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 Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Невельського і Славного, втрат немає, - Міноборони

З початку поточної доби до 12:30 окупанти двічі відкривали вогонь на донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Після опівночі майже одночасно окупанти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї почали обстрілювати наші позиції в районах Невельського і Славного. Перший обстріл тривав 40, а другий - 50 хвилин. З огляду на щільність вогню, а також наявну загрозу власному життю і здоров'ю, в обох випадках військовослужбовці Збройних Сил України були змушені адекватно відповісти противнику", - сказано в повідомленні.

За наявною інформацією, втрат з української сторони не зафіксовано.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166525
 
 
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Неймется ватникам. А ведь дохлый кацап не стреляет.Вывод?
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вывод однозначный - построить кацапам мост и свалить, ясно же все как белый день.
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потерь нет! - отлично...
за фразу - "военнослужащие Вооруженных Сил Украины были вынуждены адекватно ответить противнику" - отдельное спасибо - навешивайте - не стесняйтесь! от души !!!!
бережи вас Боженька!
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Что на ето скажет Мертвечук который сейчас сидит в штабе врага? Что нужно назначить его гауляйтером в Украине и тогда стрельба прекратится? Ах, да, еще же и причерноморье нужно отдать
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Это животное убивало на Донбассе
вернее там как у него написано
Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Невельского и Славного, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9536
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защитники руССССССССкого языка, застрелиться не желаете?
Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Невельського і Славного, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3029
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