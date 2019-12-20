 ГПУ збирається звільнити слідчих у справах Майдану. Після цього їх перехід в ДБР буде неможливий, - адвокатка Закревська

Про це Закревська повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора дізналась, что в ГПУ не збираються чекати підписання закону 2116, який дозволить перевести слідчих і прокурорів по Майдану з ГПУ в ДБР. За моєю інформацією, на понеділок керівник департаменту кадрової служби Тарас Дунас готує накази на звільнення слідчих і прокурорів, які після звільнення вже не зможуть потрапити в ДБР і продовжити (поновити) розслідування справ Майдану", - написала вона.
Закревська також звернулася до генпрокурора Руслана Рябошапки з проханням прокоментувати цю інформацію.
Чи вам саме розслідування не до душі?
З ваших слів випливає, що ви вважаєте, що результати можна було отримати швидше.
Але учасники процесу, які приймають в ньому участь і знайомі із ним дуже глибого вважають, що це об'єктивний результат. Ви можете вказати у чому саме (з точки зору невідповідності процесуальним нормам) ви бачите порушення у розслідуванні справи?
צווישן די ירקות וואס מען טרעפט אסאך ווערים זענען:
Було б бажання поЙнять.. Кстати, это про тебя.
Во этим и занимались то)
Ах оставьте(просыпается)
Если чо, Антиколорадос - ярый "порохолюб".
мабуть, готує якусь капость
Висновок один: Зєлю геть. Дострокові президентські. Українців вчергове пошили в дурні
Патріот свого будинку хіба що.)
і у мене навіть не було думки шо здасть.
Навіть Антиколорадос виклав ролик Думбровстького, де той хренососить Зелю, ну і "Пороха" разом з ним.
За "Пороха" я навіть не трясся(умовно) шо коли він їздив в Європу, шо тіпа "здасть".
На вибори не ходив і не піду.
Одне мене називає вірожопим,
а друге - салоїдом-геєм.
А я атеїст, і мені противні обоє. Але якщо Петко чи Зеля - то ясно шо Петко. Він служив хоча б у совку, і Армію не "здасть"
от, пранк послухай
https://www.youtube.com/watch?v=-o8yPewHBZ0