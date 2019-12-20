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Все про:НАБУ (2199) журналістика (943) обшук (833) ЗМІ (673) Антикорупційна прокуратура (1034)

 Слідчі дії не пов'язані з діяльністю ЗМІ та журналістів, - НАБУ про обшуки в будівлі телеканалу "Думська"

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють низку обшуків в Одесі, зокрема за адресою Канатна, 10, де розташована ТРК "Думська".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ у Facebook.

"Слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють у межах розслідування можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень за адресою Лідерсівський бульвар, 13 (Одеса) на користь ТОВ "Крок вперед"", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, метою проведення слідчої дії в приміщенні, яке наразі використовує ТРК "Думська", є пошук документів щодо передачі права власності на нежитлові приміщення за адресою Лідерсівський бульвар, 13.

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"Ці документи, як вважає слідство, можуть бути за адресою Канатна, 10, через те, що зазначене ЗМІ та ТОВ "Крок вперед" мали одних і тих самих бенефіціарних власників.

Наголошуємо, слідчі дії жодним чином не пов'язані з діяльністю ЗМІ та журналістів", - йдеться в повідомленні НАБУ.

Попередня правова кваліфікація – ч.2 ст. 364 КК України.

Слідчі дії не повязані з діяльністю ЗМІ та журналістів, - НАБУ про обшуки в будівлі телеканалу Думська 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166536
 
 
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Всі вже зрозуміли, що обшуки пов"язані з Олексієм Гончаренко, який дуже багато критикує чинну владу, а особливо її вождя.
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В гости пришли друзья. У сотрудников ДБР, проводящих обыск, резко испортилось настроение.

Слідчі дії не пов'язані з діяльністю ЗМІ та журналістів, - НАБУ про обшуки в будівлі телеканалу "Думська" - Цензор.НЕТ 4351
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ГБР обыскивает спортклуб «5 элемент» и территорию офиса «ЕС»: известная причина

Государственное бюро расследований проводит обыски в киевском спортклубе "5 элемент" и на территории офиса партии "Европейская солидарность".

Пятница, 20 декабря 2019, 13:34

Слідчі дії не пов'язані з діяльністю ЗМІ та журналістів, - НАБУ про обшуки в будівлі телеканалу "Думська" - Цензор.НЕТ 7332 Слідчі дії не пов'язані з діяльністю ЗМІ та журналістів, - НАБУ про обшуки в будівлі телеканалу "Думська" - Цензор.НЕТ 7332 Слідчі дії не пов'язані з діяльністю ЗМІ та журналістів, - НАБУ про обшуки в будівлі телеканалу "Думська" - Цензор.НЕТ 7332 Слідчі дії не пов'язані з діяльністю ЗМІ та журналістів, - НАБУ про обшуки в будівлі телеканалу "Думська" - Цензор.НЕТ 7332

Об этом в комментарии корреспонденту #Букв сообщила пресс-секретарь ГБР Иванова Анжелика.
"Следователи Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины осуществляют сегодня обыски по нескольким адресам, в том числе и по месту расположения спортивного клуба "5 элемент". Эти следственные действия санкционированы и проходят в рамках досудебного расследования двух уголовных производств, участником которых является пятый президент Украины", - сказала она.
В частности, это уголовное производство, которое касается операции по купле-продаже "Кузницы на Рыбацком", а также возможного исчезновения конкретной информации из ситуационной комнаты в Администрации Президента.
Сейчас следственные действия продолжаются.
Кроме того, Иванова также подтвердила #Буквам обыски на территории киевского офиса партии "Европейская солидарность". По ее словам, это следственное действие также связано с вышеуказанными делами.
Отметим, что ранее клиент клуба "5 элем
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