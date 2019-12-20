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Все про:гральний бізнес (106) лотерея (73) Мотовиловець (7)

 Ми хотіли чесних правил, але лобісти грального ринку вирішили, що вони сильніші, - нардеп Мотовиловець про рішення Кабміну щодо лотерей

Нардеп Мотовиловець прокоментував рішення уряду про виключення можливості поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми мали намір ввести чіткі і прозорі правила, єдині для всіх, але лобісти тіньового грального ринку вирішили, що вони сильніші і зроблять так, як звикли. Ну що ж. Ми закриваємо всі гральні салони по всій країні", - зазначив Мотовиловець.

Нардеп підкреслив, що всім, хто ставить під сумнів право влади на силу, це "буде несподіваним уроком, важким, болючим, але важливим".

Читайте також: Рада провалила голосування за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила голосування за законопроект №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд унеможливив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Ми хотіли чесних правил, але лобісти грального ринку вирішили, що вони сильніші, - нардеп Мотовиловець про рішення Кабміну щодо лотерей 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166496
 
   
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Им нас...ать на все ваши решения! Салоны как стояли по всем улицам, так и будут стоять. Ваши решения можете засунуть себе в зад, потому что их никто всерьез не воспринимает.
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КЛЮЧОВЕ: закривають мережу по всій країні. Який жах. Як люди зможуть далі жити без лотареї?
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Люди то проживут, а вот как менты будут жить без крышевания? На какие деньги свои феррари будут заправлять?
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А тепер ще добавити повну конфіскацію у власників чи орендарів салонів і 10% тому хто перший заявить, то взагалі всюди закрили би за один день.
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Як можна закрити те, чого офіційно немає? Усунути Авакова не поможе, - ліквідуйте поліцію і прокуратуру, тоді хіба...
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