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Все про:Кабмін (3153) Лещенко (321) Укрзалізниця (863)

 Кабмін призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів призначив колишнього народного депутата Сергія Лещенка членом наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження Кабміну № 1309-р від 18 грудня.

"Обрати членами наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця" Журавльова Олега Сергійовича і Лещенка Сергія Анатолійовича як представників держави", - йдеться в тексті документа.

Згідно з розпорядженням, достроково припиняються повноваження членів наглядової ради "Укрзалізниці" Даніеля Білака Е. і Костянтина Мар’євича.

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Уряд також уповноважив держсекретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака на підписання цивільно-правових договорів із зазначеними членами наглядової ради АТ "Укрзалізниця".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166539
 
   
 Топ коментарі
 
Цікаво, а що це чмо розуміє у предметі? А мене можна у раду НБУ?
Мабуть ні, у мене національність не правильна. Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 9585
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Хто б сумнівався! Істиний арієць! Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 9323
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И 300 тыс грн зарплаты. А его другу Мустафе, думаю, не меньше. А как же? Серьезные спецы широкого профиля - от гей-парадов и "реформирования" МВД до железной дороги и продажи вооружений. Сука, слов нет, чтобы не забанили.
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Ну вот Коломойша пристроил к кормушке и вторую свою крысу...
Переехавшего из Москвы в Киев пуштуна - вообще засунули в УкрОборонПром...
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Ничо шо он беню без устали грязью поливает?
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ну наконец-то пристроился на теплое местечко...
(за чем он там будет наблюдать? за потоками? или брызгами с тех потоков? ))))
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За вагонными сортирами... изнутри унитаза. Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 1246
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хоть и заслуживает... но найдет потоки денежные... чтоб у любовниц денег не стрелять на жилье...
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В унитазе ему потоки и организуют. Иногда и с брызгами.
Но насчёт его любовниц Вы погорячились, чтобы не выразиться совсем нетолерантно... Кабмін призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 8778
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Цікаво, а що це чмо розуміє у предметі? А мене можна у раду НБУ?
Мабуть ні, у мене національність не правильна. Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 9585
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А ти щось розумієш у тому предметі? Може, вагонні колеса змащуєш, чи молтком гальмівні колодки перевіряєш? Ну, це вміти треба...Кабмін призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 4892
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Все.
Прощай зализныця.
Мы запомним тебя такой какая ты есть сейчас.
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Общій вагон забацаного поїзда. На лавках сидять Гриша, Миша, Толя і Опанас..
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А лугандоне поезда не ходят вообще,поэтому есть к чему стремиться.
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И 300 тыс грн зарплаты. А его другу Мустафе, думаю, не меньше. А как же? Серьезные спецы широкого профиля - от гей-парадов и "реформирования" МВД до железной дороги и продажи вооружений. ****, слов нет, чтобы не забанили.
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так а сам ************** - не такой?
вчера еще максимум хером по роялю мог - а сегодня ну так кєруе, ну так кєруе - аж волосы на жопе дыбом.
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Пабабабабам......
Птичка нашла своё гнёздышко)) Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 8780
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любопытно, у кого СерЛещ отсосал, что бы сесть на такую жирную посаду?!
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Достойная лічность. Думаю Сірожа скоро розширить собі жилплощадь.
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за какие заслуги эту бородатую гниль куда то назначают?
а, ну да, у нас одних отбросов на должности назначают.
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Работал, не покладая рук и не закрывая рта, чтобы привести к власти зеленых.
Отблагодарили. В депутаты взять не смогли, очень зашкварился в историях по США.
Сирожа много знает о всей подноготной зеленых. если бы не отблагодарили, мог бы начать говорить.
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это ясно. нужно не забыть об этой бородатой гниле.
он только меня так сильно раздражает?
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Таке враження, що головний критерій підбору влади- профнепридатність і чортноротість
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Що може наглядати в Укрзалізниці людина яка не відрізнить тепловоза від електровоза.

Незрозуміло.
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країною править людина яка навіть на роялі руками не грає, а ви про залізницю турбуєтесь...
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Полный п..... Что за издевательство над Укрзализницей ? В наблюдательном совете ни одного транспортника !
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это для свежего непредвзятого взгляда со стороны)))
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чЛЕНИН назначая Дзержинского начальником ВЧК тоже думал,Феликс зачистит рюсскае отребье что чечены россию в 1994г
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Ще одного ублюдка на зарплату в 300 кусків приткнули?
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Новые лица ЗЕ - это Найем, Залищук и лизоблюд Геращенко, это литовец Абрамавичус в Укроборонпроме. Это обкуренный дегенерат Милованов, это заднеприводный самокатчик Гончарук, Это уголовник и насильник Иванисов, зашкваренный шмарами Яременко.

Кабмін призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 8286
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О... Бородата жіночка насосала собі посаду... Наймєм теж пристроєний... Залишився зімін, Шабунін та насіння - бідолага під дощєм бігає, за аваковських нацжон, проти аваковських бєркутят...
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Не насосал, а честно заслужил. 9 месяцев ждал. Дождался.
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Іуди отримали свої 30 срібряків. Що значить вчасно і в потрібному напрямку гавкати...
Ну нічого, погавкали своїми паршивими язиками, тепер черед ними зелену дупу лизати.
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В россии уже стреляют в Москве не только у здания ФСБ на Лубянке.Массовая эвакуация детей из школ и детсадов.россия давай МАЙДАН...пора
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Явный профессионал-железнодорожник... Кабмін призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 7701 За журналистской ширмой скрывался...Комедианты сцены, внедряют комедию в реальную жизнь... Кабмін призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 7701
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А я уявляв усе інакше. Прийде Зеленський, закінчиться торгівля на крові, і усі ці безкорисні та чесні борцуни із корупціє, як один, запишуться до лав ЗСУ контрактниками із зарплатою у 10 тис/м...
Виявляється, що батьківщину любити, менше ніж за 300к у місяць, жоден антикорупціонер не збирається...
А де цей покидьок, як його... Шабунін, якому ледве руки не відірвали коли до військомату тягли? Член чого він зараз?
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таки соресовське гімно прикормили ...кинули кістку щоб знав господаря
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на россии Вдруг случилась Катастрофия,КГБист попал в беду и теперя ни жены ни шофера
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Фюрер Путлер приказал рюсская язычное население готовится к Олимпиаде,не в Токио,а на полгоне Семипалатинск...ядерное дерьмо давно приготовлено...для рюсскаязычных все НА ШАРУ однако.пепел сказал Киселев...вы его достойны................
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А, це той що так вилизував Зе, а його вони його до Зе-збіговиська не взяли. Зате тепер кинули кістку Сєрьожі. Він тепер ще одну квартиру купить Кабмін призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 1503
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Жиииирррр!
Сергоня високий та худий, починаємо спостерігати, як він почне набирати вагу.
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Крупний спеціаліст по перевезеннях
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Это что бы набсовет активнее закрывал глаза на то что Пинчук им впаривает?
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Хитродупий Сирожа ще одну квартирку придбає...
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я думал этот ******** уже где то в европах гуляет...
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От чесно: ви усі тут порохоботи чи просто заздрісники
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