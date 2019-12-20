EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  836  10
Все про:ВР (5536) соцдопомога (59) військовослужбовці (2605) лікування (285) волонтери (546) Антитерористична операція (4991) добровольці (374) інвалідність (16)

 Рада схвалила закон про підвищення соцзахисту учасників АТО

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №1198 "Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 323 народні депутати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада врегулювала отримання статусу УБД військовослужбовцями Військово-морських сил і Повітряних сил ЗСУ

Законопроєкт передбачає підвищення рівня соціального захисту всіх категорій учасників антитерористичної операції, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони. Також під дію законопроєкту підпадають особи з інвалідністю з-поміж волонтерів, добровольців та учасників бойових дій на території інших держав, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни шляхом надання їм права на безкоштовну медичну допомогу в закладах охорони здоров'я Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Служби Держспецзв'язку, МВС України, інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166541
 
 
 Топ коментарі
 
Провокаторам не відповідаю.
 показати весь коментар
 
Влад Добош
2 хв ·

Поки прокурори думають як з того виходити! Я відїду на заплановану прес-конференцію в УНІАН на 15.30.
Юля під контролем і захистом громадськості. У випадку чого терміново повернуся до суду!


 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Для обозначения смертной казни в разное время использовались эвфемизмы «высшая мера социальной защиты»
 показати весь коментар
 
Я с дедом вообще перестал общаться, поэтому пришлось извратиться: нажал лайк и отправил в спам. Это разумно, это гуманно.
 показати весь коментар
 
 
Законопроэкт парти "ЕС". К тому же, это касается медицинского обслуживания, добавили некоторые котегории. Там про масштабные изменения речь не идет, новость не новость проще говоря.
 показати весь коментар
 
Влад Добош
2 хв ·

Поки прокурори думають як з того виходити! Я відїду на заплановану прес-конференцію в УНІАН на 15.30.
Юля під контролем і захистом громадськості. У випадку чого терміново повернуся до суду!


 показати весь коментар
 
 
Общая сумма остановленных минфином, по распоряжению кабмина,платежей составляет 11 млрд 893 млн. гривен. В последний момент Гончарук выхватил 483 млн. на дотацию убыточным государственным шахтам уголь которых по заниженным ценам продают Коломойскому.

Рада схвалила закон про підвищення соцзахисту учасників АТО - Цензор.НЕТ 6919
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору