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Все про:Київ (6721) Київрада (237) СБУ (4954) забудова (216) Баканов Іван (97)

 Фірма, якою володів партнер сім'ї глави СБУ Баканова, отримала під забудову 30 га заводу "АТЕК" у Києві

Київрада передала ТОВ "Діосестейт" в оренду дві земельні ділянки колишнього заводу "АТЕК" загальною площею близько 30 га на проспекті Перемоги, 83 та вул. Чистяківська, 20 в Києві. Відповідні рішення були ухвалені на засіданні 19 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Наші гроші".

Відповідно до першого рішення Київради фірма отримала в оренду на 5 років ділянку площею 23,57 га на проспекті Перемоги, 83 для реконструкції та обслуговування логістично-адміністративного центру.

Згідно з другим рішенням "Діосестейт" отримав в оренду на 10 років три ділянки загальною площею 6,31 га на просп. Перемоги, 83 і вул. Чистяківській, 20 (літ. К, Г, З, І, Й, Н, О, Р, С) для будівництва будівель громадської забудови.

Ці ділянки "Діосестейт" отримав у зв’язку із набуттям права власності на будівлі, розташовані на них. Зауважимо, що більшість будівель колишнього заводу "АТЕК" зруйновані.

Фірма купила будівлі 6 та 7 лютого 2019 року у ТОВ "ПАО Інвестмент лімітед Україна". Разом з тим, як свідчать дані держреєстру судових рішень, 7 лютого на вказані будівлі був накладений арешт.

Арешт було накладено у рамках кримінального провадження, яке розслідує Головне слідче управління Нацполіції України за фактом незаконного заволодіння майном ПАТ "АТЕК". Це майно арештовувалося як власність "ПАО Інвестмент лімітед Україна". Та вже 27 лютого арешт було скасовано.

ТОВ "Діосестейт" було створене у вересні 2016 року. У 2017 році засновником і директором фірми став Олексій Литвишко, колишній заступник начальника УМВС у Чернігівській області.

У травні 2018 року засновником "Діосестейту" став Анатолій Новіков, який пробув орієнтовно до 11 лютого 2019 року. Після чого його замінив Ігор Мусієв. А директором фірми досі залишається Литвишко.

З 2006 року Анатолій Новіков є співзасновником ТОВ "Промислово-комерційна фірма "Екоенерджі", керівником якого у 2007-2010 рр був голова СБУ Іван Баканов. До 2002 року засновником "Екоенерджі" був чоловік сестри дружини Баканова Олександр Бєляєв.

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Між тим, ще одним засновником "Екоенерджі" з 2008 року є віргінська компанія "Карат Консалтінг Трейдінг Лімітед". Ця ж віргінська компанія є засновником ТОВ "Екоінвест", керівником якого є Світлана Бєляєва, сестра дружини Івана Баканова. У середині 2000-х рр. співзасновницею "Екоінвесту" була дружина Баканова – Оксана Лазаренко.

Нагадаємо, що у 2014 році акціонерами ПАТ "АТЕК" стали Олексій Дмитрієнко (34%), Андрій Нагребельний (14%) та Марина Шейгас (36%).

Дмитрієнка називають людиною скандального судді Артура Ємельянова. Цей зв’язок підтверджується через ТОВ "Муллан", засновником якого разом з Дмитрієнком є Павло Малік з Відня – це бізнес-партнер подружжя Ємельянових. До слова, Ємельянов і Дмитрієнко – обидва з Донецька.

Марина Шейгас є адвокатом і бізнес-партнером Андрія Нагребельного, зокрема, по ТОВ "Фінансово-правова група "Лад".

Зі свого боку Нагребельний, який з квітня 2014 року був головою наглядової ради "АТЕКу", є засновником низку компаній. У липні-грудні 2019 року він очолював Києво-Святошинську райорганізацію ВО "Батьківщина". Від цієї партії Нагребельний влітку цього року балотувався до Ради в округу №95.

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Фірма, якою володів партнер сімї глави СБУ Баканова, отримала під забудову 30 га заводу АТЕК у Києві 01
Лариса Ільєнко (зліва) і Марина Шейгас (праворуч)

У сусідньому округу №94 теж від "Батьківщини" балотувалася Лариса Ільєнко, яка у 2016-2019 рр. була директором ПАТ "АТЕК". Наразі вона є головою Обухівської райради.

