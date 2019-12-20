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 Політика України
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Все про:Боднар (40) МЗС (1972) Путін (4651)

 Свого часу Москва була підпорядкована Києву. І хто кому належав? - заступник міністра закордонних справ Боднар щодо заяви Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що МЗС України засуджує заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що нібито східна частина України і все Причорномор'я - це "споконвічні російські території".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив виступаючи з трибуни Верховної Ради України під час години запитань до уряду в п'ятницю.

"Ми однозначно засуджуємо будь-які спроби РФ зазіхати на територіальну цілісність України. Заява буде сьогодні. Ми однозначно це засуджуємо, і жоден наратив Путіна, і жодні його вигадки не працюватимуть для нас. Більше того, звернімося до історії - хто кому належав? Колись свого часу Москва була підпорядкована Києву. Тож давайте говорити про коріння, а не про наслідки", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ісконно руські" болота можуть легко вміститись в одну Московську область, - Турчинов про заяву Путіна

Він зазначив, що також сподівається на те, що результати скайп-конференції учасників Тристоронньої контактної групи приведуть до звільнення до 31 грудня українських полонених.

"Над цим працює переговорна група, немає жодної зради, робота ведеться. Я думаю, ми цю роботу завершимо", - додав Боднар.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін назвав Причорномор'я "споконвічно російською територією", з якою треба "розібратися".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166490
 
   
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Ну какая такая Москва?
- если первая столица Московии стольный град Касимов!
Москву монголы основали лет через сто после Касимова...

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А вот еще мощнее ответил Кровавый Пастор Турчинов))))

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Если от России отделить территории, которые были присоединены к ней через кровь, насилие, предательство и ложь, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в рамки одной Московской области
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Ну нарешті... А головне своєчасно. ********** десь за тиждень заяву зробить?
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Президент не должен каждый раз реагировать на реплики полоумных из расейского дурдома. Для этого МИД есть.
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Ось саме Президент і повинен реагувати. Як ти не тужся, але ***** голова кацапії, з цим нічого не поробиш. Але замість президента в нас **********...
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Президент відповідає за зовнішню політику. І на заяви (нажаль ще й досі живого) путлєра, що є "коллєгою" ЗЕ! має відповісти Зе. Шо ж тут поробиш - робота така.
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Президент первым должен реагировать на такое, так как он по сути глава МИДа (внешней политики), что и делал Порошенко в свое время. Тем более, что ту ересь нес не какой-то неизвестный полоумный из-за поребрика, а их сцарь.
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вообще то не нужно на каждый высер плешивой мартышки реагировать))) Иначе паскуда подумает что здесь каждое его слово выносят на референдум. На кой так унижаться, кто он такой - плешивая вертухайская морда, не более. Путин - где Россия? - Она утонула... Это же не личность, это фанера, манекен, просто дрянь.
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Яка заява? Відосік з 40-го дубля зніме і в нет викладе
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Чекав доки діти зі школи прийшли, не мав більше в кого спитати?
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Не надо искать логику в заявлениях москвы . Они враги . Точка .
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Москву основал Казах Мәнгі Темір хан. Золотая орда

