 Антоненко подав позов на Зеленського, Рябошапку й Авакова. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив адвокат Антоненка Святослав Жерновніков, інформує Цензор.НЕТ.

"До Печерського суду від Андрія Антоненка (Riffmsater) подано позов до посадових осіб, які зганьбили його репутацію", - йдеться в повідомленні.

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