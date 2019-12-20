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 На окупованій території Донбасу збільшилася кількість злочинів найманців РФ проти місцевого населення, - ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє про суттєве збільшення кількості злочинів і правопорушень, скоєних військовослужбовцями з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російсько-окупаційних військ проти місцевого населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Зокрема, 16 грудня військовослужбовці 1 АК пограбували одне з підприємств, яке має автомобільну та сільськогосподарську техніку, для подальшого продажу агрегатів і обладнання з метою власного збагачення.

Також повідомляється, що для недопущення проявів громадської непокори російські окупаційні адміністрації посилили адміністративно-поліцейський режим.

Читайте: Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Невельського і Славного, втрат немає, - Міноборони

"З 18 грудня введено заборону на виїзд жителів з окремих населених пунктів тимчасово окупованої території у Донецькій області. Відповідні контрольні заходи здійснюють підрозділи так званого "МВС" шляхом перевірки наявності місцевих мешканців за місцями прописки. Російська окупаційна адміністрація виправдовує такі дії необхідністю виявлення та протидії "українським диверсантам"", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166529
 
 
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Аборигены должны страдать! Только так ими может быть получена малая толика Искупления за то что они сделали Украине.
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А почему аборигены за свой выбор Зе не должны страдать?
Почему они называют это злорадством и ноют про плохих порохоботов,которые радуются их неудачам?
Какие то двойные стандарты.
😒
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Никто и никогда так не уничтожал и не притеснял рузкоязычных кацапов как кремлевское *****. Сначала 80тыс. рузгоязычных было уничтожено росийскими бомбардировщиками в Грозном, потом в абхазии и приднестровье. Теперь на даунбасе и крыму.
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Рузкиймир ето как болезнь. Где она появляется там все страдают и умирают. Болезнь нужно блокировать и лечить или ампутировать но никак с ней не нужно вступать в дискуссию и вживлять в другой организм.
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А так бы над ними издевались биндеры и солдаты НАТО.
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Зашибісь, більше пекла!!!!!
Звали злиднів? тепер живіть з ними.

ПМ: Мультик "Злидні" пригадався. Там є чудова фраза у злиднів - "хорошу тут у вас, мьі будем здесь жить" - суть москалів.
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