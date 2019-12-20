EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  3559  22
Матеріали за темою:
Все про:Шеремет (296) Кіян Петро (1)

 В оприлюдненому МВС записі йшлося про домашню сварку: якщо розмову опублікують повністю, стане очевидно, що вона не стосується справи, - фігурант справи про вбивство Шеремета Кіян

Ветеран АТО, фігурант справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, Петро Кіян (Електрик) запевняє, що фрагмент запису його розмови, який показали на пресконференції, був вирваний з контексту, а в самій розмові йшлося про побутову сварку, і це жодним чином не стосується справи Шеремета.

Про це заявив Кіян у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ у залі суду з апеляції на арешт підозрюваної у справі про вбивство Шеремета Юлії Кузьменко.

"У записі МВС йшлося про домашню сварку", - заявив він.

За словами Кіяна, в записах МВС, де він говорить про те, "скільки він у житті накоїв", йдеться про домашній конфлікт.

Як зазначив Кіян, якщо розмову опублікують повністю, це стане очевидно - однак, на його думку, слідчі виривають слова з контексту.

Розмова, зазначив Киян, відбувалася в листопаді цього року, і вона не має бодай найменшого стосунку до справи.

Також Кіян розповів, що підозру йому не вручено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь (оновлено)

Захист підозрюваних планує звернутися в ДБР із заявою про фальсифікацію справи, а також в міжнародні інстанції.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166493
 
 
 Топ коментарі
 
зелепупенки від вас кацапами тхне.
 показати весь коментар
 
собаков обісрався на підгрунті службового рвєнія
тепер - тільки у відставку
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Аваков ставленник Зеленского? О как вас рвет!
 показати весь коментар
 
юлькин взагалі то, а працює він під особисту відповідальність ***********. ще питання є?
 показати весь коментар
 
 
Невже його Юлька міністром поставила? Може підпис під наказом покажеш?
 показати весь коментар
 
Підпис здесь і підпис здесь. Мені подобаються спроби зеленських фанатів відмазувати вєлічайшего лідєра від бруду
 показати весь коментар
 
аваков - как раз и есть СЕЙЧАС ставленник зеленского.. забыл? кто его оставил на этом посту?
а до этого - его Тимошенко продвинула в НарФронт, смотрящим, заодно и чтобы получить квоту на кресло министра мвд (которую аваков занимал с февраля 2014, но которая после выборов в ВР - получил Нарфронт)..
аваков ВСЕГДА был в конфронтации с Порошенко и служил Тимошенко, а с 2017 года - бене коломойскому, кинув Тимошенко. Это вкратце, не вдаваясь в подробности..
Недаром моника зе!лох особо поблагодарил именно авакова за "помощь в выборах" и оставил ему кресло министра МВД - ЕДИНСТВЕННОМУ из тех кто занимал посты с 2014года
 показати весь коментар
 
 
Це, вона з Качанівки керувала Наротним Фронтом? Кіндерсюрприз був не при ділах?
 показати весь коментар
 
собаков обісрався на підгрунті службового рвєнія
тепер - тільки у відставку
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ага, а обеспокоенные разговоры с Кузьменко, когда начались вызовы на допрос по делу Шеремета - это тоже домашние ссоры были, верю.
 показати весь коментар
 
Всё плохо . Нельзя устраивать шоу , когда в стране война . Все (и не очень умные) переживали , чтобы зеля не ляпнул чего лишнего на встречи с пулом . Он глава государства , а мы его воспринимаем как школьника на экзаменах .
 показати весь коментар
 
 
Он глава государства?
Знайшов час шуткувати. Воно можливо і стане главою, колись - все може бути. Але на зараз він лише "школьник" що обійняв посаду голови держави. А крісло не додає нічого. Ні розуму, ні досвіду, ні звичок, ні навичок, ні ...
 показати весь коментар
 
 
Там явно не обійшлося без Богдана. Таку херню тільки він за допомогою мусорів міг вчинити.
 показати весь коментар
 
Хто там руки доклав - справа іншого часу і місця.
 показати весь коментар
 
Тобто справа проти цих людей є липовою.
 показати весь коментар
 
 
99,99(9)% - так
0,0(0)1% - даю на неумисну помилку
 показати весь коментар
 
Это организовано мошенниками, чтобы отвлечь людей от дерибана земли. Поэтому от главного никак отвлекаться нельзя.
 показати весь коментар
 
 
І це також. Але основний напрям "show must go on", аби не було часу думати.
 показати весь коментар
 
Ой, ця справа затівалася мусорами аби скинути Авакова і зайняти його місце. Скоріше всього не обійшлося без Богдана. Авакову був даний час до Нового року аби показати результати. Аваков схоже начав присувати підлеглих, можливо обіцяв виперти, якщо не дадуть результатів. А ті домовилися з Богданом що, допоможуть скинути Авакова, взамін на вірність і крісло. Той, хто стане замість Авакова і є організатор.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору