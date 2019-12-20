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Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
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Все про:Аваков (1122) адвокат (698) Зеленський (3941) Рябошапка Руслан (222) Антоненко Андрій (25)

 Антоненко подав позов на Зеленського, Рябошапку й Авакова. ДОКУМЕНТ

Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко подав позов до суду на Президента України Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля і генерального прокурора Руслана Рябошапку про захист своєї честі та гідності.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив адвокат Антоненка Святослав Жерновніков, інформує Цензор.НЕТ.

"До Печерського суду від Андрія Антоненка (Riffmsater) подано позов до посадових осіб, які зганьбили його репутацію", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд переніс розгляд апеляції на арешт Антоненка на 23 грудня

Антоненко подав позов на Зеленського, Рябошапку й Авакова 01
Антоненко подав позов на Зеленського, Рябошапку й Авакова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166497
 
   
 Топ коментарі
 
Все правильно он подал.Цель-европейский суд.И он его выиграет.Зеля не только довел Украину до дефолта,он еще нас и опозорил.Хотя,мы тоже нелохи,выбрали.
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В разі потреби після них піде в суди вищої інстанції, а потім і в міжнародний ЄСПЧ.
Буде розголос на весь світ про преЗедента-"юриста", "найкращого міністра" та Рябошапку.

За цією справою і так слідкують з Європи та США.
Подружка Авакова Йованович також дуже чекала на правосуддя в цій справі.
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Сам голосував за Зеленського. Але тоді він був "котом у мішку". Сьогодні з цього мішка виліз не кіт, не порося, а потвора з рогами, ратицями, довгим хвостом, собачим писком і рохкає по свинячому...
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Якщо ти купуєш "кота в мішку", то хто ти?
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Фаталіст. "відоме зло краще за невідоме".
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Понятно. Спасибо за честный ответ.
Ну а у меня тогда вариант, что из двух зол выбирают меньшую.
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из двух зол выбирают меньшую
І як ви визначилися що "кіт в мішку" менше зло? Бо я також цим варіянтом користуюсь коли обираю з двох зол. Але у випадку "кіт в мішку" проти "відоме зло" ...

Тож, вибачте "тогда вариант" не варіянт.
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Прости, а ты за кого голосовал? Или знал лично?
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Ще не відсидів, а вже "про захист честі" мова пішла. І адвокати максимально хайпують.
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а ты бы хотел отсидеть,по липовому делу?каждый гражданин имеет право на защиту или у зелени искривленное сознание на этот счет?
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Правильно зробив... По інстанціям - до Верховного суду, а далі - у Страсбург...
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пускай теперь у них бл голова болит Антоненко подав позов на Зеленського, Рябошапку й Авакова - Цензор.НЕТ 6543
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Абсолютно.наши правоохранительные органы , часто и густо не охраняют ни право ни органы...Попался на мелочи , впарят , как говорит молодежь и пойдешь солнцем палимый в тюрягу.А им лишь бы толпу успокоить и дело закрытьА что твоя жизнь коту под хвост...?! это так...
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Шеремета замовив Аваков з Порошенком, а вбив Сергій Коротких(Малюта)
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Пан з довгим призвищем не вміє користуватись посиланнями?
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посилання на тексти цього насрідамуса мене давно не цікавлять, тому питання залишається...
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авяков посадил всех в дырявую лодку, отгреб от берега и выбросил весла, молодчага, тупорылое создание, это результат закономерен для нашей системы, где политические назначенцы засиживаются в креслах, кто такой аваков - никто, с какого дыва он весомая фигура, народный фронт испарился, кого он представляет и шо оно такое, непонятно. Весомый кусок говна этот аваков.
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этого зеленого пинчера давно пора на нары
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Найкращий суд народний та на площи з гилякою. Антоненко подав позов на Зеленського, Рябошапку й Авакова - Цензор.НЕТ 8648
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На кой черт авакян затеял весь этот тухляк? Думал что прокатит,как с Сашком Билым? Так для этого надо было минимум грохнть Антоненка. Идиот.
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Они могут и это замутить...Недолго .А им плевать на истину...Им жопу прикрыть...
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Педро надоумил
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І це правильно.
Потрібно бити ворога його ж зброєю.
Влада підняла руку на святе - на атовців та волонтерів.
Має бути і людський суд - засудження, і правовий - з наслідками.
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Из этого "дела" можно будет такую конфетку сделать, что во всех учебниках по юриспруденции будет описана!
После выхода на свободу Антоненко и Кузьменко - подать в суд на всех следователей, судей, прокуроров занимавшихся этой аферой, привлечь к ответственности Авакова, Рябощапку, Зеленского которые своим "брифингом" оказывали моральное давление на судей рассматривавших это дело.
Осудить и отправить в места не столь отдаленные всех этих "служителей закона" да так, что бы неповадно было всем будущим "шабашникам" от Закона.

