 Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.
Як з'ясувалося, у великих містах працювали казино і покерні клуби, а в невеликих містах і селищах - переважно зали з ігровими автоматами старого зразка.
Так, діяльність 8 підпільних казино припинено у містах Київ, Дніпро, Харків та Запоріжжя і 7 залів для гри у покер - у Луцьку, Кропивницькому, Львові, Миколаєві, Херсоні та Чернігові. У цих закладах гравці під час турніру користувалися "кешовими" фішками, тобто вони мали грошовий номінал та в подальшому обмінювалися на реальні гроші. "Вхідний квиток" до казино та покерних залів міг коштувати кілька тисяч доларів США.
Крім того, викрили 5 залів гральних автоматів у Запоріжжі та 132 інтерактивні клуби по всій Україні.
Вилучено 2375 одиниць грального обладнання: 2060 одиниць комп’ютерного обладнання, 181 гральний автомат, 107 столів для гри у покер і 27 електронних рулеток. Вартість вилученого обладнання становить приблизно 46 мільйонів гривень. Також було вилучено майже пів мільйона гривень, одержаних від клієнтів за можливість доступу до азартних ігор.
Начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Околіт зазначив: "Сьогодні вночі спеціалісти ДСР відпрацювали лише ті гральні заклади, які вважалися незаконними. А після рішення Кабінету міністрів будуть скасовані електронні системи. Тепер всі державні лотереї позбавляються можливості використовувати свої електронні системи. У зв’язку з цим, необхідно створити постійно діючі мобільні групи слідчих підрозділів та ДСР на місцях. Ці групи мають протидіяти, виявляти та документувати незаконний гральний бізнес".
Правоохоронці проводять оперативно-слідчі дії для встановлення організаторів незаконного грального закладу.
https://www.youtube.com/watch?v=_1IC7EaB94U
А почему полиция никак не реагировала на эти 152 заведения с момента их открытия?
Они ведь не вчера заработали?!!!!
Ніхто не чіпає.
Певно аваківські.
https://youtube.com/watch?v=0KorD-dLbkk
Якось вчасно "Космолох" в віртуалку перейшов....
А взагалі,це благородно-зачистити нелегальну мєнтовську кормушку під ігровиків з кацапстану.Братство - російський гральний бізнес хоче повернутися в Україну
зеЛя и аваков будут на ростове
Азартные игры неистребимы как проституция.
Легализовать, и брать налоги.
Серьезный передел рынка.
клоуны.. нет слов ))))