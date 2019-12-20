 "ОПЗЖ встановила контакт із партією "Единая Россия". "Хороша ідея", - Путін підтримав пропозицію Медведчука про міжпарламентський діалог у "нормандському форматі"

"Хороша ідея, я попрошу керівництво Думи, щоб вони теж попрацювали", - сказав Путін. Він висловив упевненість, "реакція (російських парламентаріїв) буде тільки позитивною", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Медведчук виступив із цією ідеєю в п'ятницю в Санкт-Петербурзі на зустрічі з першим віцепрем'єром - міністром фінансів РФ Антоном Сілуановим. До цієї бесіди приєднався і президент РФ.
На думку Медведчука, до врегулювання ситуації на сході України слід підключити парламенти країн "нормандського формату" Німеччини, Франції, Росії та України. "Більше того, ми домовилися попередньо про зустрічі з парламентаріями Німеччини і Франції. Ось друга половина січня - початок лютого. І в нас вже, Ви знаєте, у партії "Опозиційна платформа - За життя" встановився міжпартійний контакт із партією "Единая Россия", - повідомив Медведчук.
Путін також запевнив, що Москва прагнутиме до укладання угоди з транзиту газу з Україною.
"Ми прагнутимемо до цього, але вони (умови угоди) мають бути взаємоприйнятими, без створення обом сторонам ризиків", - заявив президент РФ.
А может Мертвечук просто попросит своего кума ***** вывести росийские войска с Украины и перестать бомбить украинские города и на етом росийско-украиская война которую Мертвечук и ***** называют *ситуацией* и закончится? ***** же видит что Мертвечук никак методом выборов не попадает во власть решил просто Мертвечука назначить правой рукой Зеленского.
1 год ·
Обмен пленными до 31 декабря - важная для Зеленского операция. Зеленскому нужен видимый успех. А пленные нужны Кремлю в качестве заложников на газовых переговорах. Если Украина согласится на условия Газпрома, тогда и пленных могут отдать. Но сначала деньги, а потом люди. Такова логика Путина. До конца года времени осталось мало. А заложников они потом новых наберут. Это - бесконечный бег по кругу, пока вся Украина не окажется в заложниках у Кремля.
Новый контракт + выплата долка = рейтинг+.
Ответ в вашей цитате.
А на счет денег от МВФ что? Сгоряча написали?
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Як би гарант, це зробив, був би респект від всієї України.
и если в одном слуги, то в другом, видимо, их кацапские господа.
назрела таки встреча в формате....
Конфлікт Україно-Російський, можна самим про все домовитись!
Давайте якісь вже умови реальні для обох сторін та забудемось про цю війну раз і назавжди!
Это и будет мир.
Вот они и решат в итоге: куда и как пойдёт страна.
А не какие-то там нефтяные деляги будут решать судьбу самой большой страны Европы.