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 Політика України
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 Відеоконференцію Тристоронньої контактної групи зі звільнення утримуваних в ОРДЛО осіб перенесли на 23 грудня, - речниця Кучми Оліфер

Переговори з питання звільнення заручників у межах Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу у вигляді скайп-конференції перенесли із сьогодні, 20 грудня, на понеділок, 23 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучма Дарка Оліфер.

"На продовження роботи зі звільнення осіб, які утримуються в ОРДЛО, відеоконференцію Тристоронньої контактної групи призначено на понеділок, 23 грудня 2019 р.", - повідомила вона.

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Відеоконференцію Тристоронньої контактної групи зі звільнення утримуваних в ОРДЛО осіб перенесли на 23 грудня, - речниця Кучми Оліфер 01

Нагадаємо, вчора представник України в ТКГ Леонід Кучма в коментарі про перебіг переговорів щодо звільнення утримуваних осіб заявив, що скайп-конференція зі звільнення полонених запланована на сьогодні, 20 грудня.

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Як повідомлялося, на зустрічі ТКГ у Мінську 18 грудня не вдалося дійти згоди щодо звільнення утримуваних осіб. Українська сторона, відповідно до досягнутої в межах саміту "нормандської четвірки" домовленості, наполягає на обміні всіх підтверджених на всіх підтверджених, проте під час зустрічі ТКГ не вдалося узгодити списки утримуваних осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166479
 
 
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Зеленский умудрился завалить все в Украине.Это позор прежде всего для него и его семьи.
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а кто такой этот чучма ???? а сори это убийца Гонгадзе....
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як і заявили вчора кацапські посіпаки. чудово, Україна на шворці в терористів.
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