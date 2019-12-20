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  2029  6
Все про:ВР (5536) заробітна плата (599) ДБР (717)

 Рада ухвалила законопроєкт, який регулює зарплату співробітників ДБР

Рада ухвалила в першому читанні і в цілому законопроєкт №2572, який регулює виплату заробітної плати працівникам ДБР.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєкт вносить зміни до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади" (щодо визначення розмірів посадових окладів).

Зокрема, Державне бюро розслідувань внесено до переліку правоохоронних органів, працівникам яких розмір посадових окладів не встановлює Кабінет Міністрів.

Як зазначено в пояснювальній записці, цей законопроєкт необхідний для встановлення конкурентної заробітної плати для працівників ДБР.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166518
 
 
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бояться доже намекнуть (ну там - 100 минималок...или 1000...))))
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Мне , как простому пенсионеру , всегда интерестно читать про повышение зарплат депутатов , силовиков , судей , прокуроров и прочих господ небожителей . А также про их усадьбы и дворцы .
Это просто захватывающий роман - "Фантастические твари и где они обитают" .
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вы сначала штат укомплектуйте. а потом за зарплаты говорите. и сделайте пожалуйста минималку с растущим процентом от проделанной работы и конфискованных ворованных средств....
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А не лучше ли привязать их зряплату к минималке , как всем прочим гномикам ?
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Кучу контор насоздавали потешных, а крысы воруют во всю и никто не сидит! Рада ухвалила законопроєкт, який регулює зарплату співробітників ДБР - Цензор.НЕТ 8180
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