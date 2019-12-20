 Суд переніс розгляд апеляції на арешт Кузьменко на 24 грудня: адвокат, підозрювана і слухачі відмовляються залишати зал засідання. ФОТО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
В Апеляційному суді почався розгляд апеляції у справі Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета.
Кузьменко доставили в зал суду. Однак прокурори не з'явилися на засідання.
Адвокат Кузьменко Влад Добош заявив, що не вийде із залу суду, якщо засідання перенесуть. Також заявив, що "не виїде звідси" Юлія Кузьменко.
Однак колегія суддів, у складі Фрич, Сливи і Мельника, ухвалили рішення перенести засідання на 24 грудня.
Присутні вільні слухачі заявили, що також не вийдуть із залу суду.
Адвокат Кузьменко телефонує Генпрокурору Руслану Рябошапці, однак, за словами захисника, він збиває дзвінок.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
если "интеллигенции" 8% - и она собирает по 25 000 на Майдане, то сколько ж % зелебыдла, которое собрало на Михайловской аж 43 старухи?
Если бы на выборы ходили нормальные люди страна не выбирала бы постоянно воров и мошенников.
Если быдло не приходит на выборы это как раз наоборот хорошо.
Потому что кого может выбрать быдло?
Вот тут спорный вопрос.
Вы предлагаете ограничить чьи то избирательные права?
Тут действует естественный отбор.
Нежизнеспособный организм погибает.
Что мы и наблюдаем.
Смотрите.
Они же практически необучаемые.
Говорят что умный учится на чужих ошибках,а дурак на своих.
А что с теми кто и на своих не учится?
всё что нужно знать о "качестве" обвинений: аваков и моника зе!лох решили попиарится и дали ЦУ создать хайп, но "что-то пошло не так...".
Теперь не знают как отмазаться, решили тупо съехать с темы - мол, само рассосется..
ну да, ну да...))
СКОЛЬКО ЖАБУ НЕ ЦЕЛУЙ - ПРИНЦЕМ НЕ СТАНЕТ
ты не бойся, не бойся
иди к людям, иди.
Сейчас мы наблюдаем её реанкарнацию - первая часть мармезонского балета - это овощ с его донецкой республикой , а сейчас идёт вторая часть - криворожская республика, чтобы биомассы в едином экстазе слились в единое целое
Де закон а де блаЗєнь з авакяном - отож....
Адвокат Кузьменко звонит Генпрокурору Руслану Рябошапке, однако, по словам защитника, он сбрасывает звонок."
Забились в норы и прикинулись мертвыми.
Надолго.
Зебобики и есть настоящие убийцы?
потом аваков кинул и йулю(в 2017).. а до этого всегда был в конфронтации с Порохом.
зелєвосудіє
Як хапати, то вони перші, а як доводити свої дії - то їх геть нема.
А что вы им за это можете сделать?
Вот давай на чистоту.
Воруют и воруют.
Это никто и не скрывает.
И что?
И т.д.
Почему эти должны стесняться?
Недовольна только кучка маргиналов.
Справа в цьому, що "паходка" може і індивідуальна, та не матеріальна, тобто не об'єктивна.
Ідентифікація за відбитками пальців - матеріальна, є палець і є його відбиток і ви порівнюєте два матеріальних об'єкта. Відбитки зняті із злочинця та з місця злочину лежать у архіві і завжди можна перевірити, порівнявши їх, чи не сталася помилка. І зробити це може будь-хто!
А походка? Як її порівнювати? На основі експертного виснвку? Так один експерт побачить одне, інший - інше, а якщо позолотити ручку то побачить і те, чого не було. І як перевірити чи не помилився експерД? Хто може це зробити?
Я не юрист, не знаю тонкощів, але відповідно здоровому глузду експертиза "па паходкє" не може бути доказом вини у суді, оскільки не матеріальна. Експертиза ДНК - матеріальна і тому об"єктивна, бо є об'єкт, експертиза за частками одягу, коли знаходять якусь ниточку і доводять що вона саме від того светра, який був на злочинці - матеріальна і тому об"єктивна, бо є об'єкт.
А що таке експертний висновок про "паходку"? Це ВРАЖЕННЯ конкретної людини, а враження завжди суб"єктивне!
Така експертиза може бути фактором, що обгрунтовує підозру, але не може бути доказом вини. Дімаю всім зрозуміла різниця між підозрою і виною?
Додам ще.
Саме через нематеріальність та реальну можливість суб'єктивного впливу, перевірка на поліграфі не є доказом вини у суді. Так само не може бути доказом і експертний висновок про "паходку".
Про що се свідчить? А про те, що мєнтам у суд іти ні з чим. Вони змогли лише обгрунтувати підозру і дали суду можливість призначити тримання під вартою на час слідства, але у суд мєнтам іти ні з чим.
Для чого затримували?
Або з відчаю, сподіваючися "потім розколоти", або це спосіб прокурору зберегти свою посаду, бо він не пройшов атестацію і має бути звільненим з прокуратури. Тепер же він типу "ключова особа" і у начальства є првід не звільняти того, кого з якихось причин завльняти дуже не хочеться (чийсь протеже, наприклад).
Сюр якийсь.
Вовки ганебні, мля.
Ашибка пороха была в том шо не засадил рюкзака на зону гнить и не приватизировал плюсы.
Відпустіть жіночку під заставу, не напрошуйтесь на народний гнів.
И тут она вдруг решает:"А не послать бы мне всю мою карьеру, все мои труды коту под хвост и заняться террором?"
НЕ ВЕРЮ.
"
Обвинение настолько смехотворно (кто вообще знал в Украине о Шеремете ?), что теперь эта зелёная гоп-компания не знает как выкрутиться.
А ведь ЕСПЧ вытрет их поганые рожи об стол, с превеликим удовольствием, за такое *лядство.
Или боишься что "дорогие партнёры по мирному процессу" не поймут и не оценят ?
Ця справа може стати доленосною для Авакова, Рябошапки і навіть самого Зеленського, а прокурори не прийшли?
Хоча логічно. Скоріше за усе вони тести здають на профпридатність усякому зброду, що набрали до атестаційних комісій. Рябошапка міг би й сам звісно прийти, або Чумака прислати, але після вручення підозри Лукаш той мабуть у запої.
Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер, врач, мать, дочь, тётя, внучатая племянница, водитель, домохозяйка, женщина, Юлия Кузьменко.