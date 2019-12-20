 "Немає ніякої "зради". Робота ведеться": заступник голови МЗС Боднар сподівається, що до 31 грудня вдасться домовитися про обмін полоненими

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив під час години запитань до уряду.
"Я також сподіваюся, що результати скайп-конференції приведуть до звільнення до 31 грудня наших заручників, і хлопці будуть вдома", - зазначив Боднар.
Він сказав, що цим займається переговорна група.
"Немає ніякої "зради". Робота ведеться. Я думаю, ми цю роботу завершимо", - додав заступник міністра.
Також він зазначив, що переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську 18 грудня щодо обміну утримуваними особами були зірвані.
"Те, що в Мінську не вдалося домовитися, буде продовжено в рамках скайп-конференції про звільнення заручників", - сказав Боднар.
Як повідомлялося, на зустрічі ТКГ в Мінську 18 грудня не вдалося дійти згоди щодо звільнення утримуваних осіб. Українська сторона, відповідно до досягнутої в рамках саміту "нормандської четвірки" домовленості, наполягає на обміні всіх на всіх, однак під час зустрічі ТКГ не вдалося узгодити списки утримуваних осіб.
Нагадаємо, відеоконференцію Тристоронньої контактної групи щодо звільнення утримуваних в ОРДЛО осіб перенесли на 23 грудня.
Он тыпил, что это не понимает или прикидывается?
он же поехавший. высер на Валдает об "они подохнут, а мы - "в рай"" только че стоит.
и никто не реагирует, ибо в Рашке заразы - куча. бактериологическое оружие только че стоит то. (шоб не попало к террористам типо)
и на каждое брехливое слово в нашу сторону от сцаря всея сруси должна быть хоть какая-то оценка, хотя бы чтоб знали, что мы так не думаем и он говорит мягко говоря отсебятину...
не будет деда - будет Медведа.
эти твари не успокоятся то.
я х.з. как можно усмирить эту опухоль(Рузвелту привет) теперь.
это реально - страна-монстр. и "разбомбить" не катит. Вася, ты же знаешь что начнется после того, если гипотетически разбомбят и даже оккупируют Рашку то?
от пары грамм "новичка" обосралось вся **.ее Королевство, а там этого "добра" - тонны.
Этим и пользуются
У цапів нема доброї волі - лише роги пихатості...
Пам'ятаєте, як Порошенко ледь не кожного тижня за горло хватали з приводу "звільніть наших полонених", журналісти як всраті бігали, мам-пап збирали під офісом, в кабінети пропихувались з криками, кишки на кулак наматували, всіх трясло?
Ніби сам Порошенко їх в полоні тримає, і віддавати не хоче.
А зараз - тиша, і мами-папи мовчать, ніде не мітингують, "воззваній" не пишуть, прокльонів не шлють.
І журналістам всиратися нічим, ніяка падла навіть не пискнула до Зе "звільніть наших полонених, ви ж пообіцяли!".
Чи полонені закінчились? Чи бабло?
Лена Яблонька