Саме при керівництві Ільєнко, а також Нагребельного і Шейгас вказані вище будівлі на просп. Перемоги, 83 і вул. Чистяківській, 20 у січні 2017 року були продані "АТЕКом" на користь ТОВ "ПАО Інвестмент лімітед Україна". Нацполіція перевіряє, чи був цей продаж формальним і чи не завдано "АТЕКу" збитки на 55 млн грн.

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З 22 жовтня керівником "АТЕКу" є Віталій Маковецький. Він очолює благодійний фонд Лариси Ільєнко "Київська Русь". Маковецький, відомий як ексвіцепрезидент Федерації ковзанярського спорту України, у 2010 році був засуджений за розбійний напад на бізнесмена.

Засновником ТОВ "ПАО Інвестмент лімітед Україна" була компанія "Нао Інвестмент Інкорпорейтед" з ОАЕ, кінцевим власником якої значилася кіпріотка Ольга Леонідоу. У вересні цього року "ПАО Інвестмент лімітед Україна" було ліквідоване.

Варто додати, що у 2016 році ТОВ "Інжерена група "Азов" (надалі – "Арей") отримала на території "АТЕКа" в оренду на кілька років приміщення для виробництва та ремонту військової техніки для потреб АТО. Однак, робота на території заводу закінчилася скандалом.

Крім того, на території "АТЕКу" з 2014 року базуються "корпуси" "Азова", який з 2016 року оформився у політичну партію "Національний корпус".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166521
 
   
 Топ коментарі
 
Клятий Порошенко знову усе вкрав
😱😂🤣🤣🤣
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ВАм Порох був "нєдостаточно отлічним"? Карупция бач була?
Справжня карупция зараз тільки починається! СПРАВЖЕЯ МЕГАКОРУПЦІЯ!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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Та ні, таких аферистів Україна при владі ще не мала. Навідь Янукович виглядає на їхньому фоні як прохфесор
🤔
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Да ні, схоже, що зелені такі ж уроди як і Петрові - ніякої різниці - брехати і красти...
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Та ні, таких аферистів Україна при владі ще не мала. Навідь Янукович виглядає на їхньому фоні як прохфесор
🤔
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Схоже що ви, виборці зелених, такі ж самі дебіли як і виборці ригоаналів.
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Быть партнером это не преступление.Людьми опять манипулируют.ВОПРОС В ОДНОМ: имело место злоупотребление или все прозрачно и честно
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Ты статью читал? Там на всех фигурантах пробу ставить негде.

И опять тот самый Емельянов, который являлся врагом предпринимателя, ребенка которого убили в Киеве. Но обвиняют ветерана АТО, который к этому предпринимателю не имел никакого отношения, а не Емельянова.

Конечно все прозрачно и честно. Фірма, якою володів партнер сім'ї глави СБУ Баканова, отримала під забудову 30 га заводу "АТЕК" у Києві - Цензор.НЕТ 818
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ВАм Порох був "нєдостаточно отлічним"? Карупция бач була?
Справжня карупция зараз тільки починається! СПРАВЖЕЯ МЕГАКОРУПЦІЯ!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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Дык, все же оборутки еще при порохе мутились.
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При Порошенкові мутились оборутки з "Фирмой, которой владел партнер семьи главы СБУ Баканова" ? Фірма, якою володів партнер сім'ї глави СБУ Баканова, отримала під забудову 30 га заводу "АТЕК" у Києві - Цензор.НЕТ 6732 Не смішіть нікого. Це вже стадо "свинарчуків Зеленського"
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Я думаю, что нет смысла спорить у кого из них член толще.
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зелебобики уже сейчас не признаются что голосовали за монику.
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"Кроме того, на территории "АТЕК" с 2014 года базируются "корпуса" "Азова", который с 2016 года оформился в политическую партию "Национальный корпус".
Зебилам с "Азовом" в одном Киеве стало тесно. Фирма, которой владел партнер семьи главы СБУ Баканова, получила под застройку 30 га завода "АТЕК" в Киеве - Цензор.НЕТ 6065
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ога, та ж многіє зданія там разрушени... занятноє на АТЕК лєжбіще, всякой тварі по парє

