 Манюров, який напав на ФСБ, легально мав нарізний карабін: "Виходить, що держава йому повністю довіряла"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.ru.

Викладач зазначив, що чоловік погано стріляв.

За словами тренера, Манюров займався в клубі три місяці.

"Спілкувався нормально, от тільки на заняття ходив у такому довгому чорному плащі з капюшоном", - розповів Солович.

Тренер додав, що Манюров легально мав нарізний карабін калібру 7,62 мм.

"Виходить, що держава йому повністю довіряла, якщо видала нарізну зброю. На цій підставі ми його і вчили стрільбі", - додав Солович.

Нагадаємо, 19 грудня невідомий відкрив стрілянину біля будівлі ФСБ у центрі столиці Росії, його вбили. Унаслідок його дій постраждали п'ятеро осіб, а також загинув співробітник правоохоронних органів.

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