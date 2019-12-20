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 Політика України
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Все про:Шеремет (296) Кузьменко Юлія (22)

 Оприлюднена МВС розмова про "Град" у Києві була про неготовність столиці до війни, - учасник розмови з Кузьменко доброволець Ульянов

Телефонна розмова, частина якої була показана на брифінгу МВС - про "Град" у Києві, стосувалася не планування теракту. Вона була про неготовність армії до такого варіанта розвитку подій, а також про те, що в такому випадку чиновники та інші публічні люди місто залишать.

Про це в залі Апеляційного суду Києва, де мала розглядатися апеляція на арешт підозрюваної у справі про вбивство Павла Шеремета Юлії Кузьменко, заявив у коментарі Цензор.НЕТ доброволець Володимир Ульянов (Марат).

За словами Ульянова, записану правоохоронцями розмову з Юлією вів саме він.

Також Марат зазначив, що з ним особисто слідчі на зв'язок не виходили жодного разу, а також наголосив, що слідство вирвало потрібні фрази з контексту. Якщо послухати розмову повністю, за словами бійця, це стане очевидно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оприлюдненому МВС записі йшлося про домашню сварку: якщо розмову опублікують повністю, стане очевидно, що вона не стосується справи, - фігурант справи про вбивство Шеремета Кіян

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166500
 
   
 Топ коментарі
 
кароче, зря затеяли это судилище. дело сыплется на глазах. как и рейтинг...
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Идиот детектед.
Вообще то по Киеву градами может зарядить кремль.
А что бы у него это не получилось как раз и воевали на Донбассе эти люди.
А что ты сделал для того что бы это не произошло?
Выбрал президента Зе?
Вот к нему и обращайся.
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а распятий мальчік буде від авакяна та зєлєбреха?
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Гра слів. Але адвокати їдять свій хліб не дарма, мотивують.
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Понял, "сцыкливый Киев", тебя не жалко.
Но они переживают за тебя!
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Ще до підходу Градів до Києва - АП, Кабмін та ВР вже б тиждень працювало б на віллах в Іспанії.
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И это правильно.
Потому что за последнюю неделю рейтинг президента вырос на 10%.
Значит они сами выбрали все что с ними происходит,произойдет и может произойти.
В том числе запросто верхушка смоется в Испанию,а избиратели будут сдыхать от голода под обстрелами.
Причем эта история не новая.
Так уже было на Донбассе,когда верхушка смылась в Киев.
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кароче, зря затеяли это судилище. дело сыплется на глазах. как и рейтинг...
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А разговор о сакральной жертве была просто шутка?!
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Хто з ким і коли говорив про сакральну жертву? Чи може ми щось пропустили?
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То слова прокурорів-фальсифікаторів.
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та, в принципе многие так говорят, что пока по Киеву не шарахнут, люди не поймут, что в стране война....
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Вася,я тебе советую сьездить на лесное кладбище и посмотреть сколько там похороненоткиевлян отдавших жизнь за таких как ты оленей.
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Вася я тебе про разговоры, что такие есть, а не про то , что я их поддерживаю...
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а распятий мальчік буде від авакяна та зєлєбреха?
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Я фуею от наших властей
Одни Савченко гнобили,другие Антоненко
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Не можна так. У Києві є найглибші станціїї метро, Київ навіть при радянському союзі мав найпливовіше значення... а за "по Києву градами" має відповідати, щоб такої навіть думки ні в кого не виникало. Показово, Гадя 2.
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Идиот детектед.
Вообще то по Киеву градами может зарядить кремль.
А что бы у него это не получилось как раз и воевали на Донбассе эти люди.
А что ты сделал для того что бы это не произошло?
Выбрал президента Зе?
Вот к нему и обращайся.
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Ни как не смиришься с проигрышем бывшего президента По?
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Ідіоте, в списку претендентів було 39 (ТРИДЦЯТЬ ДЕВ`ЯТЬ) кандидатів!
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Ты тоже порохобот?
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Та ніби ні, але ж у вас всі порохоботи, хто не за Зе. Примітивне сприйняття світу - лише чорне і біле, хто не з нами, той проти нас. Рівень зеленої амеби...
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Тебе умишка не хватает понять, что кроме Зе и По есть много нормальных людей, которых большинство в стране.
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Блін, ще один ідіот. У вас сьогодні що, в зеленому дурдомі двері закрити забули?
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Так это же ты порохобот живешь в зеленом дурдоме, тебе лучше знать на счет дверей.
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Кандидатів було 39, а підгорає після виборів лише у стецьків. Савпадєніє? Нє думаю...
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Я вибрав, я і коментую, а Вам раджу іноді мовчати, бо бувають наслідки... на Донбасі люди гинули через зради і ось такі висловлювання, не робіть цього.
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А что ты можешь комментировать если у тебя памороки?
Откуда у Кузьменко град?
Украина это же не россия где из воинских частей пропадает тяжелое вооружение и перемещвется через границу ( или в нашем случае через блокпосты) и далее на сотни километров.
Поэтому поднимай срандель если так боишься градов и едь в АТО.
Кто кроме тебя не пропустит путина к Киеву?
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Якщо звідти поїхали люди, бо там не іграшки, ти мені пропонуєшь що? Поїхати самому відкопати в якійсь шахті зброю і воювати, або ти типова скотина, яка навіть від воєнкомату ховається.
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Из какой шахты?

