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 Рада врегулювала отримання статусу УБД військовослужбовцями Військово-морських сил і Повітряних сил ЗСУ

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №1197 "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил і Повітряних сил Збройних Сил України на отримання статусу учасника бойових дій.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 317 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується встановити, що до учасників бойових належать члени екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків і вертольотів, інші особи, які перебуваючи на борту кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків (вертольотів) Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України, захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього і вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав та незаконними збройними формуваннями.

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Крім того, визначається, що порядок надання та позбавлення статусу зазначених вище учасників бойових дій визначається Кабінетом Міністрів України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166527
 
 
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УБД - чорна мєтка. Нова власть розцінює ветеранів як неадекватних соціопатів
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Квартальщики, які ні разу не служили, теж підтримали? Дивно.
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