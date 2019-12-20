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Все про:стрілянина (1094) ФСБ (781) Манюров Євген (1)

 Манюров, який напав на ФСБ, раніше працював охоронцем у посольстві ОАЕ і в компанії, пов'язаній з ветеранами-спецпризначенцями ФСБ "Вимпел"

Євген Манюров, який напав на будівлю ФСБ в Москві, раніше працював охоронцем, зокрема посольства ОАЕ. Останнім часом він звільнився з усіх робіт і спілкувався, за словами його матері, з "якимись арабами по телефону".

Увечері 19 грудня, коли президент Росії Володимир Путін слухав у Кремлівському палаці концерт, присвячений Дню працівника органів безпеки, на будівлю ФСБ на Луб'янці було скоєно напад. У перестрілці загинув один співробітник спецслужби, ще п'ять осіб, серед яких один цивільний, були поранені. Спочатку повідомлялося, що нападників було троє, але потім їхня кількість скоротилася до одного. Нападник був убитий спецназом. Офіційної інформації про нього як і раніше немає, проте ЗМІ, що спеціалізуються на кримінальній тематиці, називають його ім'я. За їхньою інформацією, це 39-річний житель підмосковного Подольська Євген Манюров, який був юристом за освітою, намагався займатися бізнесом і захоплювався стрільбою, пише ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Манюров працював у приватних охоронних підприємствах, повідомляють РЕН ТВ і "Комсомольська правда". Батько Манюрова розповів телеграм-каналу "112", що той, зокрема, охороняв посольство Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Батько "луб'янського" стрілка Фатіх Манюров розповів, що давно не спілкувався з сином. Називає його "похмурим". Після розлучення з дружиною в 1981 році, спілкувався з Євгеном дуже рідко. Син розповідав, що працює охоронцем у посольстві Арабських Еміратів. Батько навіть почав помічати, що у Євгена з'явився східний акцент. Але до кінця не вірив, що син там працює. Євген Манюров розповідав батькові, що мріє стати майстром спорту зі стрільби", - повідомляється в телеграмі.

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При цьому КП цитує слова матері Манюрова про те, що останнім часом син ніде не працював і "спілкувався з якимись арабами по телефону" англійською (сама жінка англійської не знає).

"Останні роки він працював відразу в декількох охоронних фірмах, але потім звідусіль звільнився. Останнім часом не працював, спілкувався з якимись арабами по телефону, я нічого не розуміла, про що, адже говорив він з ними англійською", - каже жінка.

Видання Baza з посиланням на матір пише, що та дізналася про звільнення сина випадково: 19 грудня він не приїхав додому, і вона подзвонила його колезі.

За словами матері, син у дитинстві захоплювався боксом і рукопашним боєм, в армії не служив, добре знав англійську, не мав близьких друзів, дружини і дітей. Він не курив і не пив, але останнім часом у нього було "якесь збудження", додала вона.

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"Я помічала, що у нього якесь збудження було останнім часом. Не палив і не пив взагалі. Навіть чай і каву не пив. Пив тільки чай з лимоном, заварену шипшину і журавлину від нирок. У нього не було вільного часу - у нього робота і хобі", - розповіла вона.

Інтерв'ю у матері Манюрова взяла кореспондентка Baza Анна Нікітіна. Вона опинилася в квартирі жінки раніше за слідчих і перебувала там, коли вони прийшли з обшуком. Після цього Нікітіна перестала виходити на зв'язок. Вона зв'язалася з редакцією через п'ять годин, розповіла, що її жорстко затримали, заборонили будь-кому дзвонити і залишати квартиру. За словами Нікітіної, близько восьмої години ранку слідчі поїхали в Москву, забравши з собою матір Манюрова. Саму Нікітіну відпустили.

Пізніше Baza повідомила, що одним з ПОП (приватних охоронних підприємств), в яких працював Манюров, був "Вимпел-резерв". До 2010 року співвласником цієї фірми був колишній глава групи спецпризначення "Вимпел" (зараз управління "В" Центру спеціального призначення ФСБ) Борис Бєсков. "Вимпел-резерв" виступав засновником асоціації ветеранів і співробітників розвідки спеціального призначення "Вимпел-союз" (ліквідована в 2015-му).

