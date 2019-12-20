 Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Невельського і Славного, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Після опівночі майже одночасно окупанти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї почали обстрілювати наші позиції в районах Невельського і Славного. Перший обстріл тривав 40, а другий - 50 хвилин. З огляду на щільність вогню, а також наявну загрозу власному життю і здоров'ю, в обох випадках військовослужбовці Збройних Сил України були змушені адекватно відповісти противнику", - сказано в повідомленні.
За наявною інформацією, втрат з української сторони не зафіксовано.
за фразу - "военнослужащие Вооруженных Сил Украины были вынуждены адекватно ответить противнику" - отдельное спасибо - навешивайте - не стесняйтесь! от души !!!!
бережи вас Боженька!
вернее там как у него написано