 "ОПЗЖ встановила контакт із партією "Единая Россия". "Хороша ідея", - Путін підтримав пропозицію Медведчука про міжпарламентський діалог у "нормандському форматі"

"Хороша ідея, я попрошу керівництво Думи, щоб вони теж попрацювали", - сказав Путін. Він висловив упевненість, "реакція (російських парламентаріїв) буде тільки позитивною", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Медведчук виступив із цією ідеєю в п'ятницю в Санкт-Петербурзі на зустрічі з першим віцепрем'єром - міністром фінансів РФ Антоном Сілуановим. До цієї бесіди приєднався і президент РФ.

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На думку Медведчука, до врегулювання ситуації на сході України слід підключити парламенти країн "нормандського формату" Німеччини, Франції, Росії та України. "Більше того, ми домовилися попередньо про зустрічі з парламентаріями Німеччини і Франції. Ось друга половина січня - початок лютого. І в нас вже, Ви знаєте, у партії "Опозиційна платформа - За життя" встановився міжпартійний контакт із партією "Единая Россия", - повідомив Медведчук.

Путін також запевнив, що Москва прагнутиме до укладання угоди з транзиту газу з Україною.

"Ми прагнутимемо до цього, але вони (умови угоди) мають бути взаємоприйнятими, без створення обом сторонам ризиків", - заявив президент РФ.

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