують того розгулу хабарництва,що принесе ТО...
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КОГДА В ГОСУДАРСТВЕ НЕТ ДЕНЕГ А ТОЧНЕЕ ИМ ПРАВЯТ БЕЗДАРИ И КАЗНОКРАДЫ ПОД ЛОЗУНГАМИ О ЗАБОТЕ И ПРАВАХ НАРОДА ОНИ ПРИДУМЫВАЮТ РАЗНЫЕ ПРАВА ЗАКОНЫ ВЫДАВАЯ ИХ ЗА НУЖНОСТЬ И ПОЛЕЗНОСТЬ А НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ СКРЫТЫЙ НАЛОГ НАПРАВЛЕННЫЙ НА ИЗЫМАНИЕ ДЕНЕГ С КАРМАНОВ НАЛОГА ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ОБОГАЩЕНИЯ ЭТО ТАКОЙ ПОРОЧНЫЙ КРУГ КОТОРЫЙ МЫ ВИДИМ 28 ЛЕТ ПРИХОДЯТ НОВЫЕ БИЛД РОЖЫ А КОЛЕСО ПОБОРОВ КРУТИТЬСЯ ДАЛЬШЕ И ВСЕ НАШИ УСИЛИЯ СЛОМАТЬ ЭТО ВСЕ ПОКА НЕ ДАЛИ УСПЕХА С ЗАЕЗЖЕННОГО КОЛЕСО МЫ МЕНЯЕМ НА НОВОЕ НО ГЛУБОКАЯ КОЛЕЯ ВОЗВРАЩАЕТ ВСЕ НА СВОИ МЕСТА МЫ НЕ ПОМЕНЯЛИ ПУТЬ РАЗВИТИЯ МЫ ВРЕМЕННО ЕГО ОБЛЕГЧИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ С ЗАМЕНЕННОЙ НОВОГО КОЛЕСА

КАК ГОВОРЯТ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ Про імпічмент Трампу, земельні протистояння і зміни до Конституції - сьогодні у "Свободі Слова Савіка Шустера" - Цензор.НЕТ 8152
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Скучновато тепер у Савіка..Тремтячий голос,страх перед своїми ж гостями...кінчився Савік...став Славіком...
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