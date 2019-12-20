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Все про:Боднар (40) Донбас (12812) Тристороння контактна група (166) КПВВ (79)

 ТКГ протягом місяця узгодить створення нових КПВВ на Донбасі, - заступник глави МЗС Боднар

Нові пункти пропуску через лінію розмежування на Донбасі Тристороння контактна група має узгодити протягом місяця.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час години запитань до уряду в парламенті заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

"Передбачається, що в межах Тристоронньої контактної групи в 30-денний термін буде досягнуто домовленості про нові пункти пропуску через лінію розмежування", - заявив Боднар.

Нагадаємо, раніше глава Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що члени незаконного збройного формування "ЛНР", які контролюють частину області, погодилися відкрити в Золотому пункт пропуску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розведення військ потрібне, щоб гарантувати безпеку на КПВВ "Золоте", - керівник української сторони СЦКК Борщевський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166480
 
 
 Топ коментарі
 
Вместо того, что бы забор бетонный и минные поля с колючкой построить, они сепарам, бандитам, убийцам, открывают новые проходы в Украину!!!
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Твари продажные!! А у украинцев вы спросили - нужно им увеличение потока мразоты с Бамбаса благодаря вашему дьявольскому увеличению КПВВ!!!???
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Що, кошти зайві? І багато? Мож через кожний кілометр КПВВ захренячім?
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Вместо того, что бы забор бетонный и минные поля с колючкой построить, они сепарам, бандитам, убийцам, открывают новые проходы в Украину!!!
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Пора пропустить в Украину всех желающих остаться гражданами нашей страны и давших присягу на верность Родине. А границу закрыть до лучших времен и забить её гвоздями в доски крест-накрест. И написать- (в сторону донбасятии и лугандона - хер вам, а не пенсии. Пусть росиянцы вам все ремонтируют и платят. Сосите солоб у Путина.
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Не допоможе. Лугандон оголосить війну Україні і будуть воювати за "відновлення територіальної цілісності Донецької та Луганської областей. Не вони, звичайно, а кацапи під виглядом луганодну, але буде саме так.
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Твари продажные!! А у украинцев вы спросили - нужно им увеличение потока мразоты с Бамбаса благодаря вашему дьявольскому увеличению КПВВ!!!???
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Зєєєля вилізе колись із "щєлі"? ТКГ протягом місяця узгодить створення нових КПВВ на Донбасі, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 1881
Партія «Європейська Солідарність» обурена цинічними заявами Путіна щодо того, що частина території України як суверенної держави може розглядатися як «російські землі». Вважаємо, що ці заяви містять в собі неприкриту погрозу щодо подальшого розгортання військової агресії проти України.
Вимагаємо від президента та Верховного Головнокомандувача України Володимира Зеленського дати публічну оцінку таким заявам.
Нагадуємо, що подібні заяви Путіна щодо «історичної приналежності» Криму Російській імперії передували анексії та окупації Кримського півострова.
Поведінка Путіна вкотре доводить, що з нинішнім режимом Росії немає сенсу домовлятись. Путіну вірити не можна.
«Європейська Солідарність» наголошує, що запорукою захисту суверенітету є проактивна дипломатична позиція України, спрямована на зміцнення світової антипутінської коаліції, на посилення політичного і санкційного тиску проти Кремля, а також подальше зміцнення української армії, приведення її до стандартів Північноатлантичного альянсу із подальшим набуттям Україною членства в НАТО.
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Що, кошти зайві? І багато? Мож через кожний кілометр КПВВ захренячім?
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1. Объявить эвакуацию в 48 часов.
2. Всех не эвакуирован лихая объявить террористами.
3. Разбомбить там нах все артиллерией.
ПРОФИТ!
Все, как учил Вяликий Уйло.
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Зєєєля просто брехав, що Порох щось робить не так, і Зєєєля зробить краще чи інакше.
Порох все робив правильно і Зєєєля змушений робити те саме бо це була єдино правильна лінія!
Нам методами агресивного маректингу просто втюхали Зєєєлю, а потім і "Слуг урода", як колись Годон втюхував простакам пірамідки Юшенсі. Нажаль не всі це здатні визнати. Я знаю кадрів, які досі впевнені, що то злочинна влада не дала чесному-благородному єврею Мавроді їх озолотити.
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Они вам обмен пленными переносят, а вы им новые кпвв. Ну, не дебилы? ТКГ протягом місяця узгодить створення нових КПВВ на Донбасі, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 7156 ТКГ протягом місяця узгодить створення нових КПВВ на Донбасі, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 7156
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Вы же ЗА ЭТО голосовали. За отмену субсидий. За электричество из РФ. За отступление ВСУ (безо ВСЯКОЙ очевидной причины). За Сивохо и Королевскую на заседаниях РНБО. За свободу Ефремову, Цемаху, Савченко, беркутовцам - и за тюрьмы для боевых офицеров. З увеличение потока оболваненой нечисти и откровенных убийц из ОРДЛО.....

Вы же за это голосовали.
Нет?
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Зачем это делать? У нас денег как в Норвегии, девать некуда? Лучше бы закрыли те КПП которые есть.
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Может хватит лугандонам в жопу заглядывать?
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Надо один КПП оставить
с движением в одну сторону
чтобы отправиь в Лугандон Сивошо-ва Мертвечука Бойко Богдана Ермака
А потом и тот закрыть
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