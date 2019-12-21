 Фірма, якою володів партнер сім'ї глави СБУ Баканова, отримала під забудову 30 га заводу "АТЕК" у Києві

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Наші гроші".
Відповідно до першого рішення Київради фірма отримала в оренду на 5 років ділянку площею 23,57 га на проспекті Перемоги, 83 для реконструкції та обслуговування логістично-адміністративного центру.
Згідно з другим рішенням "Діосестейт" отримав в оренду на 10 років три ділянки загальною площею 6,31 га на просп. Перемоги, 83 і вул. Чистяківській, 20 (літ. К, Г, З, І, Й, Н, О, Р, С) для будівництва будівель громадської забудови.
Ці ділянки "Діосестейт" отримав у зв’язку із набуттям права власності на будівлі, розташовані на них. Зауважимо, що більшість будівель колишнього заводу "АТЕК" зруйновані.
Фірма купила будівлі 6 та 7 лютого 2019 року у ТОВ "ПАО Інвестмент лімітед Україна". Разом з тим, як свідчать дані держреєстру судових рішень, 7 лютого на вказані будівлі був накладений арешт.
Арешт було накладено у рамках кримінального провадження, яке розслідує Головне слідче управління Нацполіції України за фактом незаконного заволодіння майном ПАТ "АТЕК". Це майно арештовувалося як власність "ПАО Інвестмент лімітед Україна". Та вже 27 лютого арешт було скасовано.
ТОВ "Діосестейт" було створене у вересні 2016 року. У 2017 році засновником і директором фірми став Олексій Литвишко, колишній заступник начальника УМВС у Чернігівській області.
У травні 2018 року засновником "Діосестейту" став Анатолій Новіков, який пробув орієнтовно до 11 лютого 2019 року. Після чого його замінив Ігор Мусієв. А директором фірми досі залишається Литвишко.
З 2006 року Анатолій Новіков є співзасновником ТОВ "Промислово-комерційна фірма "Екоенерджі", керівником якого у 2007-2010 рр був голова СБУ Іван Баканов. До 2002 року засновником "Екоенерджі" був чоловік сестри дружини Баканова Олександр Бєляєв.
Між тим, ще одним засновником "Екоенерджі" з 2008 року є віргінська компанія "Карат Консалтінг Трейдінг Лімітед". Ця ж віргінська компанія є засновником ТОВ "Екоінвест", керівником якого є Світлана Бєляєва, сестра дружини Івана Баканова. У середині 2000-х рр. співзасновницею "Екоінвесту" була дружина Баканова – Оксана Лазаренко.
Нагадаємо, що у 2014 році акціонерами ПАТ "АТЕК" стали Олексій Дмитрієнко (34%), Андрій Нагребельний (14%) та Марина Шейгас (36%).
Дмитрієнка називають людиною скандального судді Артура Ємельянова. Цей зв’язок підтверджується через ТОВ "Муллан", засновником якого разом з Дмитрієнком є Павло Малік з Відня – це бізнес-партнер подружжя Ємельянових. До слова, Ємельянов і Дмитрієнко – обидва з Донецька.
Марина Шейгас є адвокатом і бізнес-партнером Андрія Нагребельного, зокрема, по ТОВ "Фінансово-правова група "Лад".
Зі свого боку Нагребельний, який з квітня 2014 року був головою наглядової ради "АТЕКу", є засновником низку компаній. У липні-грудні 2019 року він очолював Києво-Святошинську райорганізацію ВО "Батьківщина". Від цієї партії Нагребельний влітку цього року балотувався до Ради в округу №95.
Лариса Ільєнко (зліва) і Марина Шейгас (праворуч)
У сусідньому округу №94 теж від "Батьківщини" балотувалася Лариса Ільєнко, яка у 2016-2019 рр. була директором ПАТ "АТЕК". Наразі вона є головою Обухівської райради.
Саме при керівництві Ільєнко, а також Нагребельного і Шейгас вказані вище будівлі на просп. Перемоги, 83 і вул. Чистяківській, 20 у січні 2017 року були продані "АТЕКом" на користь ТОВ "ПАО Інвестмент лімітед Україна". Нацполіція перевіряє, чи був цей продаж формальним і чи не завдано "АТЕКу" збитки на 55 млн грн.
