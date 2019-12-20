 Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Як з'ясувалося, у великих містах працювали казино і покерні клуби, а в невеликих містах і селищах - переважно зали з ігровими автоматами старого зразка.

Так, діяльність 8 підпільних казино припинено у містах Київ, Дніпро, Харків та Запоріжжя і 7 залів для гри у покер - у Луцьку, Кропивницькому, Львові, Миколаєві, Херсоні та Чернігові. У цих закладах гравці під час турніру користувалися "кешовими" фішками, тобто вони мали грошовий номінал та в подальшому обмінювалися на реальні гроші. "Вхідний квиток" до казино та покерних залів міг коштувати кілька тисяч доларів США.















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Крім того, викрили 5 залів гральних автоматів у Запоріжжі та 132 інтерактивні клуби по всій Україні.

Вилучено 2375 одиниць грального обладнання: 2060 одиниць комп’ютерного обладнання, 181 гральний автомат, 107 столів для гри у покер і 27 електронних рулеток. Вартість вилученого обладнання становить приблизно 46 мільйонів гривень. Також було вилучено майже пів мільйона гривень, одержаних від клієнтів за можливість доступу до азартних ігор.

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Начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Околіт зазначив: "Сьогодні вночі спеціалісти ДСР відпрацювали лише ті гральні заклади, які вважалися незаконними. А після рішення Кабінету міністрів будуть скасовані електронні системи. Тепер всі державні лотереї позбавляються можливості використовувати свої електронні системи. У зв’язку з цим, необхідно створити постійно діючі мобільні групи слідчих підрозділів та ДСР на місцях. Ці групи мають протидіяти, виявляти та документувати незаконний гральний бізнес".

Правоохоронці проводять оперативно-слідчі дії для встановлення організаторів незаконного грального закладу.