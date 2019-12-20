 В оприлюдненому МВС записі йшлося про домашню сварку: якщо розмову опублікують повністю, стане очевидно, що вона не стосується справи, - фігурант справи про вбивство Шеремета Кіян

Про це заявив Кіян у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ у залі суду з апеляції на арешт підозрюваної у справі про вбивство Шеремета Юлії Кузьменко.

"У записі МВС йшлося про домашню сварку", - заявив він.

За словами Кіяна, в записах МВС, де він говорить про те, "скільки він у житті накоїв", йдеться про домашній конфлікт.

Як зазначив Кіян, якщо розмову опублікують повністю, це стане очевидно - однак, на його думку, слідчі виривають слова з контексту.

Розмова, зазначив Киян, відбувалася в листопаді цього року, і вона не має бодай найменшого стосунку до справи.

Також Кіян розповів, що підозру йому не вручено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь (оновлено)

Захист підозрюваних планує звернутися в ДБР із заявою про фальсифікацію справи, а також в міжнародні інстанції.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".