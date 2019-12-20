 Рада ухвалила законопроєкт, який регулює зарплату співробітників ДБР

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєкт вносить зміни до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади" (щодо визначення розмірів посадових окладів).

Зокрема, Державне бюро розслідувань внесено до переліку правоохоронних органів, працівникам яких розмір посадових окладів не встановлює Кабінет Міністрів.

Як зазначено в пояснювальній записці, цей законопроєкт необхідний для встановлення конкурентної заробітної плати для працівників ДБР.

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