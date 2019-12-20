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Все про:ГПУ (3253) Закревська Євгенія (52) ДБР (717)

 ГПУ збирається звільнити слідчих у справах Майдану. Після цього їх перехід в ДБР буде неможливий, - адвокатка Закревська

Адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська повідомила, що, за її інформацією, в ГПУ планують звільнити всіх слідчих у справах Майдану, не дочекавшись підписання президентом Володимиром Зеленським закону №2116 про реформу ДБР. Якщо це станеться, їх швидкий і безперешкодний перехід у Держбюро розслідувань стане неможливий.

Про це Закревська повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора дізналась, что в ГПУ не збираються чекати підписання закону 2116, який дозволить перевести слідчих і прокурорів по Майдану з ГПУ в ДБР. За моєю інформацією, на понеділок керівник департаменту кадрової служби Тарас Дунас готує накази на звільнення слідчих і прокурорів, які після звільнення вже не зможуть потрапити в ДБР і продовжити (поновити) розслідування справ Майдану", - написала вона.

Також читайте: Припиняємо голодування, але й надалі контролюватимемо виконання владою плану дій щодо відновлення слідства у справах Майдану, - Закревська

Закревська також звернулася до генпрокурора Руслана Рябошапки з проханням прокоментувати цю інформацію.

ГПУ збирається звільнити слідчих у справах Майдану. Після цього їх перехід в ДБР буде неможливий, - адвокатка Закревська 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166477
 
 
 Топ коментарі
 
шось нашого Рєпожопку (чи як там його) не чутно стало
мабуть, готує якусь капость
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Ви такий розумний, що зуміли б розкрити це раніше?
Чи вам саме розслідування не до душі?
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5 лет "расследовали", а теперь давайте - спихните все на Зеленского.
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Прям на долю секунды опередил)))
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Ви такий розумний, що зуміли б розкрити це раніше?
Чи вам саме розслідування не до душі?
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Меня не устраивает отсутствие каких-либо результатов в принципе.
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Змушений вас перепитувати, бо ви тікаєте від прямих відповідей.
З ваших слів випливає, що ви вважаєте, що результати можна було отримати швидше.
Але учасники процесу, які приймають в ньому участь і знайомі із ним дуже глибого вважають, що це об'єктивний результат. Ви можете вказати у чому саме (з точки зору невідповідності процесуальним нормам) ви бачите порушення у розслідуванні справи?
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Зе-бидло прагне шоу як з "вбивцями" Шеремета.
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Нэ пойняв! Цэ ты по каковськи балакаэшь?
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Я учил русский и украинский язык. У тебя набор букв - не пойму тебя. ГПУ збирається звільнити слідчих у справах Майдану. Після цього їх перехід в ДБР буде неможливий, - адвокатка Закревська - Цензор.НЕТ 546
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אזוי ווי עס איז זייער א הארבער איסור צו עסן תולעים און עס טרעפט זיך אסאך אין געוואוקסן אז עס איז פארפּעסטיגט מיט ווערים, איז היינט דא פירמעס אזוי ווי בודק און דאס גלייכן וועלכע פארקויפן געוואשענע ירקות מיט א הכשר אז עס איז נקי מחשש תולעים.
צווישן די ירקות וואס מען טרעפט אסאך ווערים זענען:
Було б бажання поЙнять.. Кстати, это про тебя.
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Гугл переводчик?Я только выделенные слова понял.Остальное нечитабельный набор букв.
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нет уж, давайте, валите все на папєрєдників.
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А что они делали пять лет?
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Была новость о выбросе мусора под ГПУ - ящики из-под виски, которое стоит.... ну, вроде неплохо.
Во этим и занимались то)
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Собирается расстрелять?
Ах оставьте(просыпается)
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я бы те порекомендовал видео, даже Антиколорадос его выложил у ся на сайте то - Домбровский обсерает Зелю и Петю.
Если чо, Антиколорадос - ярый "порохолюб".
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Что-то в последнее время с картинками у тебя не очень. Ты это, поправляйся и возвращайся, ждём.
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их не увольнять надо. а садить в камеры вместо беркутов
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шось нашого Рєпожопку (чи як там його) не чутно стало
мабуть, готує якусь капость
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Хоч є сам постраждалий майданівець, але мушу визнати, що справи навколо вбивств на Майдані є зовсім не такі, які нам подавала влада Порошенка, а сьогодні подає вала Зеленського. Схоже нам тупо брешуть і водять за ніс. Схоже, що Янек, Пєця і Зєля - одна і та проросійська шобла. А їх суперництво - удаване, постановочне, як прикриття для їхньої реальної антиукраїнської діяльнсті. Ну нехай Янек вбивав патріотів, Пєця садив тисячі атовців за законами мирного часу, але і Зєля атовців не звільняє!!! Навіть посадив бойового генерала Марченка і сержанта Антоненка з волонтеркою Кузьменко. Який можна зробити з цього всього висновок?
Висновок один: Зєлю геть. Дострокові президентські. Українців вчергове пошили в дурні
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Петя - нє. Він хоч нібито казав в Європі шо Рашка - агресор.
Патріот свого будинку хіба що.)
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Це російський шпигун Пєця в нашому телевізорі стукає собі в груди і волає з надривом в голосі "Слава України!", а в Гаагу Пєця не надав ЖОДНИЙ фактів присутності російських військ в Україні і, відповідно, не визнав Росію офіційно агресором. Хоча НАТО пан Порошенко агресором визнавав під час війни в Югославії в кінці 90-х...
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Вань, він не здав.
і у мене навіть не було думки шо здасть.
Навіть Антиколорадос виклав ролик Думбровстького, де той хренососить Зелю, ну і "Пороха" разом з ним.
За "Пороха" я навіть не трясся(умовно) шо коли він їздив в Європу, шо тіпа "здасть".

На вибори не ходив і не піду.
Одне мене називає вірожопим,
а друге - салоїдом-геєм.
А я атеїст, і мені противні обоє. Але якщо Петко чи Зеля - то ясно шо Петко. Він служив хоча б у совку, і Армію не "здасть"
от, пранк послухай
https://www.youtube.com/watch?v=-o8yPewHBZ0
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А чи не про це домовився Зе з Ху? Припинити розслідування проти Майдану та виправдати Беркут.
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Так може вже давно пора ттх дармоїдів вигнати, що за 5! років нікого із беркутні не посадили?
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