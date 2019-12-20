 Прокурори приїхали до суду, де вранці мали розглядати апеляцію на арешт Кузьменко

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з залу суду.
Вони приїхали близько півгодини тому, проте засідання з розгляду апеляції на запобіжний захід підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко не розпочинається.
На цей момент прокурори перебувають в кабінеті судді.
Нагадаємо, засідання суду за апеляцією на арешт Кузьменко мало розпочатися о 10:45. Представники прокуратури на нього не з'явилися і, за інформацією екснардепки Оксани Корчинської, проводити розгляд апеляції суд не планував: заявка на доставку підозрюваної з СІЗО в суд не подавалася. Привезли Юлію Кузьменко тільки завдяки зусиллям адвоката. Після спроби суду перенести розгляд справи на 24 грудня активісти, друзі, рідні та колеги Кузьменко відмовилися покидати зал суду і зажадали прибуття прокурорів.
2 хв ·
Поки прокурори думають як з того виходити! Я відїду на заплановану прес-конференцію в УНІАН на 15.30.
Юля під контролем і захистом громадськості. У випадку чого терміново повернуся до суду!
Он гарант Конституции.
У вас есть к кому аппелировать кроме президента если нарушаются конституционные права?
А для відновлення конституційних прав президентові достатнього "запустити процес" видавши указ чи розпорядження а не особисто зявлятися на кожну розборку.
Если он не запустил процесс,пусть лично является и реагирует.
Это не разборка.
Это напушение конституционного права,то что заседание назначили,а Кузьменко не привезли и прокуроры не явились.
А що, по суті не по формі? Канцеляризмами я також вмію користуватися.
Если он не запустил процесс,пусть лично является и реагирует.
Ми фантазуємо чи сувору реальність розгадаємо?
Бо реальність саме така: Публічна діяльність цього т.зв. президента суцільне шоу. А шоу тут і зараз непотрібне.
Если он не справляется со своими обязанностями ( не важно по каким причинам) это все равно выбор.
Украинцы выбрали все то что происходит.
А то доведешь себя до цугюндера приедет скора я и отвезет тебя в морг ( ну не труповозку же тебе сразу вызывать) будешь лежать на каталке в холодном помещении пока не сдохнешь😀
А знаешь ли ты, кто такие козаре?
Як зрозумів - канцеляризми (нібито щось і казав, і багато, а по суті нічого ). бувай
Найбільш дієвий спосіб висловити вашу підтримку - 4441 1144 4217 4494
20 Декабря 13:07
Прокурори навмисно не прийшли на апеляцію Кузьменко, щоб тримати її під вартою, для розгону присутніх, що обурені цими діями, пригнали спецпризначенців (Оновлюється)
Сьогодні шавки Зеленського зробили звичну для себе дію - коли шита білими нитками справа розвалюється, то вони просто не приходять на засідання і суддя спокійно відправляє за грати непричетну людину. Сьогодні, повинно проходити розгляд апеляції волонтера і дитячого хірурга Юлії Кузьменко, проти якої за вказівкою Зеленського сфальсифікували обвинувачення у вбивстві Павла Шеремета. Незважаючи на залізне алібі, відсутність мотиву та доказів, шавки Зеленського виконують його накази та хочуть держати за гратами Антоненко,кузьменко та Дугарь незважаючи ні на що.
Крім цього, шавки зеленського не соромляться використовувати і інші брудни дії:
Але сьогодні, щось пішло не так у звичній прокурорсько-суддійскої схемі кидалова людей. Юлія Кузьменко заявила:"Я не поїду звідси, поки не буде засідання. Я буду кричати й чіплятися за все, що завгодно. Я маю право на це засідання". Присутні, що підтримують Юлію теж відмовляються залишати судову залу. У відповідь на це, у судійську залу піднялися близько 15 співробітників поліції особливого призначення для розгону присутніх...
2+2,не, лучше, 3+3, и еще они активные и смелые и они не будут молчать!