"Слідчі зараз з'ясовують мотиви Манюрова і його зв'язки. Можливо, у стрільця був конфлікт з кимось із членів асоціації "Вимпел-резерв", який в результаті і вилився в стрілянину і привів до загибелі співробітника ФСБ", - зазначає видання.

У Москві ввечері, 19 грудня, було скоєно напад на будівлю ФСБ, розташовану на Луб'янській площі. Спочатку журналісти з посиланням на саму ФСБ повідомляли, що нападників було троє; потім ці відомості спростували, а офіційна кількість нападників скоротилася до одного. У перестрілці на Луб'янці загинув один співробітник ФСБ і були поранені ще п'ятеро осіб, причому двоє з них - важко. Один з потерпілих - цивільний, у нього легке поранення. Інцидент не кваліфікується як теракт, причини трагедії незрозумілі. Перестрілка сталася після великої щорічної пресконференції Володимира Путіна - в години, коли президент був у Кремлівському палаці на концерті, присвяченому дню ФСБ; він відзначається 20 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166474
 
   
 Топ коментарі
 
***
Прошлой ночью я впал в депрессию и позвонил по номеру "телефон доверия".
Мой звонок перенаправили в Пакистан. Я сказал, что собираюсь покончить с собой.
Они страшно обрадовались и спросили, умею ли я водить грузовик...
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попаль под влияние арабских бандеровцев
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Мне всё равно где он работал. Главное это то, что чувак занялся делом-отстреливал гэбню, а не ныл на диване.
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попаль под влияние арабских бандеровцев
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Мне всё равно где он работал. Главное это то, что чувак занялся делом-отстреливал гэбню, а не ныл на диване.
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Если в кране нет воды,
виноваты не #иды.
Всем давно понять пора бы:
воду выпили арабы.
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Похоже на то, поскольку через час после убийства минюрова стрельба возобновилась.
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Прийти в центр москвабада и начать стрелять по фсб? Да какой в этом смысл,кроме того что это такой оригинальный способ самоубийства? Скорее гэбня нашла какого-то очередного недоумка,грохнула его и устроила провокацию. Вспоминается "террорист" у кремля и "героический золотов", обезвредивший его. Опять же мутная история в Керчи со стрелком. Перманентные шоу от фсб для поддержания адреналина у крупного рогатого скота под названием "росияне".
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Смысл в этом, как вариант показать, что кремлевский кончелыга известный в широких кругах как "*****" ни капли ситуацию даже в центре Москвы у себя под носом не контролирует.
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Это минимум должен быть религиозный фанатик,накачанный "аллахакбаровской" муйнёй. А этот манюров,максимум неадекват. Да и что и кому показывать? На кого это должно произвести впечатление? На давно отключенное от реального мира стадо кацапни? Им наплевать.
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Він не релігійний фанатик, а скоріше ненавидів росію.
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не оскорблять солдата московской наротной республики
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Чому всі так думають що, в шахіди йдуть виключно психічно неврівноважені? Тому що, так намагаються їх зобразити спецслужби? Люди, які таранили Боінгами Торговий центр були достатньо інтелектуально розвиненими, аби пройти медкомісію, прикинутися лояльними до влади аби пройти курси управління літаками та врізатися туди де треба. Можна скільки завгодно розповідати про те що, асасіни палили гашиш але тупий наркоман не здатен провести добре сплановану акцію. Питання шахідизму набагато складніше.
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не підказуй. раз немає досі офіційної заяви, то видумують легенду.
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Какие там версии? Не скажут же, что саудиты за взорванные нефтеперерабатывающие заводы отомстили.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%90%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BA_(2019)
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для дестабилизации хла и его режима достаточно взорвать или расстрелять мечеть, а не фсб, тогда пи@да всей стабильности.
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Скоріше за все сунітом, а на ерефії майже нема шиітів, а діяти проти своїх дійсно це, харам.
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не в контроле дело. наоборот он с игнором, которьій присущь тому, кто знал и планировал, не ушел с сабантуя.
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в Керчи то вообще был терминатор)) который экономил на обедах в школе и на сэкономленные накупил стволов гранат и пару бомб, для ФСБ золотая сказка для поддержания расейского быдла в тонусе.
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***
Прошлой ночью я впал в депрессию и позвонил по номеру "телефон доверия".
Мой звонок перенаправили в Пакистан. Я сказал, что собираюсь покончить с собой.
Они страшно обрадовались и спросили, умею ли я водить грузовик...
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Цікаві мотиви стріляти цього Євгена Манюрова.
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Дурной какой то.
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Це нормально, бо вони воюють проти нас Манюров, який напав на ФСБ, раніше працював охоронцем у посольстві ОАЕ і в компанії, пов'язаній з ветеранами-спецпризначенцями ФСБ "Вимпел" - Цензор.НЕТ 5923
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Характеристика положительная. Урон нанес незначительный. А мог бы с арабами и бомбу замутить.Видно не срослось...
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Ну, тут треба розуміти що, люди, які на таке йдуть, роблять те що вони вважають за правильне для себе.
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Якщо він був причетний до якоїсь організації то, там правило: якщо ти вирішив щось зробити то, робиш так, як ти хочеш. Ну, вони типу поважають останню волю шахіда.
