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 У сутичці на Хрещатику в Києві постраждали 4 правоохоронців: затримано 8 осіб, - поліція

До управління поліції доставили вісім осіб для надання пояснень і встановлення всіх обставин інциденту. Після першочергової перевірки буде надана правова оцінка діям правопорушників. На місці працює слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва

"Сьогодні на вулиці Хрещатик до працівників поліції під час несення служби підійшла група агресивно налаштованих осіб. Вони почали нецензурно висловлюватися, у результаті чого виник конфлікт. У відповідь на вимоги поліцейських припинити правопорушення молодики застосували сльозогінний газ та влаштували штовханину. Для припинення протиправних дій молодиків поліція у відповідь використала сльозогінний газ та один із поліцейських здійснив попереджальний постріл у повітря", - йдеться в повідомленні.

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На цей час до управління поліції доставлено 8 учасників події для встановлення їхніх анкетних даних, надання пояснень та з’ясування обставин події. Четверо поліцейських звернулися по медичну допомогу.

Подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після першочергової перевірки діям правопорушників буде надана правова кваліфікація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166520
 
 
 Топ коментарі
 
А при святому сивочолому гетьмані вони були ким?
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білі і пушисті зєлєберкути. Мстять, що прошляпили як лохи вчорашню акцію на Хрещатику.
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Після вівторка бєркутня у Києві відчуває себе пабєдітєлями.
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Скорее всего- порохоботы.
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білі і пушисті зєлєберкути. Мстять, що прошляпили як лохи вчорашню акцію на Хрещатику.
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А при святому сивочолому гетьмані вони були ким?
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частина з них сиділа в тюрмі та россії. вчора ще одного випустили
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А казапи вже провели расслЄдованіє і опубликовалі прічіни вчЄрашнеВо проішЄствія У сутичці на Хрещатику в Києві постраждали 4 правоохоронців: затримано 8 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 8861
У сутичці на Хрещатику в Києві постраждали 4 правоохоронців: затримано 8 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 3324
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це біля суду? там де прокурори не зявилися на апеляцію?
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пострадали 4 правоохранителя

3 мусора отруїлися власними газами, а четверти всрався від пострілу?
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жалко что тебя там не было . там бы вони точно было на пол Киева.
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