https://www.youtube.com/watch?v=hD9Q5ucZ2WU
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Доречі, з цього приводу є багато чудових видань, сособисто мені до смаку праці Володимира Білінського.
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Тобто путін планує широкомасштабну агресію проти України.
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Да не Путин , а российский Генштаб планирует , которьій уже год. Єто не секрет.
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Путин даже своим мочеиспусканием руководит с трудом. У них там бардак похуже нашего.
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Шо не так? Отгризли 10% території. Поставили пуделя замість вовка на чолі. Планують отгризти ще. Що в них не вийшло? Населення подсаджене на та як у мордорі. Все вийшло. Просто плани поступові. А зебіли висрались на могили загиблих воїнів та злили країну. Без бою.
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И это все поддерживается оболваненной пропагандой населением, судя по их опросам. http://rusjev.net/2019/12/20/88-rossiyan-gotovyi-k-nebolshoy-voyne-esli-mozhno-prisoedinit-novyie-territorii/
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Використовуючи логіку путіна, завтра Верховний Хурал Монголії заявить, що вся Євразія належить Монголії. Навіть Індія, яка ніколи не була під монголами, і яку вони тільки збиралися завоювати.
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Як це Індія та й не була!? Якраз Моголи внесли визначний вклад в розвиток Індії. Дійсно, монгольські війська з 1221 року безуспішно намагалися завоювати Індію, хоча і мали успішні набіги. Але з 16 сторіччя Бабур, який походив по батьку від Тамерлана, а по матері від Чінгісхана таки завоював Індію і створив власну імперію Великих Моголів.
Доречі, цікаво що, син Бабура мав ім'я Гамаюн (Щасливий) що, перкликається з кацапським образом Птаха Щастя Гамаюн, яка з'являється в кацапському епосі, якраз з навалою монголів.
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ЗІ: тюркський символ Гамаюн зображено на Смоленському гербі та є багато пов'язаних з Гамаюн топонімів за Уралом.
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Заявление ***** рассчитано, скорее, не только против Украины, а для дестабилизации обстановки в Европе - подогрева реваншистов, желающих перекроить границы, установленные после Второй мировой войны...
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Та да , при Порошенко такого не бьіло! Тот бьі сразу разразился "заявлением" , потужньім !
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Вибачте,але це не офіційна заява Президента,РНБО,міністра МЗС. Це якийсь пук,якогось зама. Реакції НЕМАЄ !
Буде заява-подивимось.
Тим часом в цирку :"Як справи у країні?". Зеленський з дітьми дзвонив Гончаруку, Баканову і Богдану
Економіка в переддефолтному стані,ворог заявляє про нові територіальні претензії.Що ж вирішують зробити продюсери Вови Лєниного ?
В свое время Москва была подчинена Киеву. И кто кому принадлежал? - замглавы МИД Боднар о заявлении Путина об "исконно русском" Причерноморье - Цензор.НЕТ 3946
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Та то таке. Адже зебілам й досі прикольно!
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Прикольно чи ні,а рейтинг у шмарклі зріс за останні дні на 8%
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мляяя, такие смелые в кабинетах...
так поедь и скажи ему в лицо, сцыкуняра!!!
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Можна подумати що фуйло заяву зробив на Майдані, а не під ліжком з бункера.
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Ну а нелох наконец-то что-то пукнет на эту тему, или нет.
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Ни Украина,ни РФ- к Руси варягов Рюриковичей- отношения не имеют.Это как современная Македония и империя Александра Македонского.
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Любой народ гордится своей историей, своими корнями, своими героями, так принято в цивилизованном мире. В так называемой России (Московии) все на оборот. Своей истории они чураются, своих героев они не хотят знать, брезгуют ими. Вместо этого они украли у Руси (Украины) ее историю, героев, религию, хотя в бога не веруют. Себя пытаются называть русскими, хотя это древнее название украинцев. Все время лезут в Украину, организовали голодомор, репрессии, развязали Вторую мировую войну. Ни дай Бог иметь таких соседей
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московиты в лаптях-это угрофинны, прямые родственники финнов в лаптях, скандинавов,варягов, основателей Руси.
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Всі скандинавські народи через нестачу родючих земель та ресурсів- були варягами і грабували сусідні регіони
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а ким вони були ?
і чому не змішались зі шведами чи норвежцями ?
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з історії України зрозуміло, що саме шведи вважали нас якщо і не ріднею, то спорідненими державами. і кольори жовто -сині збігаються.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) Руські, як і цигани, не мають своєї країни. Є країна російська федерація, куди входять автономні і національні округи. Руського автономного або національного округу не існує. Так що ввп - пн)(, чия б корова мукала. Свого часу Москва була підпорядкована Києву. І хто кому належав? - заступник міністра закордонних справ Боднар щодо заяви Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я - Цензор.НЕТ 804 Свого часу Москва була підпорядкована Києву. І хто кому належав? - заступник міністра закордонних справ Боднар щодо заяви Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я - Цензор.НЕТ 804 Свого часу Москва була підпорядкована Києву. І хто кому належав? - заступник міністра закордонних справ Боднар щодо заяви Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я - Цензор.НЕТ 804 Свого часу Москва була підпорядкована Києву. І хто кому належав? - заступник міністра закордонних справ Боднар щодо заяви Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я - Цензор.НЕТ 3753 Свого часу Москва була підпорядкована Києву. І хто кому належав? - заступник міністра закордонних справ Боднар щодо заяви Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я - Цензор.НЕТ 3753
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Замглавы мид? Вы серьезно? Где нахер президент этой страны?!!!
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Він його (хана Орди -Московії) боїться . Це вже гірше не придумаєш.
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« …А всех юродивых и убогих - ссылать в междуречье Оки и Волги к мордве, дабы видом своим диким не позорили святую Русь Киевскую…..» ( из Указа Я.Мудрого)
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Ярослав должен быть национальным героем и символом Украины, а не Бандера- Петлюра-Мазепа
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Святослав Хоробрый, разбивший и развеявший Хазарский Каганат, - герой Украины-Руси. А не Ярицлейв Хитрый, насаждавший религию покоренных рабов - христианство.
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Ярослав правил одной половиной Европы а его образованные дочки- второй половиной.Правление Ярослава- пик культурного,военного и економического влияния Киева.В отличии от периода Мазепы или Петлюры
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Мазепа, Петлюра и Степан Андреевич Бандера - борцы за Независимость Украины-Руси от Московской Орды. Без низ Украина не получила бы в Незалежность в 1991г.
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Не те методы и результаты никакущие.Независимость получил Кравчук ,который стал своим в Кремле и воспользовался кризисом.Прямой военный конфликт с Рашей-это 100% победа Раши
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Чушь. Победа достанется тому, кто захочет победить. Не может достичь "победы" тот, кто "на чужом *** в рай въехать" хочет.
Правительству: «Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота». ... Черчилль У.
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Британия проиграла войну и лишилась всех своих колоний.А 2 мировую выиграли америкосы,которые всех стравили между собой,торговали на крови со всеми и пришли в Европу в 1944 г к разделу пирога.Красавцы.
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Ну а де ж гарант Конституції і територіальної цілосності України ? . Невже так мокро і погано пахне ? .
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Дійсно.Петро б вже давно пообіцяв парад ЗСУ в Москві та в Севастополі
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Очень хорошо сказал Боднар ! Просто .По существу. И не коверкая исторического прошлого. А то,что путя ляпнул - так это даже хорошо. Самое время выставить его неграмотным идиотом и на глазах всего мира ))
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оба не грамотные) коренное население Киева и Москвы- всегда были в окупации иноверцев Рюриковичей или Романовых. А сейчас в окупации жыдо- олигархов и бандитов
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