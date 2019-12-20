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 40 осіб просять виключити їх з обмінних списків - не хочуть повертатися в "Л/ДНР", - російський "КомерсантЪ"

Під час підготовки до обміну полоненими між Україною і "Л/ДНР" виникли деякі складності - кілька десятків людей, яких Київ готувався передати окупантам, з різних причин попросили виключити їх з обмінних списків. Тепер потрібно перевірити, чи справді їхня відмова є добровільною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російський "КоммерсантЪ".

Як пише видання, додаткову проблему в переговорах про новий "великий обмін" полоненими між Києвом і "Л/ДНР" описали два джерела в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на сході України.

За словами одного з них, близько сорока осіб з-поміж тих, кого українська сторона готувалася передати Донецьку і Луганську, відмовилися брати участь в обміні і повертатися в ОРДЛО. Співрозмовник не назвав усіх причин відмов, зазначивши лише, що серед відмовників є як ті, хто не хоче повертатися в непідконтрольні Києву райони Донбасу, так і ті, хто бажає відбути призначене покарання і тим самим закрити питання кримінального переслідування в Україні.

Як зазначає видання, вимога Луганська "очистити" всіх, хто підлягає обміну, стала однією з причин того, що 18 грудня на засіданні ТКГ не вдалося узгодити проведення "великого обміну" до кінця року.

Друге джерело також підтвердило інформацію про відмовників, не назвавши їхню кількість. "Це їхнє право не обмінюватися. Їх ніхто не змушує переїжджати. Для нас важливо, щоб була очистка. Щоб усі норми були дотримані і людина була звільнена і користувалася рівними правами, як усі інші громадяни, - сказав він. - Чи залишиться вона на території, підконтрольній Києву, чи приїде до нас - вона може розпоряджатися своєю долею самостійно. Важливо, щоб її не примушували відмовитися від обміну. ​​Це має бути підтверджено".

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За інформацією "Ъ", спочатку під час переговорів про обмін йшлося про те, щоб перевірку добровільності відмови, яку запросили в ОРДЛО, здійснили представники Міжнародного Червоного хреста. Однак окупаційна влада "Л/ДНР" виступила проти цього і наполягла на тому, щоб перевірку здійснив координатор підгрупи ТКГ з гуманітарних питань (який займається, зокрема, проблемою обміну) Тоні Фріш.

"У нас є довіра до Тоні Фріша. Він як арбітр, який підтвердить, що відмовник приймав рішення про вихід з обміну сам, нас влаштовує", - пояснив інформований співрозмовник.

Пан Фріш, повідомив один зі співрозмовників видання, зможе розпочати перевірку, яка передбачає зустрічі з відмовниками, тільки після католицького Різдва, яке відзначається 25 грудня.

Як повідомлялося, ВР 320 голосами продовжила на рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на три роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України".

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Зокрема, стаття 10 цього закону (прикінцеві положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізують виключно органи місцевого самоврядування, що будуть обрані на позачергових виборах. У цій статті також прописано умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов - виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами, зокрема представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму та свободи агітації.

Згодом Верховна Рада неодноразово подовжувала на рік термін дії цього закону. Так, 4 жовтня 2018 року парламент України підтримав президентську законодавчу ініціативу, якою особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО буде введено з дня набуття чинності відповідним законом терміном до 31 грудня 2019 року.

9 грудня 2019 року за підсумками зустрічі у "нормандському форматі" у Парижі президентів України, Франції, РФ - Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона, Володимира Путіна, а також канцлера ФРН Ангели Меркель глава Української держави повідомив: "Закон чинний буде внесено (до Верховної Ради, – ред.) на продовження, так. Нам простіше зараз продовжити цей законопроєкт, і потім внести пізніше "формулу Штайнмаєра", бачачи певні кроки з того боку, що ми наближаємося до деескалації".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166476
 
   
 Топ коментарі
 
Читаю - не верю своим глазам!!! Не хотеть вернуться в лугандонию!?!? Как такое возможно, Сцы-Вохо!?
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Треба віддати їх примусово, бо з ними жити буде неможливо Десятки человек просят исключить их из обменных списков - не хотят возвращаться в "Л/ДНР", - российский "КоммерсантЪ" - Цензор.НЕТ 5133
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Традиция ссср подвергать бывших пленных пыткам и чистке - в самом соку.Не завидую им ))
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Треба віддати їх примусово, бо з ними жити буде неможливо
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Отец ЗЕгенерата не ватник. Он классический жидобольшевик и сын работника НКВД. В этом есть какая то злая ирония - внук убийцы президент страны народ которой уничтожал дед и глубоко презирает отец.
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поділіться посиланням, якщо не складно?
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Та вже стільки разів ця інфа була представлена. Були навіть фотки ЗЕгенерата на 9 травня на могилі НКВДешного дідуся - на памятнику дід в формі з усіма нагородами...
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цікаво. вони самі називають адом там де мешкають. а це мабуть чорт стоїть.
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Читаю - не верю своим глазам!!! Не хотеть вернуться в лугандонию!?!? Как такое возможно, Сцы-Вохо!?
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И Путин еще кукарекает о "гражданской войне"?

