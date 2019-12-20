 ТКГ протягом місяця узгодить створення нових КПВВ на Донбасі, - заступник глави МЗС Боднар

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час години запитань до уряду в парламенті заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.
"Передбачається, що в межах Тристоронньої контактної групи в 30-денний термін буде досягнуто домовленості про нові пункти пропуску через лінію розмежування", - заявив Боднар.
Нагадаємо, раніше глава Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що члени незаконного збройного формування "ЛНР", які контролюють частину області, погодилися відкрити в Золотому пункт пропуску.
Партія «Європейська Солідарність» обурена цинічними заявами Путіна щодо того, що частина території України як суверенної держави може розглядатися як «російські землі». Вважаємо, що ці заяви містять в собі неприкриту погрозу щодо подальшого розгортання військової агресії проти України.
Вимагаємо від президента та Верховного Головнокомандувача України Володимира Зеленського дати публічну оцінку таким заявам.
Нагадуємо, що подібні заяви Путіна щодо «історичної приналежності» Криму Російській імперії передували анексії та окупації Кримського півострова.
Поведінка Путіна вкотре доводить, що з нинішнім режимом Росії немає сенсу домовлятись. Путіну вірити не можна.
«Європейська Солідарність» наголошує, що запорукою захисту суверенітету є проактивна дипломатична позиція України, спрямована на зміцнення світової антипутінської коаліції, на посилення політичного і санкційного тиску проти Кремля, а також подальше зміцнення української армії, приведення її до стандартів Північноатлантичного альянсу із подальшим набуттям Україною членства в НАТО.
2. Всех не эвакуирован лихая объявить террористами.
3. Разбомбить там нах все артиллерией.
ПРОФИТ!
Все, как учил Вяликий Уйло.
Порох все робив правильно і Зєєєля змушений робити те саме бо це була єдино правильна лінія!
Нам методами агресивного маректингу просто втюхали Зєєєлю, а потім і "Слуг урода", як колись Годон втюхував простакам пірамідки Юшенсі. Нажаль не всі це здатні визнати. Я знаю кадрів, які досі впевнені, що то злочинна влада не дала чесному-благородному єврею Мавроді їх озолотити.
Вы же за это голосовали.
Нет?
с движением в одну сторону
чтобы отправиь в Лугандон Сивошо-ва Мертвечука Бойко Богдана Ермака
А потом и тот закрыть