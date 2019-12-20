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Все про:в'язниця (214) військовослужбовці (2605) Чумак (76)

 За минулі 5 років до позбавлення волі засудили близько 1,7 тис. військовослужбовців, - Чумак

Протягом 5 років в Україні до позбавлення волі засудили близько 1,7 тис. військовослужбовців. Серед них 359 учасників бойових дій на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак.

"За минулі 5 років було засуджено близько 9,7 тис. військовослужбовців. До реального позбавлення волі (тюремного ув'язнення. - Ред.) засуджено близько 1,7 тис. осіб, з яких лише 359 є учасниками АТО (ООС)", - повідомив він.

За словами Чумака, є і статистика самогубств військовослужбовців, і небойових втрат на Донбасі. Однак він відмовився її озвучити.

"Там немає і 1%. Зрозумійте, я щоранку отримую від прокурора сил ООС повідомлення з інформацією щодо бойових, небойових втрат і самогубств військових на фронті", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада схвалила закон про підвищення соцзахисту учасників АТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166544
 
   
 Топ коментарі
 
а 8000 - это те самые, о которых орут боты лахты/моники-42, ссылаясь на "точные данные" от... скабеевой-соловьева За минулі 5 років до позбавлення волі засудили близько 1,7 тис. військовослужбовців, - Чумак - Цензор.НЕТ 9751
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добровольцы ВСЕГДА были в подчинении бени коломойши, который и послал их в Иловайсий котел - на отжим ЗуГРЭС..

ты забыл как беня бросил подчиненные ТОЛЬКО ему добробаты - на захват(отжим у ахметки) ЗуГРЭС?)) и которые смогли пробиться только до Иловайска и там застряли.. И да, хомчак при этом участвовал - вместе с беней.. Известно давно сколько беня заплатил добробатам, и как потом их кинул во всех смысла.
И почему потом, после Иловайска - все добробаты послали беню накуй...
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Шоколадный пуйлосос за 5 лет посадил сотни участников АТО, уничтожил в котлах сотни добровольцев по приказу пуйла.
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А ещё 6300 добровольцев, которых в нашей стране даже за военнослужащих не считают.
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"За прошедшие 5 лет было осуждено около 9,7 тыс. военнослужащих. К реальному лишению свободы (тюремному заключению. - Ред.) осуждено около 1,7 тыс. человек, из которых лишь 359 являются участниками АТО (ООС)", - сообщил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3166544

А как же 8 000 - 10 000, о которых ором орали политиканы и блохеры?
Если эти 359 осуждены незаконно, Чумак должен инициировать пересмотр их дел.
Такие среди них есть?
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а 8000 - это те самые, о которых орут боты лахты/моники-42, ссылаясь на "точные данные" от... скабеевой-соловьева
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Шоколадный пуйлосос за 5 лет посадил сотни участников АТО, уничтожил в котлах сотни добровольцев по приказу пуйла.
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добровольцы ВСЕГДА были в подчинении бени коломойши, который и послал их в Иловайсий котел - на отжим ЗуГРЭС..

ты забыл как беня бросил подчиненные ТОЛЬКО ему добробаты - на захват(отжим у ахметки) ЗуГРЭС?)) и которые смогли пробиться только до Иловайска и там застряли.. И да, хомчак при этом участвовал - вместе с беней.. Известно давно сколько беня заплатил добробатам, и как потом их кинул во всех смысла.
И почему потом, после Иловайска - все добробаты послали беню накуй...
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За Иловайск, шоколадная свинья ещё не ответила..
Порошенко продал Украину и добровольцев пуйлу за липецкую фабрику. Его липецкая фабрика ему поперёк горла ешё станет
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еще раз, зебил:

"Почему (Бутусов) не говорит, что именно они, в кабинете ДнепрОДА, приняли решение провести МВДшную операцию по якобы освобождению Иловайска? Без тяжелого вооружения и бронетехники. Силами добровольцев на джипах со стрелкотней. Почему не говорит о своей роли - летописца победы, тот кого наняли для освещения "окончания войны" под руководством команды Коломойского и восхождения новой военной звезды Хомчака?
Почему же он не пишет, что руководство ЗСУ не принимало участие в планируемой операции, потому что это была тема МВД, и на коммуникацию с ЗСУ потенциальные «победители» тупо забили?
Почему не пишет, как Хомчак нарушив приказ пошел на Иловайск за венком победителя от ЗСУ, подняв все доступные ему подразделения ВСУ? Почему не пишет, что Муженко включился на стадии, когда все что можно было запороть, уже запороли? Почему не требует суда над людьми, которые не владея оперативной обстановкой, без разведки, без резервов, без артиллерии, просто повели людей на гибель?
Почему не требует расследования, где были трое суток сбежавшие генерал Хомчак и Береза?
От ЗСУ Корбан отправил туда Хомчака. Который должен был одеть лавровый венок победителя, закончившего АТО. А после этого стать НГШ или министром обороны. Который нарушил приказ Муженко. Который не мог отказать Коломойскому. А освещать историю победы должен был летописец Бутусов.
https://coolyanews.info/roman-doniik-ilovajsk-byl-chisto-milicejskoj-operaciej.html
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А де були Хомчак та Бєрьоза- чаї з сєпарами ганяли.
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насчет "липецкой фабрики":
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильмов. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры.
Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
При этом, согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, презЕдент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.))
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"добровольцы ВСЕГДА были в подчинении бени коломойши, который и послал их в Иловайсий котел - на отжим ЗуГРЭС.."