Хороший ход, нам нужно это под нос Микрону и уважаемой госпоже Ангеле Меркель сунуть. Хотя.... им то по барабану те пленные, но может санкций Рашке подкинут то?(да-да, я оптимист, ага)
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АХАХАХАХАХ, ТОТ СЛУЧАЙ КОГДА ЛУЧШЕ ПОСИДЕТЬ В УКРАИНСКОЙ ТЮРЬМЕ ЧЕМ НА ПОДВАЛЕ В ЛУГАНДОНЕ
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Краще в Україні сидіти,ніж в Лугандонії жити))
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Среди них и те, кто перешел на сторону Украины и дал показания против россии?
Об этом уже писали.
Отдать этих людей в ордло это обречь их на верную смерть.
Если не хватает людей для обмена, давайте отдадим донецкого Сивохо, Луганского лысого-Кошевого.
У них же там "наши_люди".
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хай безоплатно заберуть
разом зі Стьопою, Житковим та хварталом 95
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Хороша пропозиція.
З цими кацапами буде вже четверо.
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А с какого перпугу они отказываются?Хотели российский лугандон вот пусть туда и едут.
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Якщо ти колись проголосував здуру за російського шпигуна Порошенка, а потім за кота в мішку Зеленського, то тебе треба викидати з числа людей кудись на Марс? За кого пан Михайло голосувуал(о)?
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прогрес шизофренії в обіймах з геронтофілією, все, що треба знати про Сулівано? 40 осіб просять виключити їх з обмінних списків - не хочуть повертатися в "Л/ДНР", - російський "КомерсантЪ" - Цензор.НЕТ 6195
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Ванятко ты вообще что ли е...анулся? С какого перепугу порох кацапский шпион,хоть один факт приведи .
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Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»
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Порошенко віддавав атовця Тамгоєва до Росії на реальні тортури і страту. А Зеленський, поки що, садить атовців - бойового генерала Марченка, сержанта Антоненка і волонтера Кузьменко...
Може Зеленський і видасть колись цих бранців росіянам, але поки тримає заручниками, як торнадівців.
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Тамгоева выдали потому что он до того воевал в ИГИЛ. В случае невыдачи, Украина была бы объявлена пособником международных террористов.
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Якщо він прибув з Турції, то і видавати його треба було Турції, а не Росії. Тим більш, що було безліч інших полулегальних механізмів його не видавати нашим заклятим ворогам. Тамгоєва Пєця з Луциком тупо продали росіянам, бо Пєця і Луцик - злочинці і реально шкідники
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Тумгоєв-звичайний кримінальник.Будьте ласкаві,не робіть з нього учасника російсько-української війни,це принижує справжніх ветеранів.
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Значить,Донік не брехав,коли повідомляв про людей,яких збирались обмінювати ,проти їх волі (в т.ч.,тих,що здались за програмою СБУ).
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Конечно, не хотят. В Украине они живы останутся.
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спрашивать биоматериал перед погребением, хочет ли он под землю - тупо.
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Розумію, що не усім сподобаються мої слова, однак, я вважаю, що держава Україна має з великою повагою ставитись до будь-якого громадянина України. Якщо він винний перед державою - має бути покараний. Проте Україна, як держава, має забезпечити йому усі права і свободи, прописані в Конституції. Одне із цих прав - свобода пересування і проживання на території держави.
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Дырляндия может служить местом отбивания наказания. Пожизненого
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Акже ви (не особисто, а всі) набридли зі своїм моралізаторством. "Україна, як держава, має забезпечити" закарбоване наглухо, а "громадянин зобов'язаний" геть відсутнє.
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"Якщо він винний перед державою - має бути покараний."

Так от цього якраз не буде. Принаймні щодо тих, хто у списку на обмін.
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Молодець Тоні (якому так довіряють): спочатку різдвяня ялинка, а потім ваші дешеві проблеми.
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Трещат скрепи. Що сєпарня, уже не усрусь за православную Русь ? Изменники и прєдатєли савєцкай (*********-**********) родини.
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Скорее всего им осталось сидеть пол года и полностью свободен.
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Сирійська армія за підтримки РФ почала новий наступ в Ідлібі. КОРОЧЕ КАЦАПНЯ ХОЧЕТ ПОВТОРИТЬ И ИМ НУЖНО МЯСО!
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Голова МЗС Чехії: старості району Праги, який хоче повісити Лаврова, слід вибачитися. ЗА ЧТО? НЕТ!
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Как так? Не хотят уезжать от "фашистов" в "великие могучие и справедливые рэспублики"?
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Київські бомжі не хочуть на Донбас? 40 осіб просять виключити їх з обмінних списків - не хочуть повертатися в "Л/ДНР", - російський "КомерсантЪ" - Цензор.НЕТ 2555
А доведеться......
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Всех назад вернуть, что бы другим неповадно было. Будет знать что если в плен к украм попадет, то лучше на месте застрелиться, а то потом назад в дынру отправят.
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Українців залишити на перевиховання а ось інородців - жидів кацапів та іших чуркобісів обміняти в примусовому порядку з пожиттєвою забороною вїзду в Україну.
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да ну их нахрен,врач сказал в морг - значит в морг.Тут и так 73% прастоогоо нариду жить не дают.
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ще б пак!
Такого кримінального законодавства як у нас нема більше ніде в світі.
Воно не карає, а практично заохочує до заняття кримінальними справами
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А шо ж таке, щасливая совєтская жизнь надоєла???
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В українській камері краще, ніж у руськаму мірє???
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