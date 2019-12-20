 Кабмін призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження Кабміну № 1309-р від 18 грудня.
"Обрати членами наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця" Журавльова Олега Сергійовича і Лещенка Сергія Анатолійовича як представників держави", - йдеться в тексті документа.
Згідно з розпорядженням, достроково припиняються повноваження членів наглядової ради "Укрзалізниці" Даніеля Білака Е. і Костянтина Мар’євича.
Уряд також уповноважив держсекретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака на підписання цивільно-правових договорів із зазначеними членами наглядової ради АТ "Укрзалізниця".
Переехавшего из Москвы в Киев пуштуна - вообще засунули в УкрОборонПром...
(за чем он там будет наблюдать? за потоками? или брызгами с тех потоков? ))))
Но насчёт его любовниц Вы погорячились, чтобы не выразиться совсем нетолерантно...
Мабуть ні, у мене національність не правильна.
Прощай зализныця.
Мы запомним тебя такой какая ты есть сейчас.
Хуже же не будет.
вчера еще максимум хером по роялю мог - а сегодня ну так кєруе, ну так кєруе - аж волосы на жопе дыбом.
Птичка нашла своё гнёздышко))
а, ну да, у нас одних отбросов на должности назначают.
Отблагодарили. В депутаты взять не смогли, очень зашкварился в историях по США.
Сирожа много знает о всей подноготной зеленых. если бы не отблагодарили, мог бы начать говорить.
он только меня так сильно раздражает?
Незрозуміло.
Ну нічого, погавкали своїми паршивими язиками, тепер черед ними зелену дупу лизати.
Виявляється, що батьківщину любити, менше ніж за 300к у місяць, жоден антикорупціонер не збирається...
А де цей покидьок, як його... Шабунін, якому ледве руки не відірвали коли до військомату тягли? Член чого він зараз?
Сергоня високий та худий, починаємо спостерігати, як він почне набирати вагу.