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 Політика України, Суспільство
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Все про:Боднар (40) залізниця (358) МЗС (1972) Донбас (12812)

 Про відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО поки не йдеться, - заступник глави МЗС Боднар

Заступник глави МЗС України Василь Боднар заявив, що про відновлення залізничного сполучення з окупованими районами Донецької і Луганської областей поки не йдеться.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час години запитань до уряду.

"Про залізничне сполучення поки не йдеться. Йдеться тільки про відкриття додаткових пунктів пропуску для гуманітарних потреб. І таке доручення отримала Тристороння контактна група, вона над цим працює", - сказав Боднар.

На питання про те, коли будуть відкриті додаткові пункти пропуску в Золотому, Щасті і Деміно-Олександрівську, заступник міністра сказав, що готовність України в цьому питанні є, проте це треба узгодити з іншою стороною конфлікту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТКГ протягом місяця узгодить створення нових КПВВ на Донбасі, - заступник глави МЗС Боднар

"Це треба узгодити, щоб не було зриву з тієї сторони, тому що з нашого боку готовність є", - пояснив Боднар.

Раніше стало відомо, що глава МЗС України Вадим Пристайко не виключає відкриття залізничного КПВВ на лінії зіткнення з окупованими територіями Донбасу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166487
 
 
 Топ коментарі
 
Можна зробити простіше - трохи не так як на малюнку - в "республіки"... О возобновлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО речь пока не идет, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 4605
О возобновлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО речь пока не идет, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 3395
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\\О возобновлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО речь пока не идет, - замглавы МИД \\
Ключевое слово ПОКА....ЗеКоманда
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И ИДТИ НЕ МОЖЕТ!!! Ты сюда боевиков привезти хочешь?
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А Зеля говорит запустим поезда. Призедент брехать не может!
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Статистика.Больше всего в Россию ездят со Львова и области.
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лучше сразу авиасообщение! Аэропорт ведь готов? О возобновлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО речь пока не идет, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 2291
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Можна зробити простіше - трохи не так як на малюнку - в "республіки"... О возобновлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО речь пока не идет, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 4605

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\\О возобновлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО речь пока не идет, - замглавы МИД \\
Ключевое слово ПОКА....ЗеКоманда
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Все делеться чтоб потихоньку приучать украинцев к тому что эта раковая опухоль так или иначе будет всунута в Украину как и хочет кумир криворожского малороса.
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"пока"?
Тобто, хочете але не можете.
Відповідно, хотелку вам треба відбити по саме "пока"
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