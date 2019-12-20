 У сутичці на Хрещатику в Києві постраждали 4 правоохоронців: затримано 8 осіб, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва

"Сьогодні на вулиці Хрещатик до працівників поліції під час несення служби підійшла група агресивно налаштованих осіб. Вони почали нецензурно висловлюватися, у результаті чого виник конфлікт. У відповідь на вимоги поліцейських припинити правопорушення молодики застосували сльозогінний газ та влаштували штовханину. Для припинення протиправних дій молодиків поліція у відповідь використала сльозогінний газ та один із поліцейських здійснив попереджальний постріл у повітря", - йдеться в повідомленні.

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На цей час до управління поліції доставлено 8 учасників події для встановлення їхніх анкетних даних, надання пояснень та з’ясування обставин події. Четверо поліцейських звернулися по медичну допомогу.

Подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після першочергової перевірки діям правопорушників буде надана правова кваліфікація.