Оружие есть в вч.
Ничего в шахтах откапывать не надо.
У тебя совсем замутилось сознание?
Попей таблеточек.
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Ну так я на обліку у воєнкоматі, чого ти мені тут розписуєшь, викличуть, піду.
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Молодец.
Вот я тебе второй раз и повторяю.
Если тебе ссыкотно за Киев обращайся к президенту которого ты выбрал.
Потому что обстрелять Киев градами может не Кузьменко ( у которой нет никаких градов),а путин.
У тебя под влиянием пропаганды запаморочилось сознание и ты лишился способности адекватно оценивать.
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Нехай доводить, Кузьменко дуже укаїнське призвіще, з центральної України, Кузі були ще в царські часи, тому я кажу тільки одне, не треба взагалі нічого казати про Київ, просто не треба.
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Да почему не надо?
Ты суеверный?
Бросай эти предрассудки.
Нужно быть готовым ко всему.
Конкретно.
У тебя и президента есть план обороны Киева?
Или ты на чемоданах,как в 14 году?
Польша всех не примет.
Они просто закроют границу.
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Ти придурок, я бут записаний Києвом на оборону, а мої брати були на фронті... гидко таке читати.
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В разговоре о сакральной жертве, речь шла о Новогоднем розыгрыше.
Пропали дети! Неlp! Help!
А они из-под елочки, как зайчики - прыг-прыг!
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Хто з ким і коли говорив про сакральну жертву? Чи може ми щось пропустили?
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Конечно пропустили.
Как же вы обсуждаете тему, если вы не в теме?
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Ну а по-суті нема що сказати? Ну, щоб без методички. Просте ж запитання - будь ласка, уточніть, на яку розмову ви посилаєтесь? Про яку сакральну жертву мова, хто, з ким і коли цю розмову вів? Ви ж в темі! Просвітіть тупих порохоботів
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А что тебе по сути весь брифинг пересказать своими словами?
На ютубе набери - брифинг по убийству шеремета.
И посмотри внимательно.
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Ні, весь брифінг не потрібно. лише одна телефонна розмова, на яку ви посилаєтесь? Хто, з ким і коли? Ви ж маєте бути в темі, якщо про це заявляєте?
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Посмотри сам.
Я знаю таких, как ты.
Тебе поговорить хочется. Да?
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Ідіоте, перед тим, як щось так заявляти, хоч елементарно потрібно бути знайомим з предметом заяви. Ти ж, падло, тупо і нагло брешеш. От і все.
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Посмотри, не пожалеешь. Оприлюднена МВС розмова про "Град" у Києві була про неготовність столиці до війни, - учасник розмови з Кузьменко доброволець Ульянов - Цензор.НЕТ 8270
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Зрозуміло, у зебіла відповіді нема.
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Зрозуміло, що ти - тупий.
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він тупий бо ти не в змозі відповісти?
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Смотрите брифинг.
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дивились. щось нема там нічого про "сакральну жертву"
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В трезвом виде смотрел? Оприлюднена МВС розмова про "Град" у Києві була про неготовність столиці до війни, - учасник розмови з Кузьменко доброволець Ульянов - Цензор.НЕТ 4146
Посмотри на трезвую.
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як завжди, ви кацапи всі однакові. ляпаяте щось, а довести не в змозі.
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про сокральну жертву говорить мент, в розмові цього нема.
І вони розмовляють про героя- жертву, що треба використати момент, коли зараз пресують Марусю та Федину. А пресують їх саме менти.
Так що сам послухай уважно і про дітей там взагалі нічого нема.
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Та ні, зебіле, ти в черговий раз довів свою тупість. Якби така розмова була, якби в ній однозначно було визначено, Шеремета як сакральну жертву, ніхто б її не приховував. А вирвати кілька слів з якоїсь фрази, змонтувати щось з чимось розуму багато не треба. Тим більше, зробити то бездарно і некваліфіковано, чисто по зебільному. От тому до вас і такі питання. Запитання до вас є, а вілдповіді у вас, тварюк, нема.
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Ты уже посмотрел брифинг?
Нет?
Посмотри.
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Мда... Зебілізм хвороба невиліковна...
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У тебя проблемы со зрением?
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ПНАХ, придурку, з тобою все зрозуміло.
