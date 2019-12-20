 Суд переніс розгляд апеляції на арешт Антоненка на 23 грудня

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Розгляд апеляції перенесли на 23 грудня на 13.20.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Підозрюваний у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко подав позов на посадових осіб, які зганьбили його репутацію.
Про це адвокат Святослав Жерновніков написав у Facebook.
"До Печерського суду, від Андрія Антоненка (Riffmsater), подано позов до посадових осіб, які зганьбили його репутацію", - зазначив він.
Як сказано в заяві, під час брифінгу представника МВС було повністю проігноровано норму за принципом презумпції невинуватості, а також принцип честі і гідності громадянина і людини.
Військовослужбовець подав позов на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, президента України Володимира Зеленського, Генерального прокурора Руслана Рябошапку, а також першого заступника голови Нацполіції, начальника кримінальної поліції Євгена Коваля.
Також Riffmsater позивається до третьої особи - телеканалу "Україна".
Справа в цьому, що "паходка" може і індивідуальна, та не матеріальна, тобто не об'єктивна.
Ідентифікація за відбитками пальців - матеріальна, є палець і є його відбиток і ви порівнюєте два матеріальних об'єкта. Відбитки зняті із злочинця та з місця злочину лежать у архіві і завжди можна перевірити, порівнявши їх, чи не сталася помилка. І зробити це може будь-хто!
А походка? Як її порівнювати? На основі експертного виснвку? Так один експерт побачить одне, інший - інше, а якщо позолотити ручку то побачить і те, чого не було. І як перевірити чи не помилився експерД? Хто може це зробити?
Я не юрист, не знаю тонкощів, але відповідно здоровому глузду експертиза "па паходкє" не може бути доказом вини у суді, оскільки не матеріальна. Експертиза ДНК - матеріальна і тому об"єктивна, бо є об'єкт, експертиза за частками одягу, коли знаходять якусь ниточку і доводять що вона саме від того светра, який був на злочинці - матеріальна і тому об"єктивна, бо є об'єкт.
А що таке експертний висновок про "паходку"? Це ВРАЖЕННЯ конкретної людини, а враження завжди суб"єктивне!
Така експертиза може бути фактором, що обгрунтовує підозру, але не може бути доказом вини! Дімаю всім зрозуміла різниця між підозрою і виною?
Додам ще.
Саме через нематеріальність та реальну можливість суб'єктивного впливу, перевірка на поліграфі не є доказом вини у суді. Так само не може бути доказом і експертний висновок про "паходку".
Про що се свідчить? А про те, що мєнтам у суд іти ні з чим. Вони змогли лише обгрунтувати підозру і дали суду можливість призначити тримання під вартою на час слідства, але у суд мєнтам іти ні з чим.
Для чого затримували?
Або з відчаю, сподіваючися "потім розколоти", або це спосіб прокурору зберегти свою посаду, бо він не пройшов атестацію і має бути звільненим з прокуратури, а тепер він типу "ключова особа" і у начальства є првід не звільняти того, кого з якихось причин завльняти буже не хочеться (чийсь протеже, наприклад).
согласно экспертизе ПОХОДКИ от британца:..британський експерт Иван Бирч заявив, що жінка, яка робила фото і відео напередодні вбивства (розвідниця, якою назвали Яну Дугарь), та жінка (Юлия Кузменко), що закладала вибуховий пристрій, і та, що активувала бомбу, з великою ймовірністю одна і та ж людина.❗️❗️❗️😎
Такі висновки могли поставити під сумнів версію слідства, тому їх не оприлюднили.👏😂
https://voi.com.ua/news/1302128
22.12 з 12-00
Музичний Марафон "Білими Нитками" на Майдані!