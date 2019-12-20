 Про відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО поки не йдеться, - заступник глави МЗС Боднар

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час години запитань до уряду.
"Про залізничне сполучення поки не йдеться. Йдеться тільки про відкриття додаткових пунктів пропуску для гуманітарних потреб. І таке доручення отримала Тристороння контактна група, вона над цим працює", - сказав Боднар.
На питання про те, коли будуть відкриті додаткові пункти пропуску в Золотому, Щасті і Деміно-Олександрівську, заступник міністра сказав, що готовність України в цьому питанні є, проте це треба узгодити з іншою стороною конфлікту.
"Це треба узгодити, щоб не було зриву з тієї сторони, тому що з нашого боку готовність є", - пояснив Боднар.
Раніше стало відомо, що глава МЗС України Вадим Пристайко не виключає відкриття залізничного КПВВ на лінії зіткнення з окупованими територіями Донбасу.
Ключевое слово ПОКА....ЗеКоманда
Тобто, хочете але не можете.
Відповідно, хотелку вам треба відбити по саме "пока"