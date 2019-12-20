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Все про:гральний бізнес (106) Нацполіція (8689)

 Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч із 19 на 20 грудня оперативники територіальних управлінь стратегічних розслідувань і слідчих підрозділів Національної поліції провели масштабні відпрацювання нелегальних гральних закладів по всій Україні. Таким чином поліцейські припинили діяльність 152 закладів, велика частина з яких працювала під виглядом розповсюджувачів державних лотерей. При цьому адміністрація деяких закладів намагалася перешкоджати правоохоронцям, забарикадувавши всі двері.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Як з'ясувалося, у великих містах працювали казино і покерні клуби, а в невеликих містах і селищах - переважно зали з ігровими автоматами старого зразка.

Так, діяльність 8 підпільних казино припинено у містах Київ, Дніпро, Харків та Запоріжжя і 7 залів для гри у покер - у Луцьку, Кропивницькому, Львові, Миколаєві, Херсоні та Чернігові. У цих закладах гравці під час турніру користувалися "кешовими" фішками, тобто вони мали грошовий номінал та в подальшому обмінювалися на реальні гроші. "Вхідний квиток" до казино та покерних залів міг коштувати кілька тисяч доларів США.

Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні 01
Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні 02
Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні 03
Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні 04
Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні 05
Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні 06
Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми хотіли чесних правил, але лобісти грального ринку вирішили, що вони сильніші, - нардеп Мотовиловець про рішення Кабміну щодо лотерей

Крім того, викрили 5 залів гральних автоматів у Запоріжжі та 132 інтерактивні клуби по всій Україні.

Вилучено 2375 одиниць грального обладнання: 2060 одиниць комп’ютерного обладнання, 181 гральний автомат, 107 столів для гри у покер і 27 електронних рулеток. Вартість вилученого обладнання становить приблизно 46 мільйонів гривень. Також було вилучено майже пів мільйона гривень, одержаних від клієнтів за можливість доступу до азартних ігор.

Також читайте: До 16.00 сьогоднішнього дня всі гральні заклади мають бути закриті, - Аваков дав доручення Нацполіції. ВIДЕО

Начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Околіт зазначив: "Сьогодні вночі спеціалісти ДСР відпрацювали лише ті гральні заклади, які вважалися незаконними. А після рішення Кабінету міністрів будуть скасовані електронні системи. Тепер всі державні лотереї позбавляються можливості використовувати свої електронні системи. У зв’язку з цим, необхідно створити постійно діючі мобільні групи слідчих підрозділів та ДСР на місцях. Ці групи мають протидіяти, виявляти та документувати незаконний гральний бізнес".

Правоохоронці проводять оперативно-слідчі дії для встановлення організаторів незаконного грального закладу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166517
 
