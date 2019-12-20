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Все про:Аваков (1122) гральний бізнес (106) МВС (1226)

 До 16.00 сьогоднішнього дня всі гральні заклади мають бути закриті, - Аваков дав доручення Нацполіції. ВIДЕО

Від сьогодні всі гральні заклади припиняють функціонування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив міністр Арсен Аваков.

"Постанова Кабінету міністрів вже опублікована і набула чинності. Вона полягає ось у чому - скасувати наказ Державного кабінету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 року в частині діяльності розповсюджувачів лотерей. Національної поліції і фіскальної службі забезпечити прийняття відповідних заходів", - сказав Аваков.

Міністр зазначив, що це питання буде регулюватися спеціальним законом, який зараз розглядається і буде ухвалений Верховною Радою.

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"Постанова Кабміну нам диктує, що всі гральні клуби, лотереї і гральні заклади мають бути закриті. Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів", - додав він.

Глава Національної поліції Ігор Клименко заявив, що поліція готова до виконання наказу.

Нагадаємо, раніше Кабмін унеможливив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166504
 
   
 Топ коментарі
 
Аваков сказав - Авоков зробить. Закриє власні ігрові заклади... до завтра.
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Надо же лохторат как-то отвлекать от вчерашнего объявления внутреннего дефолта в стране. Пусть хоть это прежевывают.
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пріхадітє в шапіто,
там і ета єсть, і то!
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Не хочеться, но надо. Жалко.Свои ж все таки... сказал Аваков и приказал закріть Космолот
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началась потужна боротьба!с чего бы это вдруг? До 16.00 сьогоднішнього дня всі гральні заклади мають бути закриті, - Аваков дав доручення Нацполіції - Цензор.НЕТ 8142
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тому що схоже, що кошти від нелегалу настільки велики, що зуміли підкупити депутатів..і провалити закон...тому треба вибивати фінансову основу
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вот это поворот! пришел новый министр вд, честный, принципиальный человек - и как рубанул: закрыть, понимаешь, с 16-ти часов все игровые залы! то ли дело коррумпированный предшественник - люди последнее из дома несут, антисанитария, преступность, уход от налогов, а ему лишь бы бабки текли в свой карман. арсен аваков - вы мой герой!
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а почему именно сейчас? почти год у власти - вдруг пронулись??
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ти пчела, я пчеловод...... Бджоли проти меду.....
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Боженьки. Да что же это такое делается. Неужели существует в массовом количестве что-то подпольное, что было организовано при пацриоте пете, и которому, естественно, поступало бабло с этой мерзости. Не верю. Пацриот петя такого бы в Украине никогда бы не допустил. И вот теперь его, беднягу, и кажется еще и луцика, лишают законного заработка. Вот же зелень проклятая.
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А вчера (позавчера.. месяц назад.. год назад) кто мешал Собакову дать такую команду????
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Мешал действующи еще вчера приказ Государственного кабинета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей.
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Порохоботовские идилты. Это вы только себетеперь рассказывайте, когда власть тю-тю из ваших рук, что все можно сделать за один день. Поднять экономику и все улучшить во всех сферах одномоменто. Ну тупорье.
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Погугли. Или настолько туп, что и это не можешь сделать?
А как там ты поживаешь на порохо ботоферме?
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нахер мне гуглить, если ты тут присутствуешь? От первого лица и расскажи. Кстати, найди хоть один мой пост в поддержку Пороха, писдаболишко...
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Ахаха - а как может Начальник бывшего УЗЕ в Киевской области, а нынче начальник УСР в Киевской области, несостоявшийся народный депутат от Броваров - Нидзельський Вовка, закрыть свои игровые точки? )))))))))))))))))))))
Он еще казино в Василькове и Броварах крышует.
Аваков или не хочет видеть или или........
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Неужто товарищ Аваков и свой Космолот закроет?)) или не, то не игорные заведения
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А где теперь Нац.корпусу тусить и спускать гонорары?
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