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три зажмуренных терроиста из ФСО плавно превратились в одного... Остальные ихтамнетами оказались=)))
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ключевое слово ВЕТЕРАН. Демонизация атошников продолжается
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Ветеран чого, охорони посольства? Зробили з Москви Могадішо.
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Что за мечта, стать мастером спорта по стрельбе? Не курил, не пил... у дядьки с головой не все впорядке... вот только не понятно как он оружие смог получить.
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Ну, якщо він на Луб'янці одного завалив, а чотирьох поранив то, з головою у нього все в порядку. Зауваж, він вийшов проти добре навчених і гарно озброєних професіоналів з одним стволом.
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Це ефект раптовості, навіть самий досвідчений професіонал не готовий до такого.
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Для того аби застати раптово п'ятьох професіоналів треба мати гарного муда та вправні руки.
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У кожної людини є страх і його подолати без божевілля не можливо... старе поняття російською "Страх потерял". Він божевільний і це очевидно, але вісутність страху, та навички володіння зброєю дали такий результат.
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R.I.P.
хороший был человек..., и погиб достойно в бою с бандой НКВД-ФСБ.....
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Фсбшная постановк и имитация расчитаная на безмозглых кацапских лохов
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Повна хрень, яким чином цей персонаж міг попасти зі зброєю в приймальню ФСБ?
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А три трупи в приймальні це звичайна справа, вони так кожень день валяються?
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Официально сообщают, один погиб, пятеро ранены, двое тяжело. Будем ждать других новостей.
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ага, общую анастезию будем ждать, еще не придумли, что говорить.
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Може його засцяли підтримати в ********* ?Згідно часу ,коли виступав путін,герой почав стріляти.Це наводить на світлі думки.
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визитку Яроша уже нашли на его квартире?
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Ну, добре, що не бандерівець.
ФСБшна постанова, вистава, дивно, що так мало жертв.
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Не зовсім ФСБешна, бо російські турки традиційно ненавидять росію
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Рашинське ГРУ воює з ФСБ. Треба щоб ФСБ перемогло а ГРУ запхати глибоко в рашосраку. ГРУ небезпечніше - це частина раш.армії, кацапи їх менше ненавидять, а ФСБ *********
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ФСБ ще з 90-х перемогло, наразі ГРУ намагається взяти реванш, треба Герасимова прибити.
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Видимо Путин не договорился с арабами чтобы поднять мировые цены на нефть. Теперь в Кремле скажут что проклятые арабы устроили теракт и Москва сейчас им ответит асимметрично.
В Сирии?...
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Та ну.Це схоже на невдалу спробу перевороту.Тобто путіна поставили на лічильник,ті, хто передумав підтримати переворот.
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замало ресурсів для перевороту. Скоріш за все чоловік вирішив піти з життя красиво. Як чоловік.
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Навпаки, це відповідь на вбивства в Сірії.
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Какую улицу назвать именем Манюрова? Может там где посольство рашкостана?
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Ніяку, так вулиць не вистачить, мордву всі вбивати будуть.
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Представитель тюркского народа попал под влияние арабов - приветствую это явление и всячески одобряю и поддерживаю. Историческое и генетическое происхождение разное, но цель - благородная - истребление ватных мокшанских организмов!
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Чого це мокші вороги іслама? Це ж ісламська країна.
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пока христиане в большинстве. но возможно скоро будут мусульмане. тогда и нам перепадет на орехи. вспомни историю Украины.
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Де в більшості? повна брехня, у московитів діюча церква вважається такою, якщо служба проходить раз на півроку, у нас раз на тиждень, у нас 14 000 парафій при такому розрахунку, у них 12 000.
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Во-первых, Украина пишется с заглавной буквы. Во-вторых, историю Украины мне не надо вспоминать, поскольку я ее знаю. В-третьих, подскажи, что общего у Украины с исламом?
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Ну, не потрібно забувати що, один з двох автохтонних народів України сповідує іслам.
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о ком вы? о крымских татарах? они в 15 веке Крым завоевали.
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у меня Украина с заглавной буквы написана. А во-вторых, про приятное соседство с Крымским ханством ничего не слышал? Дикое поле заселить не могли. А это, фактически, пол-Украины.
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Взагалі то, ерефія переважно ісламська країна. Хоча вони і кокєтнічають, намагаються замаскуватися під гундяєвців але шило в мішку не сховаєш.
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Керченский стрелок тоже стрелял из легального ружья. И разрешение на стрельбу у него было. Манюров, який напав на ФСБ, раніше працював охоронцем у посольстві ОАЕ і в компанії, пов'язаній з ветеранами-спецпризначенцями ФСБ "Вимпел" - Цензор.НЕТ 3911
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Ви щось хочете сказати проти цих людей? Вони повністю відповідали морально-психологічному стандарту кацапа.
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Почему вчерашнего стрелка называют террористом?