dneprlena‏ @dneprlena

і да, якщо хто не знав, то підказую:
"грузинський легіон" вже який рік гостює саме у АЗОВа, на території АТЕК,
на одній адресі разом з НацКорпусом, НацЖонами(Коротких Боцман),
бюро АРЕЙ імені Зваричів, школою Коновальця і штабом БєлаваВашьдя
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Максимальна площа ділянки у власності на людину:

Польща - 500 Га
Румунія - 100 Га
Угорщина - 300 Га
Україна - 200 000 Га
Ви розумієте до чого це веде?
Хтось дуже хоче, швидко скупити за безцінь, родючи українські землі.
Завоювати не змогли, а скупити зможуть...

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Вы не за это разве голосовали 21 апреля ? А за что ?
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Тєлєвізор пріказал ім голосовать за что, і, кого угодно, но: «Только не Порошенко !!!!»
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Еврейская мафия Коломойский- Моника Зеленски деребанять Украину!
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Пинчука забыли. Ну и Рабиновича, разумеется...
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Фирма купила здания в феврале прошлого года (при прошлой власти). Землю под этими зданиями ей передал Киевсовет, в котором рулят петики (Солидарность).
Но виноват все равно Зеленский. Смотри не перепутай.
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У тебя вообще другие слова в лксиконе кроме （петики）есть ？
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"Порохозалежність". Обама мочився в мордорських парадняках, цьому штанці Порох псує.
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А чё тут путать : рука - руку моет. Младокоррупционеры от ЗЕ стали коррупционерами не сейчас, а раньше. Просто ЗЕ присосавшись к власти крышует их воровство, а не Петя. Вам же главное имя, а не суть
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А че.. Кто че сторожит тот с ентого должен шото иметь,не?
🤑
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Просто вдалий бізнесмен... Звісно не такий вдалий, як саша інуковощ, але все ж таки...
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Ну,стоматологу не було рівних у всьому світі - прям фінансовий геній,млять...
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Литинанта бакланова для того туда и ставили... что бы карманы набивать... свои.. своих родычей и друзей...
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Ото несподіванка! Клятий барига Петя! Що ти робиш!
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Це перемога махровая коррупция во весь рост расцвела

современная жизнь СН

Фирма, которой владел партнер семьи главы СБУ Баканова, получила под застройку 30 га завода "АТЕК" в Киеве - Цензор.НЕТ 4409
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Зрада зрадная, фирма которой кто-то раньше владел взяла в аренду землю под застройку, это же надо.
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банда зеЛеных барых!скоро будет на ростове
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А у ЗЕлёной клики оказываеца богатая криминальная мародёрская история...
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"Фирма купила здания 6 и 7 февраля 2019 г... 7 февраля на указанные здания был наложен арест.... 27 февраля арест был отменен"_______________"о чем "новость" и в чем "криминал"??
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"Уважаемый господин министробороны!
Я житель Свердловской области, мне 24 года, я женат на вдове 40 лет, которая имеет 20-летнюю дочь. Мой отец женился на этой девушке и таким образом стал моим зятем, поскольку он муж моей дочери. Таким образом, моя падчерица стала моей мачехой, раз уж она жена моего отца. У нас с женой родился сын. Он стал братом жены моего отца и внуком моего отца. И, соответственно, моим дядей, поскольку он брат моей мачехи. Таким образом, мой сын теперь мой дядя. Жена моего отца тоже родила ребенка, который стал одновременно моим братом, раз уж он сын моего отца, и моим внуком, поскольку он сын дочери моей жены. Так как муж матери кого-либо является его отцом, получается, что я отец своей жены, раз я брат своего сына. Таким образом, я стал собственным дедом.
Учитывая вышеизложенное, господин министр, прошу вас принять необходимые меры по освобождению меня от призыва на военную службу, поскольку по закону нельзя призывать на службу одновременно сына, отца и деда."
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Про кацапов -- из вчера...
Захожу в диспетчерскую за доками
Стоит какой-то водила у прилавка и гавкается с немцами по-русски! Тычет им в морды свой патефон...