главное серануть..
читай, как дело было и не пуржи..
«Иловайский котел»: отчет комиссии Верховной Рады

http://argumentua.com/stati/ilovaiskii-kotel-otchet-komissii-verkhovnoi-rady
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Ти ще "Звезду" запропонуй почитати.
СК ВРУ типографія ще та. надрукує на замовлення платника.
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прирівнюємо кацапську військову пресу до висновків слідчої комісії вр..? я чомусь не здивований такому ставленню з боку секти фанатів пеппо..особливо прочитавши цей звіт..
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еще раз, зебил: добробаты ВСЕГДА были в подчинении бени коломойши, который их финансировал как частную армию.. Или у вас в лахте думают что украинцы об этом - "забыли"?)
За минулі 5 років до позбавлення волі засудили близько 1,7 тис. військовослужбовців, - Чумак - Цензор.НЕТ 6904

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Ты идиот..? Даже если бы они сто раз у него в подчинении были, то это не причина котла..
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то что ты идиот - сомнений нет, иначе бы понимал - котел возник именно по причине того, что беня кинул добробаты - которые не владея оперативной обстановкой, без разведки, без резервов, без артиллерии, просто повели людей на гибель, поскольку бойцы были неподготовленные и не имели нужного вооружения
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та ты шо..? прочитаешь отчёт - поговорим..а пока гуляй за "рошенками"..
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зебил, еще раз, для особо тупых:
«Добровольческие подразделения не имели тяжелого вооружения. Они находились в штате в министерства внутренних дел, и они не были предназначены для ведения серьезных боев. Основное назначение - зачистка уже освобожденных территорий от остаточных банд террористов
...группа людей без информации, без данных разведки, без образования, без военного опыта, без малейшего представления о войне на тот момент, в угоду шкурнякам одной из ФПГ спланировала "операцию", а точнее авантюру, истинной целью которой был отжим Зугреса у Ахметова?
Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано. Но на это было наплевать тем, кто планировали это. Потому что Иловайск был прикрытием. Корбану нужен был Зугрес, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для "победителей" собравшихся въехать в Киев с победой......»
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или тебе напомнить, как семенченко, раненный в *опу щепкой - сдрыснул из Иловайска и потом орал в Киеве "у нас нет оружия, боеприпасов, резервов!" - попутно раскрывая численность сил добробатов и маршруты следования сил ВСУ - шедших на деблокаду.. Тех самых сил, которые "благодаря" истерике саеменченко - попали в засады?
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Кристер Парис записал интервью с очевидцами трагических событий августа 2014 года. В частности, доброволец Ярема Галайда подтверждает роль Геннадия Корбана в побуждении бойцов к штурму Иловайска.
«Корбану захотелось свое имя поднять (а Коломойскому - отжать у Ахметова ЗуГРЭС), я так понимаю это все. Он собрал всех командиров добробатов, поскольку финансирование их шло из Фонда обороны страны, он начал их шантажировать, принуждать идти в бой, в Иловайск», - рассказал Кристер Парису Ярема Галайда.
Собственно, отправка добровольцев из Днипра на штурм Иловайска - это уже смертельно опасное задание, поскольку бойцы были неподготовленные и не имели нужного вооружения, выяснил Кристер Парис.
«Добровольческие подразделения не имели тяжелого вооружения. Они находились в штате в министерства внутренних дел, и они не были предназначены для ведения серьезных боев. Основное назначение - зачистка уже освобожденных территорий от остаточных банд террористов», - рассказал в интервью эстонскому журналисту блогер и историк Дмитрий Вовнянко.
https://coolyanews.info/roman-doniik-ilovajsk-byl-chisto-milicejskoj-operaciej.html
Если Бутусов требует наказания для тех, кто по его версии "не смог" вывести людей из Иловайска, то почему он не требует наказания для тех, кто завел людей в Иловайскую ловушку?
Почему Бутусов не говорит о своем участии в Иловайской трагедии?
Почему не говорит о том, что группа людей без информации, без данных разведки, без образования, без военного опыта, без малейшего представления о войне на тот момент, в угоду шкурнякам одной из ФПГ спланировала "операцию", а точнее авантюру, истинной целью которой был отжим Зугреса у Ахметова?
Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано. Но на это было наплевать тем, кто планировали это. Потому что Иловайск был прикрытием. Корбану нужен был Зугрес, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для "победителей" собравшихся въехать в Киев с победой......
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Последнее время вся статистика страшная, потому что брехливая. После импичмента об этом будут уже говорить открыто. Какой ретинг у Зели ? Вот то-то же!
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