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Ідіоте, що там з 52-ї хвилини? ПРО ЩО МОВА? Ти насправді такий тупий, що не здатен зрозуміти, що тебе просто розводять? Бездарно зліплені фрагменти розмов про зовсім інше! Де там про Шеремету і де там про підготовку вбивства Марусі? Ідіоте, мозок ввімкни, якщо він ще повністю зеленими шмарклями не заплив.
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Соеголовое чмо, как тебе брифинг, понравился?
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Такий тупий, що не розумієш ПНАХ? По словах розписати?
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Вам без мктодичок нікуди,хоч інколи він них пятака відривайте,всі бачили,тільки в порохоботів ,"а гдєвашидоказатєльства"
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не бреши. про сакральну жертву розмов не було
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Маруся Звиробий тоже не поверила, что хотели ее детей "спи@дить", а ее замочить.
Смотрите брифинг.
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тебе питали про сакральну жертву, а не про то, хто і в що вірить
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Ты тупой?
Они говорили о Звиробий и ее детях.
Посмотри брифинг.
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про сокральну жертву говорить мент, в розмові цього нема.
І вони розмовляють про героя- жертву, що треба використати момент, коли зараз пресують Марусю та Федину. А пресують їх саме менти.
Так що сам послухай уважно і про дітей там взагалі нічого нема.
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А где собственно запись разговора? Когда изобличали Савченко Цензор бежал впереди паровоза.
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А разговоры которые касались Шеремета были вовсе не про Шеремета, это они писали сценарий остросюжетного кинофильма, вырвано из контекста.
Осталось закрепить это общими фразами порохоботов вроде "дело разваливается", "так и думали что дело липа" - и можно поверить и этому.
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Мало ли в Украине Шереметов? И не сосчитать! (с)
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А чё "патриоты" так заёрзали на мохнатке? Ссыкотно стало?
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Ссыкотно... за Киев.
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Так поднимай срандель и ехай на линию разграничения.
Будешь останавливать врага что бы грады не достали до Киева.
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Не надо!
Ты из окопа строчишь?
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Я не обвиняю Кузьменко в том что она хотела обстрелять Киев градами.
Если тебе ссыкотно за Киев почему ты не едешь его защищать,а ждешь пока за тебя это сделают жители Донбаса,крымские татары и Кузьменко,которую ты потом в качестве благодарности посадишь в СИЗО и будешь устраивать политически мотивтрованный цирк.
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Решать будет суд на основании предоставленных доказательств.
Все эти митинги в зале суда - ошибочная тактика защиты.
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Судья Вовк на основании предоставленных доказательств?
Так он уже решал во время майдана.
Почему тогда он был не прав,а теперь все норм?
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А, ну херня какая, по Киеву из градов лупануть, зато чиновники уедут...Вообще охерели уже, дебилы? Обнародованный МВД разговор о "Градах" в Киеве был о неготовности столицы к войне, - участник разговора с Кузьменко, доброволец Ульянов - Цензор.НЕТ 2863
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Поки що люди які сумніваются, знову через порохозадротів будуть більш схилятися ,що все таки правда.От можна поки не рвати дупи,адже на виході буде через вашу тупість зовсім зворотній результат,чим ви того бажаєте
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Скільки кацапів на гілку збіглося, захищати прокурорів.
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мдааа... с мозгами у зеледротов полный швах. шо, у кого-то в гараже колонну градов нашли? или у нас суды судят не по закону и доказательствам, а по народному желанию? вот как идиоты доказать, что он идиот?
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Найбільше засмучує що в країні їх забагато.
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что б Киев подготовить к войне, надо его обстрелять из градов ? А чего не Днепр. Полтаву, Одессу и так далее ?
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что бы по кабакам меньше шлялись,когда люди на фронте гибнут
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Ух ТЫ!!!! Эго у наших крыс чинушь все растет и растет!!!!
Надьку за миномет посадили! Этих уже за Грады!!!!!
Следующих уже надо сажать ни как не меньше ЄТОГО!Оприлюднена МВС розмова про "Град" у Києві була про неготовність столиці до війни, - учасник розмови з Кузьменко доброволець Ульянов - Цензор.НЕТ 2211
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