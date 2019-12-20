 Свого часу Москва була підпорядкована Києву. І хто кому належав? - заступник міністра закордонних справ Боднар щодо заяви Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив виступаючи з трибуни Верховної Ради України під час години запитань до уряду в п'ятницю.
"Ми однозначно засуджуємо будь-які спроби РФ зазіхати на територіальну цілісність України. Заява буде сьогодні. Ми однозначно це засуджуємо, і жоден наратив Путіна, і жодні його вигадки не працюватимуть для нас. Більше того, звернімося до історії - хто кому належав? Колись свого часу Москва була підпорядкована Києву. Тож давайте говорити про коріння, а не про наслідки", - сказав він.
Він зазначив, що також сподівається на те, що результати скайп-конференції учасників Тристоронньої контактної групи приведуть до звільнення до 31 грудня українських полонених.
"Над цим працює переговорна група, немає жодної зради, робота ведеться. Я думаю, ми цю роботу завершимо", - додав Боднар.
Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін назвав Причорномор'я "споконвічно російською територією", з якою треба "розібратися".
- если первая столица Московии стольный град Касимов!
Москву монголы основали лет через сто после Касимова...
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Если от России отделить территории, которые были присоединены к ней через кровь, насилие, предательство и ложь, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в рамки одной Московской области
https://www.youtube.com/watch?v=hD9Q5ucZ2WU
Доречі, цікаво що, син Бабура мав ім'я Гамаюн (Щасливий) що, перкликається з кацапським образом Птаха Щастя Гамаюн, яка з'являється в кацапському епосі, якраз з навалою монголів.
Буде заява-подивимось.
Тим часом в цирку :"Як справи у країні?". Зеленський з дітьми дзвонив Гончаруку, Баканову і Богдану
Економіка в переддефолтному стані,ворог заявляє про нові територіальні претензії.Що ж вирішують зробити продюсери Вови Лєниного ?
так поедь и скажи ему в лицо, сцыкуняра!!!
і чому не змішались зі шведами чи норвежцями ?
Правительству: «Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота». ... Черчилль У.