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 Політика України
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Все про:апеляція (261) Шеремет (296) Кузьменко Юлія (22)

 Прокурори приїхали до суду, де вранці мали розглядати апеляцію на арешт Кузьменко

Прокурори у справі Кузьменко, яких нардеп Михайло Бондар привіз до Апеляційного суду Києва після зустрічі з Генпрокурором Русланом Рябошапкою, вже в будівлі суду.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з залу суду.

Вони приїхали близько півгодини тому, проте засідання з розгляду апеляції на запобіжний захід підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко не розпочинається.

На цей момент прокурори перебувають в кабінеті судді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прокурори, які не з’явилися на розгляд апеляції на арешт Кузьменко, їдуть до суду, - Корчинська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, засідання суду за апеляцією на арешт Кузьменко мало розпочатися о 10:45. Представники прокуратури на нього не з'явилися і, за інформацією екснардепки Оксани Корчинської, проводити розгляд апеляції суд не планував: заявка на доставку підозрюваної з СІЗО в суд не подавалася. Привезли Юлію Кузьменко тільки завдяки зусиллям адвоката. Після спроби суду перенести розгляд справи на 24 грудня активісти, друзі, рідні та колеги Кузьменко відмовилися покидати зал суду і зажадали прибуття прокурорів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166543
 
 
 Топ коментарі
 
Обов'язково. Для виступів на розігріві і в антракті, ой, вибачте, у перерві.
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Ох и в**бут этого гаранта по самые гарантии
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Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф - не виноваты. Шеремет сам просил его грохнуть!
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Так ти ж сам і змовник. Як кажуть - "на злодієві шапка горить". Замовив і в штати звалив, так?
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Обов'язково. Для виступів на розігріві і в антракті, ой, вибачте, у перерві.
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угу, ось туди, за скло його запросити. Його місце там.
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Їхали волами, з Кропивницького, як мінімум. Пів дня.
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Влад Добош
2 хв ·

Поки прокурори думають як з того виходити! Я відїду на заплановану прес-конференцію в УНІАН на 15.30.
Юля під контролем і захистом громадськості. У випадку чого терміново повернуся до суду!
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Ох и в**бут этого гаранта по самые гарантии
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Причем здесь шоу?
У вас есть к кому аппелировать кроме президента если нарушаются конституционные права?
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При тому, що немає ніякого "окрім". Т.з. президент створює шоу з усього, до чого торкається на публіці.
А для відновлення конституційних прав президентові достатнього "запустити процес" видавши указ чи розпорядження а не особисто зявлятися на кожну розборку.
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Розборку?
Если он не запустил процесс,пусть лично является и реагирует.
Это не разборка.
Это напушение конституционного права,то что заседание назначили,а Кузьменко не привезли и прокуроры не явились.
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он земельным вопросом занят, с мусорами расчитывается
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Это не разборка.
А що, по суті не по формі? Канцеляризмами я також вмію користуватися.

Если он не запустил процесс,пусть лично является и реагирует.
Ми фантазуємо чи сувору реальність розгадаємо?
Бо реальність саме така: Публічна діяльність цього т.зв. президента суцільне шоу. А шоу тут і зараз непотрібне.
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Суровая реальность в том что он законный и действующий президент Украины,за которого на демократических выборах проголосовало большинство Украинцев.
Если он не справляется со своими обязанностями ( не важно по каким причинам) это все равно выбор.
Украинцы выбрали все то что происходит.
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Напиши свою любимую фразу " во всем виноват Порошенко " и тебя попустит.
А то доведешь себя до цугюндера приедет скора я и отвезет тебя в морг ( ну не труповозку же тебе сразу вызывать) будешь лежать на каталке в холодном помещении пока не сдохнешь😀
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Нет, ты не знаешь, что такое козаки....
А знаешь ли ты, кто такие козаре?
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Зрозуміло. Сувора реальність - я стикнувся з демагогом.
Як зрозумів - канцеляризми (нібито щось і казав, і багато, а по суті нічого ). бувай
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Прокугоги вітали когось з днем ангела учора, а зранку голівонька бо бо...
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Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
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20 Декабря 13:07
Прокурори навмисно не прийшли на апеляцію Кузьменко, щоб тримати її під вартою, для розгону присутніх, що обурені цими діями, пригнали спецпризначенців (Оновлюється)

Сьогодні шавки Зеленського зробили звичну для себе дію - коли шита білими нитками справа розвалюється, то вони просто не приходять на засідання і суддя спокійно відправляє за грати непричетну людину. Сьогодні, повинно проходити розгляд апеляції волонтера і дитячого хірурга Юлії Кузьменко, проти якої за вказівкою Зеленського сфальсифікували обвинувачення у вбивстві Павла Шеремета. Незважаючи на залізне алібі, відсутність мотиву та доказів, шавки Зеленського виконують його накази та хочуть держати за гратами Антоненко,кузьменко та Дугарь незважаючи ні на що.
Прокурори приїхали до суду, де вранці мали розглядати апеляцію на арешт Кузьменко - Цензор.НЕТ 4446

Крім цього, шавки зеленського не соромляться використовувати і інші брудни дії:

Але сьогодні, щось пішло не так у звичній прокурорсько-суддійскої схемі кидалова людей. Юлія Кузьменко заявила:"Я не поїду звідси, поки не буде засідання. Я буду кричати й чіплятися за все, що завгодно. Я маю право на це засідання". Присутні, що підтримують Юлію теж відмовляються залишати судову залу. У відповідь на це, у судійську залу піднялися близько 15 співробітників поліції особливого призначення для розгону присутніх...
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зачем вообще это шоу, не понимаю, ну если бы общество в Украине состояло исключительно из электората жопоблока или как его там сейчас, то да, возможно, был бы успех, но слава Богу, в Украине много людей, которые умеют думать, анализировать и знают сколько будет 2+2, не, лучше, 3+3, и еще они активные и смелые и они не будут молчать!
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И поэтому выбрал зеленского и слуг народа,а виноват во всем электорат жопоблока.
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А чому це прокурори і судді , залишаються сам на сам ? .
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Думают думку, как лучше дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в краине.
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Они уже откровенно издеваются! Янукович по сравнению с этими чьими-то "слугами" - столп законности и демократии! Антиукраинский 1937 год?
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Михайло Бондар ви справжній Воїн, який не кидає в біді побратимів. Недарма багато моїх знайомих голосували за Вас.
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янелолх и его молодая команда семимильными шагами идут ко дну. правильно делаете товарищи!!!! глядишь так и к перевыборам весной придете)))))
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Хто небуть розкажіть той зеленій рябій шапці , з намальованим як і у клоуна дипломом, що його василькові гниди -сторона процесу і стороні процесу немає чього робить в кабінеті судді. І це є підставовою. для відводу такого "суддї" бо це є демонстрацією упередженості такого судилища.
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У відводі 100% відмовлять, це тільки затримає розгляд, а це захисту не вигідно. Не здивуюсь, якщо прокурори заявлять відвод...
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