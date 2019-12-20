 Слідчі дії не пов'язані з діяльністю ЗМІ та журналістів, - НАБУ про обшуки в будівлі телеканалу "Думська"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ у Facebook.
"Слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють у межах розслідування можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень за адресою Лідерсівський бульвар, 13 (Одеса) на користь ТОВ "Крок вперед"", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, метою проведення слідчої дії в приміщенні, яке наразі використовує ТРК "Думська", є пошук документів щодо передачі права власності на нежитлові приміщення за адресою Лідерсівський бульвар, 13.
"Ці документи, як вважає слідство, можуть бути за адресою Канатна, 10, через те, що зазначене ЗМІ та ТОВ "Крок вперед" мали одних і тих самих бенефіціарних власників.
Наголошуємо, слідчі дії жодним чином не пов'язані з діяльністю ЗМІ та журналістів", - йдеться в повідомленні НАБУ.
Попередня правова кваліфікація – ч.2 ст. 364 КК України.
Государственное бюро расследований проводит обыски в киевском спортклубе "5 элемент" и на территории офиса партии "Европейская солидарность".
Пятница, 20 декабря 2019, 13:34
Об этом в комментарии корреспонденту #Букв сообщила пресс-секретарь ГБР Иванова Анжелика.
"Следователи Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины осуществляют сегодня обыски по нескольким адресам, в том числе и по месту расположения спортивного клуба "5 элемент". Эти следственные действия санкционированы и проходят в рамках досудебного расследования двух уголовных производств, участником которых является пятый президент Украины", - сказала она.
В частности, это уголовное производство, которое касается операции по купле-продаже "Кузницы на Рыбацком", а также возможного исчезновения конкретной информации из ситуационной комнаты в Администрации Президента.
Сейчас следственные действия продолжаются.
Кроме того, Иванова также подтвердила #Буквам обыски на территории киевского офиса партии "Европейская солидарность". По ее словам, это следственное действие также связано с вышеуказанными делами.
Отметим, что ранее клиент клуба "5 элем