... шо-то ему непонятно...
-- Алекс! Ты ж говоришь по-русски -- переведи ему! А то капут фолльный! *)
Ну... -- флядь -- щас кацап у нас, это редкость -- раньше больше было. Ладно -- перевожу...
...перевёл...
А от него -- изо рта воняет -- я всё время отступал на полшага, а он всё надвигался...

ХЗ? -- зубы, наверное, раз в месяц чистит -- пальцем...*)
Я не утрирую! ...если бы не наши коллеги -- послал бы его молча... ...нахер он мне сдался?
Ага ... -- он всё понял и грит с полуразворота: ОК. ...и побёг...
Я ему вслед: Эй, кацап! Хоть бы спасибо сказал.

Он: А? Та я всё понял...
Сказал нашим гансюкам, что я не русский, а украинец! -- и больше к русским переводам, прошу меня не привлекать!

...потом, правда, минут с 10 объяснял разницу между нами, вами и ими... -- врядли дошло...
Потом я уехал в свой пятисоткилометровый рейс на всю ночь... -- аж полегчало...*)
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Во время празднования в Лондоне дня рождения одесского криминального авторитета Владимира Галантерника вместе с российскими звёздами... гостей развлекал лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук. *****.
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это называется БОРЬБА С КОРРРРРУПЦИЕЙ.
ведь коррупционеры не получили застройку..))
получили чеСНые слуги )))
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🙂 це що виходить, учора вдарили по аваковцям, сьогодні по нацжонам. Зробимо їх ще раз (с))
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Ага, а народу еще и впаривают мол продажа земли это плохо. С такими схемами им и так хорошо, зачем конкурентов в игру впускать.
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Мои искренние поздравлям зебилам, никаких кумовей , знакомых, друзив☝️☝️☝️
(кроме зелёных)
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на..издели вы канечно много, есть и фамилии и цифры. а вот сколько за эти гектары получил Киевский бютжет???
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Ну что вы взъелись на нашего главного чекиста? Он при должности то - ничего. И детективов, видно, мало читал. Не то что Антоша Геращенко. Думал, что замутил крутую схему, никто не раскопает, не раскрутит. Не повезло.
Хотя мог бы посмотреть "17 мгновений". Ну, для профессионализма. Все-таки не сатира с юмором.
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Кодлан Коломойского. Охрана./ Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель/ Жена Баканова - гражданка России/ Топ-менеджер "Приватбанка" времен Коломойского Дубилет стал советником Баканова./СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии.Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело.
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Мені сьогодні один виборець ЗЕ сказав що для того щоб у Зеленського все вийшло треба посадити Порошенка, Юльку і АТОшників.
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Ні. У нас лікарню закривають, а у нього дружина онкохвора. Так що його вибір йому ж на лихо.
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какая неожиданность.. большая радость в семье 73%ных зебилов
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Чем дальше тем больше выясняеца что вся эта ЗЕкодла сама по уши в офшорках, в схемах, в дерибанах...Не ну с Беней там изначально было всё понятно, я имею ввиду шо сами кловуны и их друзяшки, одноклассники тоже ребята те ещё хитросракие бандюки. Клоуны, клоуны, а как бабло попилить хорошо знают..Вроде и дураки, а мыла не жрут.
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А "порохоботы" о Зелемойском и его кукловоде говорили ещё до первого тура выборов, но зелекторат решил избрать офшорного Зелемойского, у которого офшор в десятки тысяч раз больше, чем у Порошенко и вовсе не для тех же целей...
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Читал, читал. Так и не понял, кто из этих партнеров актив, а кто пассив. По моему они сами не знают.
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Ждём реакции Зе, или снова язик в (+) засунет.
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Такого кумовства как сейчас наверное больше нигде в мире нет.