З 22 жовтня керівником "АТЕКу" є Віталій Маковецький. Він очолює благодійний фонд Лариси Ільєнко "Київська Русь". Маковецький, відомий як ексвіцепрезидент Федерації ковзанярського спорту України, у 2010 році був засуджений за розбійний напад на бізнесмена.
Засновником ТОВ "ПАО Інвестмент лімітед Україна" була компанія "Нао Інвестмент Інкорпорейтед" з ОАЕ, кінцевим власником якої значилася кіпріотка Ольга Леонідоу. У вересні цього року "ПАО Інвестмент лімітед Україна" було ліквідоване.
Варто додати, що у 2016 році ТОВ "Інжерена група "Азов" (надалі – "Арей") отримала на території "АТЕКа" в оренду на кілька років приміщення для виробництва та ремонту військової техніки для потреб АТО. Однак, робота на території заводу закінчилася скандалом.
Крім того, на території "АТЕКу" з 2014 року базуються "корпуси" "Азова", який з 2016 року оформився у політичну партію "Національний корпус".
😱😂🤣🤣🤣
🤔
И опять тот самый Емельянов, который являлся врагом предпринимателя, ребенка которого убили в Киеве. Но обвиняют ветерана АТО, который к этому предпринимателю не имел никакого отношения, а не Емельянова.
Конечно все прозрачно и честно.
Справжня карупция зараз тільки починається! СПРАВЖЕЯ МЕГАКОРУПЦІЯ!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
Зебилам с "Азовом" в одном Киеве стало тесно.
dneprlena @dneprlena
і да, якщо хто не знав, то підказую:
"грузинський легіон" вже який рік гостює саме у АЗОВа, на території АТЕК,
на одній адресі разом з НацКорпусом, НацЖонами(Коротких Боцман),
бюро АРЕЙ імені Зваричів, школою Коновальця і штабом БєлаваВашьдя
Польща - 500 Га
Румунія - 100 Га
Угорщина - 300 Га
Україна - 200 000 Га
Ви розумієте до чого це веде?
Хтось дуже хоче, швидко скупити за безцінь, родючи українські землі.
Завоювати не змогли, а скупити зможуть...
🤔
Но виноват все равно Зеленский. Смотри не перепутай.
🤑
современная жизнь СН
Я житель Свердловской области, мне 24 года, я женат на вдове 40 лет, которая имеет 20-летнюю дочь. Мой отец женился на этой девушке и таким образом стал моим зятем, поскольку он муж моей дочери. Таким образом, моя падчерица стала моей мачехой, раз уж она жена моего отца. У нас с женой родился сын. Он стал братом жены моего отца и внуком моего отца. И, соответственно, моим дядей, поскольку он брат моей мачехи. Таким образом, мой сын теперь мой дядя. Жена моего отца тоже родила ребенка, который стал одновременно моим братом, раз уж он сын моего отца, и моим внуком, поскольку он сын дочери моей жены. Так как муж матери кого-либо является его отцом, получается, что я отец своей жены, раз я брат своего сына. Таким образом, я стал собственным дедом.
Учитывая вышеизложенное, господин министр, прошу вас принять необходимые меры по освобождению меня от призыва на военную службу, поскольку по закону нельзя призывать на службу одновременно сына, отца и деда."
Захожу в диспетчерскую за доками
Стоит какой-то водила у прилавка и гавкается с немцами по-русски! Тычет им в морды свой патефон...
... шо-то ему непонятно...
-- Алекс! Ты ж говоришь по-русски -- переведи ему! А то капут фолльный! *)
Ну... -- флядь -- щас кацап у нас, это редкость -- раньше больше было. Ладно -- перевожу...
...перевёл...
А от него -- изо рта воняет -- я всё время отступал на полшага, а он всё надвигался...
ХЗ? -- зубы, наверное, раз в месяц чистит -- пальцем...*)
Я не утрирую! ...если бы не наши коллеги -- послал бы его молча... ...нахер он мне сдался?
Ага ... -- он всё понял и грит с полуразворота: ОК. ...и побёг...
Я ему вслед: Эй, кацап! Хоть бы спасибо сказал.
Он: А? Та я всё понял...
Сказал нашим гансюкам, что я не русский, а украинец! -- и больше к русским переводам, прошу меня не привлекать!
