 Антоненко подав позов на Зеленського, Рябошапку й Авакова. ДОКУМЕНТ

Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко подав позов до суду на Президента України Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля і генерального прокурора Руслана Рябошапку про захист своєї честі та гідності.
Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив адвокат Антоненка Святослав Жерновніков, інформує Цензор.НЕТ.
"До Печерського суду від Андрія Антоненка (Riffmsater) подано позов до посадових осіб, які зганьбили його репутацію", - йдеться в повідомленні.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд переніс розгляд апеляції на арешт Антоненка на 23 грудня
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166497
Ну а у меня тогда вариант, что из двух зол выбирают меньшую.
І як ви визначилися що "кіт в мішку" менше зло? Бо я також цим варіянтом користуюсь коли обираю з двох зол. Але у випадку "кіт в мішку" проти "відоме зло" ...
Тож, вибачте "тогда вариант" не варіянт.
Потрібно бити ворога його ж зброєю.
Влада підняла руку на святе - на атовців та волонтерів.
Має бути і людський суд - засудження, і правовий - з наслідками.
После выхода на свободу Антоненко и Кузьменко - подать в суд на всех следователей, судей, прокуроров занимавшихся этой аферой, привлечь к ответственности Авакова, Рябощапку, Зеленского которые своим "брифингом" оказывали моральное давление на судей рассматривавших это дело.
Осудить и отправить в места не столь отдаленные всех этих "служителей закона" да так, что бы неповадно было всем будущим "шабашникам" от Закона.
Очень надеюсь,что так всё и будет!
ПМ: Фантастику люблю, але не плутаю її з реальністю.
Sofiya Fedyna
43 хв
Справа Юлії Кузьменко:
Прокурори так і не з'явилися, хоч генпрокурор сказав, що вони там на місці.
Ветерани, які прийшли підтримати, вимагають проведення засідання.
Нагнали спецназу, кажуть, що готується штурм...
кому вигідно накаляти ситуацію???