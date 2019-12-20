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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (5536) держбюджет (257) Гончарук_Олексій (383)

 "Ми вас просили на зустрічі неодноразово нишком не ділити кошти соцеконому", - мажоритарник Гузь запитав Гончарука, чи перерозподілив він 1,8 млрд

Народний депутат від депутатської групи "За майбутнє", мажоритарник Ігор Гузь звернувся до прем'єр-міністра Олексія Гончарука з проханням пояснити, чи перерозподілив він 1 млрд 800 млн грн, які були виділені на соціально-економічний розвиток. Гончарук каже, що поки не підписував розпорядження.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, таке запитання нардеп поставив прем'єру під час години запитань до уряду.

"Я хочу звернути увагу всіх мажоритарників, які в цьому залі, нас тут 99. Треба, щоб прем'єр нам усім сказав, у середу на закритому засіданні уряду було ухвалено рішення про перерозподіл 1 млрд 800 млн грн коштів на соціально-економічний розвиток, де забрали у тисячі об'єктів ці кошти, і перерозподілили, наприклад, 371 млн на місто Покровськ, 260 млн на Кам'янське. Це що за історія? У нас є це розпорядження, де розписано все до копійки", - сказав Гузь.

"Ми вас просили на зустрічі неодноразово нишком не ділити кошти соцеконому, коли мажоритарники в цьому залі про це не знають", - додав він.

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Гончарук відповів, що поки не підписував таке розпорядження.

"Станом на сьогодні жодні розпорядження про соцеконом я не підписував. А процедура яка: у вас у парламенті є комісія з народних депутатів, яка визначає перелік цих об'єктів. Вони надійшли до нас в уряд, це правда, це дійсно так, ми його розглянули, але ми його не випускаємо. Я відразу після того, як ми його розглянули, зв'язався з паном Давидом Арахамією (головою фракції "Слуга народу". - Ред.), який є відповідальним за те, щоб правильно організувати цей процес у парламенті, наскільки я знаю. Він має змодерувати це питання для того, щоб проконсультуватися, чи правильно все було зроблено на рівні процедур у парламенті. Так само ми консультувалися з бюджетним комітетом для того, щоб переконатися, що всі процедури були дотримані. Якщо нам надійде підтвердження, що всі процедури на рівні парламенту були дотримані, ми, безумовно направимо це розпорядження в парламент для виконання", - сказав Гончарук.

Прем'єр-міністр зазначив, що остаточне рішення ухвалює бюджетний комітет парламенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166503
 
   
 Топ коментарі
 

Дід Микола
@DidMykola2
·
Щоб не піаритися, як "барига Порошенко", на відкритті нових дитячих садочків, шкіл, лікарень і т.і., ЗеУряд "заморозив" їхнє будівництво.

Злі язики кажуть, що це сталося через брак коштів, бо "небариги" крадуть "нєпадєцкі".
Не вірте цьому підлому наклепу!
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Клятий слуги Ахмєтки Шляшко десь знайшов у грудні 18року у ВР 226 голосів, щоб надати пільгу на 10 млрд тим, що ввезли комплектуючі для сонячних електростанцій, де вироблятиметься електроенергія в 8 разів дорожча ніж на АЕС.
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Як почую группа "За майбутнє". Стає жаль, що не всіх місцевих князьків на виборах не прокатили .
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Дід Микола
@DidMykola2
·
Щоб не піаритися, як "барига Порошенко", на відкритті нових дитячих садочків, шкіл, лікарень і т.і., ЗеУряд "заморозив" їхнє будівництво.

Злі язики кажуть, що це сталося через брак коштів, бо "небариги" крадуть "нєпадєцкі".
Не вірте цьому підлому наклепу!
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"Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги?"
с интересом наблюдаем за зекомандой
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ручное распределение.. да еще и арахамией - сколько там они откатов получат?)
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Педиотам привезли новые методички, и на форуме сразу появились новые картинки
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Причем порциями гадят. Не будет нормальный человек такое выискивать и коллекционировать. Палятся *******, хряк как всегда нанимает тех кто подешевле, соответственно самых тупых
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Ну так чего хотеть от 30 тысяч в месяц на всех)))Оптом наняли, вот и гадят за 5 копеек))
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Мені цікаво , чому це прихильники країни під назвою - "95 квартал", що хто проти такої країни , то є адептами країни "Рошенії" , яка розбудовувалась папєрєдніком ? . Невже не вкладається в голові , що крім цих двох категорій є щей прихильники України?.
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Коммунистически-маяковское "Кто не с нами, тот против нас". Из более современного:"Только ситхи всё возводят в абсолют".
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Ой, кого тут у нас вчергове нає... надурили? АвтоЄвроБаранів! Ну, на те вони й барани)

Євробляхери вирішили з якогось перепою, що якщо підтримати на виборах ЗЕлібобіків, то вони їм зроблять безкоштовний ввіз автомотлоху.
Логічно, що після виборів, євробляхерів послали нах - разом з їх черметом на колесах.
Але на те вони й барани, щоб бути впертими.
Автодовбо....би кучкуються і понесуть чєлобітную бубочці, де скоріш за все вигребуть від мусорів звіздюлєй, і підуть додому писати в інтернеті про "злочинну владу", паралельно підшукуючи авторозборку, де за їх автомотлох дадуть грошей, а не по морді.
Д.Глущук

"Мы вас просили на встрече неоднократно втихаря не делить средства соцэконома", - мажоритарщик Гузь спросил Гончарука перераспределил ли он 1,8 млрд - Цензор.НЕТ 8657

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​Глава Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул: "Нам не дали денег, подготовка к Олимпиаде остановлена"



"Ми вас просили на зустрічі неодноразово нишком не ділити кошти соцеконому", - мажоритарник Гузь запитав Гончарука, чи перерозподілив він 1,8 млрд - Цензор.НЕТ 7826

"С завтрашнего мы отменяем все запланированные учебно-тренировочные сборы в Украине… Мы сокращаем сборы, которые проводятся за границей: в Киргизии, Испании, Португалии, Турции, Польше, Кении для наших ведущих спортсменов. Мы не можем позволить себе увеличивать этот долг. И не имеем никаких гарантий от министерства по выплате средств", - рассказал глава Федерации. Он заверил, что вина за сложившуюся ситуацию лежит исключительно на власти. Гоцул обратился к чиновникам, которые ответственны за финансирование легкой атлетики. "Уважаемые, легкая атлетика Украины - один из двух видов спорта, которые приносили медали нашей стране на всех без исключения Олимпийских играх, в которых Украина принимала участие как независимая страна. От вас зависит, продолжится ли эта традиция", - заявил глава Федерации.

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"легкая атлетика Украины - один из двух видов спорта, которые приносили медали нашей стране на всех без исключения Олимпийских играх"

Легкая атлетика это не вид спорта
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На Новий рік , під ялиночку , таку копичку в 1,8 млрд грн. , ну скажем так зовсім не погано.
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