Очень надеюсь,что так всё и будет!
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Здря, а так хочеться щоб саме так і відбулося.
ПМ: Фантастику люблю, але не плутаю її з реальністю.
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Ну, прямо зараз може й не приймуть до розгляду, та з часом в інших інстанціях, як то міжнародні суди типу ЄСПЧ, можуть.
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А как насчет заказчика? Почему им не могла быть, кажется, Притула - главред "Украинской Правды"? У нее был конкретный конфликт по поводу миллиона евро которые лежали на счету фонда единственным распорядителем которого был Шеремет. В тот день он собирался передать деньги в другой фонд, а Притула очень хотела эти деньги поиметь на свои нужды. И после его мерти она пыталась эти деньги получить. Ей отказали... После смерти Гонгадзе она "приватизировала" на правах "соратницы" сайт "Украинская Правда"... "Черные вдовы" они такие...
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Зеля, Антоненко на тебя подал в суд. Но не все такие добрые, как Антоненко... Антоненко подав позов на Зеленського, Рябошапку й Авакова - Цензор.НЕТ 5682
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Sofiya Fedyna
43 хв

Справа Юлії Кузьменко:
Прокурори так і не з'явилися, хоч генпрокурор сказав, що вони там на місці.
Ветерани, які прийшли підтримати, вимагають проведення засідання.
Нагнали спецназу, кажуть, що готується штурм...
кому вигідно накаляти ситуацію???
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Ще в лігу сексуальних реформ треба написати) Антоненко подав позов на Зеленського, Рябошапку й Авакова - Цензор.НЕТ 4507
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Молодец адвокат Антоненко!!!! , тянет из него кучи денег (знает наверно, что есть заначки у бойца) ---------такие иски очень дорогие по деньгам ( пошлина, судебные затраты и т.д.) да и плюс еще и услуги адвоката и кстати эти иски считаются самыми невыгодными , если так можно выразится -- шанс выигрыша по иску равен нулю, в итоии наших судов за лет 10 было выиграно только один два иска из приблизительно 200 штук и выиграны были депутатами которые были у власти
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Всё правильно! Нужно ещё в какой-то европейский суд по правам человека подавать иск. Эти твари в этой истории вообще берега попутали. Причём очернили честные имена людей которые в 1000 раз больше хорошего для страны сделали чем эти твари.
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Можно еще было на Свободу Слова вместе с Шустером подать. Савик Шустер своей передачей тоже принимал участие в клевете на подозреваемых. Откровенно играет на стороне Зе-команды... На Западе и такие иски есть.
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Антоненко, у тебя смятение, не ожидал что так может повернуться судьба задом. Ти захищайся. Що, і в гадці не мав, що таке може трапитись? Виходь на трибуну і аргументуй. Чи може ритуальне вбивство людини в безладі країни твоя стихія. Не мовчи... а ... почуємо.
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Антоненко ! не сдавайся! Обгадить конечно проще чем потом отмыться, но к чистому не пристанет.Все кто с мозгами все правильно понимают!
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