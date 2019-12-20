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Все про:Боднар (40) МЗС (1972) обмін (553)

 "Немає ніякої "зради". Робота ведеться": заступник голови МЗС Боднар сподівається, що до 31 грудня вдасться домовитися про обмін полоненими

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар сподівається, що до 31 грудня в рамках скайп-конференції Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі вдасться домовитися про обмін утримуваними особами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН",  про це він заявив під час години запитань до уряду.

"Я також сподіваюся, що результати скайп-конференції приведуть до звільнення до 31 грудня наших заручників, і хлопці будуть вдома", - зазначив Боднар.

Він сказав, що цим займається переговорна група.

"Немає ніякої "зради". Робота ведеться. Я думаю, ми цю роботу завершимо", - додав заступник міністра.

Також він зазначив, що переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську 18 грудня щодо обміну утримуваними особами були зірвані.

Також читайте: Терористи відмовилися проводити завтра відеоконференцію з питання обміну полоненими, але вона може відбутися в понеділок

"Те, що в Мінську не вдалося домовитися, буде продовжено в рамках скайп-конференції про звільнення заручників", - сказав Боднар.

Як повідомлялося, на зустрічі ТКГ в Мінську 18 грудня не вдалося дійти згоди щодо звільнення утримуваних осіб. Українська сторона, відповідно до досягнутої в рамках саміту "нормандської четвірки" домовленості, наполягає на обміні всіх на всіх, однак під час зустрічі ТКГ не вдалося узгодити списки утримуваних осіб.

Нагадаємо, відеоконференцію Тристоронньої контактної групи щодо звільнення утримуваних в ОРДЛО осіб перенесли на 23 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166495
 
 
 Топ коментарі
 
Почему Минск ? Почему не Львов или Варшава ?
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Что мешает Хуйлу на следующий день после обмена снова наловить пару сотен заложников и через них опять вымогать от Украины всемчто он хочет??!!
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Почему Минск ? Почему не Львов или Варшава ?
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ТОГДА РАБОТАЙТЕ И НЕ СВЕТИТЕСЬ В ПРЕССЕ,как лягушка путешественница.Результат все скажет сам
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переклад: "нє мєшайтє нам дагаваріваца пасєрєдінє!"
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Ми не забули, що до 31.12.2019 р. повинні обміняти всіх на всіх. От і побачимо результати їхньої роботи.
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Та нах обмены, нас не это волнует!
Он тыпил, что это не понимает или прикидывается?
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Что мешает ***** на следующий день после обмена снова наловить пару сотен заложников и через них опять вымогать от Украины всемчто он хочет??!!
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а МИД (уже молчу про преЗЕдента) планирует как-то отреагировать на публичные псевдоисторические высказывания х.ла....или его ересь не подлежит обсуждению?
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так на бред умалишенного только психиатры должны реагировать то.
он же поехавший. высер на Валдает об "они подохнут, а мы - "в рай"" только че стоит.
и никто не реагирует, ибо в Рашке заразы - куча. бактериологическое оружие только че стоит то. (шоб не попало к террористам типо)
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купа мешканців України вважають так само, як хутін... Думаю, що й зєзєдєнт так саме вважає... Якщо ні, то ПОВИНЕН виразити обурення з цього приводу й зробити офіційну заяву... - він президент України, чи губернатор малоросії???
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понимаете в чем дело (а вы понимаете!) это не просто бред, это бред первого лица непредсказуемой страны, возомнившей себя вяликими, и нам так несказочно повезло быть их соседями..
и на каждое брехливое слово в нашу сторону от сцаря всея сруси должна быть хоть какая-то оценка, хотя бы чтоб знали, что мы так не думаем и он говорит мягко говоря отсебятину...
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там тупо "страна" - ОПГ.
не будет деда - будет Медведа.
эти твари не успокоятся то.
я х.з. как можно усмирить эту опухоль(Рузвелту привет) теперь.
это реально - страна-монстр. и "разбомбить" не катит. Вася, ты же знаешь что начнется после того, если гипотетически разбомбят и даже оккупируют Рашку то?
от пары грамм "новичка" обосралось вся **.ее Королевство, а там этого "добра" - тонны.
Этим и пользуются "Немає ніякої "зради". Робота ведеться": заступник голови МЗС Боднар сподівається, що до 31 грудня вдасться домовитися про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 5641
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Обмін зривається, викочують нові умови... Невже гадали, що буде щось інше з фєдєрастами??? Не може з ними бути ніяких домовленостей - тре давити до тих пір поки самі не запросять перемір'я, а тоді ще давити, поки самі не вийдуть...
У цапів нема доброї волі - лише роги пихатості...
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Скільки ще поступок кремлівському тхору зробить Зе, щоб звільнити полонених (не всіх) і підняти свій рейтинг серед холодильників і молобздьожі?
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На те вони й журнашлюхи...

Пам'ятаєте, як Порошенко ледь не кожного тижня за горло хватали з приводу "звільніть наших полонених", журналісти як всраті бігали, мам-пап збирали під офісом, в кабінети пропихувались з криками, кишки на кулак наматували, всіх трясло?
Ніби сам Порошенко їх в полоні тримає, і віддавати не хоче.
А зараз - тиша, і мами-папи мовчать, ніде не мітингують, "воззваній" не пишуть, прокльонів не шлють.
І журналістам всиратися нічим, ніяка падла навіть не пискнула до Зе "звільніть наших полонених, ви ж пообіцяли!".
Чи полонені закінчились? Чи бабло?
Лена Яблонька
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