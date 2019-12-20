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 Політика України
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Все про:Медведчук (474) Путін (4651) нормандська четвірка (952)

 "ОПЗЖ встановила контакт із партією "Единая Россия". "Хороша ідея", - Путін підтримав пропозицію Медведчука про міжпарламентський діалог у "нормандському форматі"

Президент Росії Володимир Путін висловився на підтримку ідеї свого кума, лідера української партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука організувати міжпарламентський діалог у "нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації на сході України.

"Хороша ідея, я попрошу керівництво Думи, щоб вони теж попрацювали", - сказав Путін. Він висловив упевненість, "реакція (російських парламентаріїв) буде тільки позитивною", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Медведчук виступив із цією ідеєю в п'ятницю в Санкт-Петербурзі на зустрічі з першим віцепрем'єром - міністром фінансів РФ Антоном Сілуановим. До цієї бесіди приєднався і президент РФ.

Читайте: Зеленський перед зустріччю з Путіним завдав удару по його куму в Києві, затримано особистого охоронця Медведчука Іванова, - Бутусов

На думку Медведчука, до врегулювання ситуації на сході України слід підключити парламенти країн "нормандського формату" Німеччини, Франції, Росії та України. "Більше того, ми домовилися попередньо про зустрічі з парламентаріями Німеччини і Франції. Ось друга половина січня - початок лютого. І в нас вже, Ви знаєте, у партії "Опозиційна платформа - За життя" встановився міжпартійний контакт із партією "Единая Россия", - повідомив Медведчук.

Путін також запевнив, що Москва прагнутиме до укладання угоди з транзиту газу з Україною.

"Ми прагнутимемо до цього, але вони (умови угоди) мають бути взаємоприйнятими, без створення обом сторонам ризиків", - заявив президент РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166515
 
 
 Топ коментарі
 
С точки зрения Украины, Российская Дума -- нелегитимный парламент (поскольку там есть представители оккупированного Крыма).
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Тепер Зе повинен взяти Медведчука до себе і дати йому посаду "Хорошая идея", - Путин поддержал предложение Медведчука о межпарламентском диалоге в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 6768
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хорошая идея - под зад коленом всех медведчуков из УКРАИНЫ!!!!!
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Умнейший мужик, а зебы, с трускавецким образованием и дипломами негосударственного образца, думают, что его можно голыми руками взять...
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По мнению Медведчука, к урегулированию ситуации на востоке Украины следует подключить парламенты стран "нормандского формата" Германии, Франции, России и Украины "Хороша ідея", - Путін підтримав пропозицію Медведчука про міжпарламентський діалог у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 5410

А может Мертвечук просто попросит своего кума ***** вывести росийские войска с Украины и перестать бомбить украинские города и на етом росийско-украиская война которую Мертвечук и ***** называют *ситуацией* и закончится? ***** же видит что Мертвечук никак методом выборов не попадает во власть решил просто Мертвечука назначить правой рукой Зеленского.
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Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Это про Путина
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Скільки страхітливих помилок у сліві "*****"...
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Закон о иностранных агентах находящихся на стороне врага Украины,уже принят? Ну тогда ждите воплощение планов )(уйла по расчленению Украины.
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пуйло офіційно погрожує анексією кількох областей України. У нас є гарант? У нас є притомний міністр закордонних справ?Чому громадяни України мають слухати це приниження?
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для України нічого хорошого ці 2 упиря запропонувати не можуть, скоріш за все опять наіпутін вовачку
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Це до Яременка. Ківа ще може дати телефін якоїсь Юлі з Одеси.
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Юрий Касьянов
1 год ·

Обмен пленными до 31 декабря - важная для Зеленского операция. Зеленскому нужен видимый успех. А пленные нужны Кремлю в качестве заложников на газовых переговорах. Если Украина согласится на условия Газпрома, тогда и пленных могут отдать. Но сначала деньги, а потом люди. Такова логика Путина. До конца года времени осталось мало. А заложников они потом новых наберут. Это - бесконечный бег по кругу, пока вся Украина не окажется в заложниках у Кремля.
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С газом уже договорились, продолжение транзита - решенный вопрос. Более того, Газпром заплатит Украине по иску арбитража около $3 млрд. Читайте новости. "Хороша ідея", - Путін підтримав пропозицію Медведчука про міжпарламентський діалог у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 8934
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а остальное бабло, по искам, зебоба простил?
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На счет остального не пишут. Но в любом случае Зеле это будет очень в тему.
Новый контракт + выплата долка = рейтинг+.
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у нас на такие мелочи внимания не обращают ,т к долг,который отдадут бене,на хлеб не намажут даже зебобики )так что с рейтингом - пшик...тем более МВФ денег не дают,европейский транш ,уже понятно,что тоже просрали - дупа полная
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МВФ денег не даст? Откуда такая информация? Первый раз слышу.
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Гончарук:--«Інформація про те, що у нас є певні недонадходження до державного бюджету, це правда. Дійсно, певні програми до кінця року не будуть профінансовані» Через це уряд скасував будівництво нових шкіл, дітсадків та лікарень
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/// Дійсно, певні програми до кінця року не будуть профінансовані» ///
Ответ в вашей цитате.
А на счет денег от МВФ что? Сгоряча написали? "Хороша ідея", - Путін підтримав пропозицію Медведчука про міжпарламентський діалог у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 5766
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По факту, саме запрпонувало, саме й схвалило
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Мнение ублюдка Медведчука в Украине ноль и никого не интересует.И о чём он там договаривается с врагом Украины пассией в Украине всем насрать.
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Кто делегировал Мертветчука от имени страны веcти переговоры с ****** по подобным вопросам?!
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эта тварь и его клан занимают второе место в раде... так что основная масса мерзостей среди нас
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Арешт Мекдведчука та обмін на всіх бранців Кремля.
Як би гарант, це зробив, був би респект від всієї України.
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Гарант арестует армейских, ветеранов и волонтёров; он очень занят.
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посмотреть бы на хари избранников этой мерзости в Украине...
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сподіваюсь СБУ відкриє справи за державну зради проти кожного депутата, який буде брати участь в кремлвському збіговиську.
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замечательная идея - двум прикацапленым наглухо парламентам небходимо встретится.
и если в одном слуги, то в другом, видимо, их кацапские господа.
назрела таки встреча в формате....
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Путин, какой же ты подонок и сволочь)). Парламенты он захотел сблизить, паскуда плешивая))
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А для чого Нам ще якісь країни?
Конфлікт Україно-Російський, можна самим про все домовитись!
Давайте якісь вже умови реальні для обох сторін та забудемось про цю війну раз і назавжди!
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Забор десять метров высотой, железобетонный. И рядом - ров с крокодилами.
Это и будет мир.
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В Украине авторитетом обладают только армия и волонтёры.
Вот они и решат в итоге: куда и как пойдёт страна.
А не какие-то там нефтяные деляги будут решать судьбу самой большой страны Европы.
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А що там у нас закон каже про сепаратні переговори з агресором?
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Що ще треба, щоб в карний кодекс була внесена стаття про злочин колабораціонізму?? На наступний день ситуація в країні стала б значно спокійнішою.
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Медведчук вже бредит союзным государством.Типа як у Пуйла с Лукой
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почему мертветчук до сих пор живой, ему в пора в гости к гиви и к моторыле
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