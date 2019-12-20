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Все про:афера (30) житло (193) мер (182) нерухомість (198) Обухів (17) СБУ (4948)

 Меру Обухова і ще чотирьом чиновникам повідомлено про підозру у привласненні землі для переселенців і учасників бойових дій, - СБУ

На Київщині Служба безпеки України викрила посадових осіб Обухівської міської ради на незаконне відчуження земельної ділянки, що належить до комунальної власності, що завдало державі збитків на суму понад 4 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що протиправний механізм організували міський голова разом із керівниками земельного та юридичного відділів, членами виконкому міськради та депутатом ще однієї міськради області.

Під виглядом реалізації у столичному регіоні державних соціальних програм із забезпечення житлом учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб зловмисники вивели із власності громади один гектар землі.

Ділянку, оформлену на підставних осіб місцевого обслуговуючого кооперативу, зловмисники передали київському забудовнику під зведення елітного комерційного житла. Прибуток від продажу квартир у житловому комплексі мав осісти у кишенях посадовців. Через дії зловмисників понад півтисячі громадян не отримають соціального житла.

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Наразі на незаконно вилучену земельну ділянку накладено арешт. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, п`ятьом організаторам схеми, включно з мером, здійснено повідомлення про підозру.

Викриття протиправної діяльності відбувалось під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166513
 
   
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Вот ,вот еще не приняли закон разбазаривания земли, а процесс пошел.
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Мэру Обухова и еще четверым чиновникам, дать обухом по башке.
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Їх просто трохи обезжирять та й відпустять. Мер Бучі Федорук, кажуть геніально висловив колись ідеологію всіх мерів: "Красти треба одразу і багато, щоб було чим потім відкупатись" Його особисто обезжирювали два рази і нічого, сцарює досі. На відміну від жадних мерів.
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"Цензор" не томи! Подавай зраду зрадную: сегодня СБУ нагрянуло с обыском в фитнес-клуб "5 элемент" сыовочолого гэтьмана!
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ось це і є приклад того, чому рвуть пукани за землю: накрались земельки, тра встигнути викупити...і так у 95% сільрад!
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Рядом с Обуховым есть г.Украинка - а там когда наденут наручники самозваной и нелегитимной и.о. мэра Т.Кучер с её советниками? Все ставленная бандитами приезжая банда гастролеров в мэрии Украинки специально поставлена для дерибана городского бюджета. Город уже воет от их преступлений и коррупции. Сплошные нарушения со сметами: превышения на 2 млн грн стройки стадиона, на 2 млн. - Дома Культуры города, при этом все стройки и ремонты заморожены и ничего не делается, сметы увеличены без экспертиз,тендеры выигрывает одна и та же фирма с уставным капиталом 5000 грн. с заведенными уголовными делами за мошенничество, биг-борды советник и.о. мэра устанавливает за ночь и узаконивает на свою фирму задним числом, даже цинично и бессовестно у детей украли на еде 11 000 грн. - на столах максимум было на 1000 грн (самые дешевые пиццы и дешевая вода...), вырубают деревья и строят бесконечные МАФы без всех разрешений, на сессии в горсовет заводят титушек, которых в городе никогда не было - это сотая доля от их преступлений!!! Все делатся кулуарно и в тайне от громады. Договора на закупки в обход законов не показывают и скрывают от людей, на запросы не отвечают.... Нарушений - ТЫСЯЧИ! ЧИСТЫЙ БАНДИТИЗМ в УКРАИНКЕ.
СБУ, ПРОКУРОРЫ, ПРАВООХРАНИТЕЛИ - ПОМОГИТЕ г.УКРАИНКЕ! Или вы в доле?
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