Может это - народный ополченец, который хотел провозгласить Лубянскую Народную Республику и самоопределится, при помощи референдума, куда-нибудь?

Манюров, який напав на ФСБ, раніше працював охоронцем у посольстві ОАЕ і в компанії, пов'язаній з ветеранами-спецпризначенцями ФСБ "Вимпел" - Цензор.НЕТ 921
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Ті, з пов'язками на лобі типу камікадзе чи, то у них мітка для снайпера?
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Говорил по-английски с арабами по телефону? Как узнать наблюдая со стороны говорящего по телефону по-английски, что он говорит с арабо?
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Ну ви і даєте , до цих пір не зрозуміли населення нашого сусіда ? .І це після збиття кілометровим українським СУ Боїнга , і це після московитських снігурів ,які поїдають "укропи" , через ненависть , а що вже казати про "розпятого хлопчика в трусиках" . Так що не дивуйтесь , мати чула що то араб , інтелігентного виду , в чалмі , на руці був перстень .
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Дуже легко, починаючи з привітання. Що кажуть мусульмани піднявши слухавку?
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свой кадр, малость огорчился на контору
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Скрепно...Родители сразу в отказ пошли. Мать стуканула, что сын с арабом общался, а отец- что не общался с сыном. Мужчина был явно не сумасшедший, если стрелял только по гебне.
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Как говорил один особист - "тот, кто не пьёт - скорее всего враг! Боится проговориться!"
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Ne terorist on,vet nestrelial po mirnim liudiam.Ranili ego dlia ecio nado bylo ego dobyvat kak minimum 10 pul vystreli v nego posle ranenija?
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Яке визначне самогубство.
Мокшанська пропаганда робить свою справу, але інколи дає збій у програмі.
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передозування пропагандою іноді дає такі ось наслідки
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