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Ніт. Це наклеп. Щеля-зєля не міг взяти в команду корупціонера... Там всі чесні. Потрібно доручити розслідування Дубинському.
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200 дней Зеленского: провал по всем направлениям - мнение Декабрь 21, 2019Без рубрикиКомментарии
Фірма, якою володів партнер сім'ї глави СБУ Баканова, отримала під забудову 30 га заводу "АТЕК" у Києві - Цензор.НЕТ 9408Мы решили остановить строительство школ, больниц, детсадов. Все равно люди не поблагодарят. Опыт предыдущей власти об этом говорит. Мы все учли и таких ошибок больше не повторим.
Этот пост разместил сегодня в Фейсбуке известный шоумен и дипломат Дмитрий Чекалкин.
Микола Княжицький:
Цього року бюджет недоотримав 51 млрд грн.
Аби зрозуміти масштаб проблем, наведемо дані попередніх років: 2015-го - перевиконання на 12 млрд грн, 2016-го - недовиконання на 1 млрд, 2017-го - недовиконання на 3,6 млрд, 2018-го - на 9,2 млрд грн. Навіть двозначних цифр не було.
В тему - Правительство Гончарука де-факто объявило внутренний дефолт
Старожили Мінфіну стверджують, що такої складної ситуації в держфінансах не було вже років десять, навіть на початку війни й економічної кризи, при нереформованій податковій і корумпованій митниці. Бо нічого не береться з нічого. Безвідповідальні, недосвідчені люди , за спинами яких ховаються олігархи здатні розвалити державу, а не побудувати її. Що вони і роблять.
Mason Lemberg:
За тиждень:
1) випустили беркутівця, що розстрілював Майдан (факт розстрілу не заперечують навіть його адвокати)
2) Відновили на посаді суддю, який забороняв Майдан
3) Спеціально відмінили апеляцію по невинно засуджених волонтерах і військових в справі шеремета і побили в суді військових.
4) СБУ тепер пише листи Привату щоб погоджувати позови проти Бені в міжнародних судах, чим грубо порушує законодавство і виходить за рамки своїх повноважень.
5) Зняли обвинувачення з єфремова.
Сергей Марченко:
Политика по-новому - не прислать прокурора на апелляцию. Для того чтобы оставить подозреваемую в убийстве Павла Шеремета за решеткой.
100% свой прокурор, Рябошапка был на брифинге в МВС и создавал правильную картинку о нацистах-волонтерах. А когда дело дошло до рассмотрения апелляции обвиняемой Юлии Кузьменко, прокурор не пришел. Из-за отсутствия прокурора, суд не рассмотрел апелляцию и волонтер Кузьменко на 2 месяца сядет в тюрьму, чтобы не мешать лепить дело, которое разваливается.
В тему - Власть учинила беспредел, поиздевавшись над Юлией Кузьменко и ее соратниками
Валерій Прозапас:
Поліція мала притягти за шкірку в апеляційний суд прокурорів, які дали санкцію без доказів тримати людину в СІЗО - а вона навпаки викинула з зали суду підозрювану, захист та свідків. Ворон ворону око не клює, все як завжди. Таке війде в підручники з дискредитації держави.
Ну, і всіх можна привітати з фактом знищення права та відновленням мафіозної силової системи.
Віталій Гайдукевич:
Якщо в поліції і нацгвардії служать люди із Гідністю, то після штурму суду над Кузьменко, вони б мали написати рапорт про відставку/розірвали контракт. Якщо… Чорт він і є чорт. Чортівня - не люди.
Карл Волох:
Думаю, інформація, що СБУ вимагає від Привата погоджувати з нею дії проти Коломойського в західних судах - це саме те, чого дуже не вистачало МВФ аби зрозуміти, якими щирими є заяви українського керівництва щодо боротьби з олігархатом і корупцією. Вова, тримай кишеню ширше - гроші від МВФ уже летять.
Голобородько:
Ми вирішили зупинити будівництво шкіл, лікарень, дитсадочків. Все одно люди не подякують. Досвід попередньої влади про це говорить. Ми все врахували і таких помилок більше не повторимо.
***
К сожалению, Чекалкин привел в своем посте оценки от многих «порохоботов». Тем не менее, данные негативные оценки относительно деятельности Зеленского и его команды, в основном, справедливы…
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Шо не назначение у Зе то какой-то зашквар. Скажи мне кто твои друзья, и я скажу кто ты?
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