...потом, правда, минут с 10 объяснял разницу между нами, вами и ими... -- врядли дошло...
Потом я уехал в свой пятисоткилометровый рейс на всю ночь... -- аж полегчало...*)
ведь коррупционеры не получили застройку..))
получили чеСНые слуги )))
(кроме зелёных)
Хотя мог бы посмотреть "17 мгновений". Ну, для профессионализма. Все-таки не сатира с юмором.
Мы решили остановить строительство школ, больниц, детсадов. Все равно люди не поблагодарят. Опыт предыдущей власти об этом говорит. Мы все учли и таких ошибок больше не повторим.
Этот пост разместил сегодня в Фейсбуке известный шоумен и дипломат Дмитрий Чекалкин.
Микола Княжицький:
Цього року бюджет недоотримав 51 млрд грн.
Аби зрозуміти масштаб проблем, наведемо дані попередніх років: 2015-го - перевиконання на 12 млрд грн, 2016-го - недовиконання на 1 млрд, 2017-го - недовиконання на 3,6 млрд, 2018-го - на 9,2 млрд грн. Навіть двозначних цифр не було.
В тему - Правительство Гончарука де-факто объявило внутренний дефолт
Старожили Мінфіну стверджують, що такої складної ситуації в держфінансах не було вже років десять, навіть на початку війни й економічної кризи, при нереформованій податковій і корумпованій митниці. Бо нічого не береться з нічого. Безвідповідальні, недосвідчені люди , за спинами яких ховаються олігархи здатні розвалити державу, а не побудувати її. Що вони і роблять.
Mason Lemberg:
За тиждень:
1) випустили беркутівця, що розстрілював Майдан (факт розстрілу не заперечують навіть його адвокати)
2) Відновили на посаді суддю, який забороняв Майдан
3) Спеціально відмінили апеляцію по невинно засуджених волонтерах і військових в справі шеремета і побили в суді військових.
4) СБУ тепер пише листи Привату щоб погоджувати позови проти Бені в міжнародних судах, чим грубо порушує законодавство і виходить за рамки своїх повноважень.
5) Зняли обвинувачення з єфремова.
Сергей Марченко:
Политика по-новому - не прислать прокурора на апелляцию. Для того чтобы оставить подозреваемую в убийстве Павла Шеремета за решеткой.
100% свой прокурор, Рябошапка был на брифинге в МВС и создавал правильную картинку о нацистах-волонтерах. А когда дело дошло до рассмотрения апелляции обвиняемой Юлии Кузьменко, прокурор не пришел. Из-за отсутствия прокурора, суд не рассмотрел апелляцию и волонтер Кузьменко на 2 месяца сядет в тюрьму, чтобы не мешать лепить дело, которое разваливается.
В тему - Власть учинила беспредел, поиздевавшись над Юлией Кузьменко и ее соратниками
Валерій Прозапас:
Поліція мала притягти за шкірку в апеляційний суд прокурорів, які дали санкцію без доказів тримати людину в СІЗО - а вона навпаки викинула з зали суду підозрювану, захист та свідків. Ворон ворону око не клює, все як завжди. Таке війде в підручники з дискредитації держави.
Ну, і всіх можна привітати з фактом знищення права та відновленням мафіозної силової системи.
Віталій Гайдукевич:
Якщо в поліції і нацгвардії служать люди із Гідністю, то після штурму суду над Кузьменко, вони б мали написати рапорт про відставку/розірвали контракт. Якщо… Чорт він і є чорт. Чортівня - не люди.
Карл Волох:
Думаю, інформація, що СБУ вимагає від Привата погоджувати з нею дії проти Коломойського в західних судах - це саме те, чого дуже не вистачало МВФ аби зрозуміти, якими щирими є заяви українського керівництва щодо боротьби з олігархатом і корупцією. Вова, тримай кишеню ширше - гроші від МВФ уже летять.
Голобородько:
Ми вирішили зупинити будівництво шкіл, лікарень, дитсадочків. Все одно люди не подякують. Досвід попередньої влади про це говорить. Ми все врахували і таких помилок більше не повторимо.
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К сожалению, Чекалкин привел в своем посте оценки от многих «порохоботов». Тем не менее, данные негативные оценки относительно деятельности Зеленского и его команды, в основном, справедливы…