   
 Топ коментарі
 
Аваков проти Авакова, за сприяння Авакова Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні - Цензор.НЕТ 5763
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ставки на перемогу приймає Мегалот авакова
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Прямо гордість за поліцію. УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ. Це вам не хухри-мурли.
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Аваков проти Авакова, за сприяння Авакова Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні - Цензор.НЕТ 5763
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Ну, уе був т ск на власників з метою стимуляції їхніх зусиль для легалізації ігрового бізнесу. 😁
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та щаз.... отсеивают конкурентов, чтобы НУЖНЫЕ и полностью подконтрольные залы - получали ВСЮ прибыль...
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Ну так - одно дело на Цензоре мутить барыжий реванш, а другое - приказ исполнять. Вот и пришлкось сквозь слёзы и нихачу.
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У меня десь в 100 метрах от меня якась там Лотерея . Завтра посмотрю , закрылись чи не .
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цікаво, а в готелі Харків теж покерний клюб зачинили.....
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Аваков против Авкова. Такое даже в злой сказке не придумаешь
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скоока лет выслеживали,выявляли,документировали,скоока человека-часов потрачено и вот наконец результат! Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране - Цензор.НЕТ 6960 действительно лохов у нас много,но чтобы за лохов считали всех! Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране - Цензор.НЕТ 6960
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152 - это наверное только в одном районе Киева столько "космолотов" и прочих "лото"
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Мосейчук на "Г+Г" целую неделю с придыханием будет рассказывать о героизме Авакова.
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А на м'ятому аналі про 144 потужні реформи!)))
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ти би уважніше із своїм м'ятим аналом, зебілоїде... Він тобі ще стане у пригоді. Для розмноження... Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні - Цензор.НЕТ 4176
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А теперь вопрос на ЗАСЫПКУ!!!!!
А почему полиция никак не реагировала на эти 152 заведения с момента их открытия?
Они ведь не вчера заработали?!!!!
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Так вказивку закрывать дали только вот-вот, раньше вказивки не было.
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Реально, Кабмін тільки день прийняв постанову. Раніше,типу не бачили, чине могли постанову прийняти.
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Засуетился Авакян, к чему бы это ? Кресло зашаталось ?
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та не... чтоб чужие не влезли и аппаратуру не хапнули...а так прикроют на день-два...а оно опять и снова и там же и с теми же....как бы и прикрыли...а как бы и не уничтожили)))))
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Называется это так - "укусили себя за ху@"
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Точно! Сьомий до 10 версії оновлюють. Майкрософт спеціально патчі роздає. Хоча, яке оновлення, там все ж піратське, напевно.
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при райотделах (или шо там сейчас)))) в подвале.... приоткроют... ну для своих... как бы проверенных... и знакомых)))))
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А в нас казино як гуділи так і гудять.
Ніхто не чіпає.
Певно аваківські.
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Братство - российский игорный бизнес возвращается в Украину
https://youtube.com/watch?v=0KorD-dLbkk
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Добро пожаловать в Минск, тут казино и игровые залы работают, причем абсолютно легально.
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прямо экстрасексы какие-то... судьбоносное решение токо принимали, а оне уж бросились исполнять...
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это фотомонтаж..... шлюшко работает только вилами.....
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от так потихоньку на корпоратив и насшибают ))))))
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А " 5 элемент " Порошенко тоже напичкан "однорукими бандитами", что там шмон ведется?
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Що *****, прозріли менти? До тепер тіра не було того всього. Чи відкати замалі дали?
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Ізвінітє-ізвінітє ! Це що ж виходить ? Поліція всі ці роки ЗНАЛА про нелегальні ігрові заклади,і СВІДОМО їх не закривала ???? Думаю,ст. 367 ККУ ця муть не обмежується !
Якось вчасно "Космолох" в віртуалку перейшов....
А взагалі,це благородно-зачистити нелегальну мєнтовську кормушку під ігровиків з кацапстану.Братство - російський гральний бізнес хоче повернутися в Україну
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сегодня уже все открыто опять
зеЛя и аваков будут на ростове
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Популизм.
Азартные игры неистребимы как проституция.
Легализовать, и брать налоги.
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Раньше об их существовании не знали. Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні - Цензор.НЕТ 308
Серьезный передел рынка.
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до вчерашнего дня аваковцы про эти заведения не знали ))))))))
клоуны.. нет слов ))))
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Закрыть всех нелегалов можно за неделю. Легко. Без проблем. Было бы желание. Просто плати по 500 гривен за каждый адрес нелегальных заведений.
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наберите просто в гугле -кто крышует игорный бизнес в Украине?
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То синуля Авакова усіх здав. Виявляється він не ігроман, а був під прикриттям!
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какое там наказание за нелегальное казино? все 152 заведения будут наказаны? или как титушек отпустят которые полицейским головы пролымывают?
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Шоу для зелохів. Їх тисячі. Прикрили ті що з найменою виручкою.
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це вони так навмисно, день адвокатури, святого Миколая, всі адвокати бухають, до клієнтів не приїдуть, то вони взялись закривати т.з. казино. А до чого тут спортивний покер теж в азартні ігри записали, ну не кловани, кешові фішки, треба ж таке придумати.
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Аваков конкурентов щимит или крышу свою предлагал? А когда космолоты Авакова закроют?)
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В Україні 10 000 населених пунктів... 152 точки це .... нічого крім "галочки".
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Владимир Александрович, спросите у Авакова, - а борьбу с организованным отмыванием денег в Министерстве внутренних дел Украины - закончим сейчас или ждать когда Бочковского назначите главным тушителем беспорядков в державе.
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сабаков теперь будет монополистом, вот ушлый тип.
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ОгУЕТЬ,тоесть 100 лет и так было нелегально и все только и ждали команду ФАС ?????? Значит ли это что все нелегальное в этой стране есть легально пока нету команды СВЕРХУ ?????? Маразм крепчает.Только не говориче что ОПЕРАЦИЮ 10 лет готовили лучшие УМЫ и наконец то успешно провели. Какой бред.
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