 Оприлюднена МВС розмова про "Град" у Києві була про неготовність столиці до війни, - учасник розмови з Кузьменко доброволець Ульянов

Про це в залі Апеляційного суду Києва, де мала розглядатися апеляція на арешт підозрюваної у справі про вбивство Павла Шеремета Юлії Кузьменко, заявив у коментарі Цензор.НЕТ доброволець Володимир Ульянов (Марат).

За словами Ульянова, записану правоохоронцями розмову з Юлією вів саме він.

Також Марат зазначив, що з ним особисто слідчі на зв'язок не виходили жодного разу, а також наголосив, що слідство вирвало потрібні фрази з контексту. Якщо послухати розмову повністю, за словами бійця, це стане очевидно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оприлюдненому МВС записі йшлося про домашню сварку: якщо розмову опублікують повністю, стане очевидно, що вона не стосується справи, - фігурант справи про вбивство Шеремета Кіян

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".