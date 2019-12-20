 Оприлюднена МВС розмова про "Град" у Києві була про неготовність столиці до війни, - учасник розмови з Кузьменко доброволець Ульянов

Про це в залі Апеляційного суду Києва, де мала розглядатися апеляція на арешт підозрюваної у справі про вбивство Павла Шеремета Юлії Кузьменко, заявив у коментарі Цензор.НЕТ доброволець Володимир Ульянов (Марат).
За словами Ульянова, записану правоохоронцями розмову з Юлією вів саме він.
Також Марат зазначив, що з ним особисто слідчі на зв'язок не виходили жодного разу, а також наголосив, що слідство вирвало потрібні фрази з контексту. Якщо послухати розмову повністю, за словами бійця, це стане очевидно.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Но они переживают за тебя!
Потому что за последнюю неделю рейтинг президента вырос на 10%.
Значит они сами выбрали все что с ними происходит,произойдет и может произойти.
В том числе запросто верхушка смоется в Испанию,а избиратели будут сдыхать от голода под обстрелами.
Причем эта история не новая.
Так уже было на Донбассе,когда верхушка смылась в Киев.
Одни Савченко гнобили,другие Антоненко
Вообще то по Киеву градами может зарядить кремль.
А что бы у него это не получилось как раз и воевали на Донбассе эти люди.
А что ты сделал для того что бы это не произошло?
Выбрал президента Зе?
Вот к нему и обращайся.
Откуда у Кузьменко град?
Украина это же не россия где из воинских частей пропадает тяжелое вооружение и перемещвется через границу ( или в нашем случае через блокпосты) и далее на сотни километров.
Поэтому поднимай срандель если так боишься градов и едь в АТО.
Кто кроме тебя не пропустит путина к Киеву?
Оружие есть в вч.
Ничего в шахтах откапывать не надо.
У тебя совсем замутилось сознание?
Попей таблеточек.
Вот я тебе второй раз и повторяю.
Если тебе ссыкотно за Киев обращайся к президенту которого ты выбрал.
Потому что обстрелять Киев градами может не Кузьменко ( у которой нет никаких градов),а путин.
У тебя под влиянием пропаганды запаморочилось сознание и ты лишился способности адекватно оценивать.
Ты суеверный?
Бросай эти предрассудки.
Нужно быть готовым ко всему.
Конкретно.
У тебя и президента есть план обороны Киева?
Или ты на чемоданах,как в 14 году?
Польша всех не примет.
Они просто закроют границу.
Пропали дети! Неlp! Help!
А они из-под елочки, как зайчики - прыг-прыг!
Как же вы обсуждаете тему, если вы не в теме?
На ютубе набери - брифинг по убийству шеремета.
И посмотри внимательно.
Я знаю таких, как ты.
Тебе поговорить хочется. Да?
Посмотри на трезвую.
І вони розмовляють про героя- жертву, що треба використати момент, коли зараз пресують Марусю та Федину. А пресують їх саме менти.
Так що сам послухай уважно і про дітей там взагалі нічого нема.
Нет?
Посмотри.
Смотрите брифинг.
Они говорили о Звиробий и ее детях.
Посмотри брифинг.
І вони розмовляють про героя- жертву, що треба використати момент, коли зараз пресують Марусю та Федину. А пресують їх саме менти.
Так що сам послухай уважно і про дітей там взагалі нічого нема.
Осталось закрепить это общими фразами порохоботов вроде "дело разваливается", "так и думали что дело липа" - и можно поверить и этому.
Будешь останавливать врага что бы грады не достали до Киева.
Ты из окопа строчишь?
Если тебе ссыкотно за Киев почему ты не едешь его защищать,а ждешь пока за тебя это сделают жители Донбаса,крымские татары и Кузьменко,которую ты потом в качестве благодарности посадишь в СИЗО и будешь устраивать политически мотивтрованный цирк.
Все эти митинги в зале суда - ошибочная тактика защиты.
Так он уже решал во время майдана.
Почему тогда он был не прав,а теперь все норм?
Надьку за миномет посадили! Этих уже за Грады!!!!!
Следующих уже надо сажать ни как не меньше ЄТОГО!