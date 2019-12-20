 За минулі 5 років до позбавлення волі засудили близько 1,7 тис. військовослужбовців, - Чумак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак.

"За минулі 5 років було засуджено близько 9,7 тис. військовослужбовців. До реального позбавлення волі (тюремного ув'язнення. - Ред.) засуджено близько 1,7 тис. осіб, з яких лише 359 є учасниками АТО (ООС)", - повідомив він.

За словами Чумака, є і статистика самогубств військовослужбовців, і небойових втрат на Донбасі. Однак він відмовився її озвучити.

"Там немає і 1%. Зрозумійте, я щоранку отримую від прокурора сил ООС повідомлення з інформацією щодо бойових, небойових втрат і самогубств військових на фронті", - сказав він.

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