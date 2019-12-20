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Все про:Москва (570) Росія (14701) стрілянина (1094)

 Манюров, який напав на ФСБ, легально мав нарізний карабін: "Виходить, що держава йому повністю довіряла"

Тренер стрілецького клубу ДОСААФ Олег Солович, у якого займався Євген Манюров, який відкрив стрілянину на Великій Луб'янці біля будівлі ФСБ 19 грудня, за даними ЗМІ, легально мав нарізний карабін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.ru.

Викладач зазначив, що чоловік погано стріляв.

За словами тренера, Манюров займався в клубі три місяці.

"Спілкувався нормально, от тільки на заняття ходив у такому довгому чорному плащі з капюшоном", - розповів Солович.

Тренер додав, що Манюров легально мав нарізний карабін калібру 7,62 мм.

"Виходить, що держава йому повністю довіряла, якщо видала нарізну зброю. На цій підставі ми його і вчили стрільбі", - додав Солович.

Нагадаємо, 19 грудня невідомий відкрив стрілянину біля будівлі ФСБ у центрі столиці Росії, його вбили. Унаслідок його дій постраждали п'ятеро осіб, а також загинув співробітник правоохоронних органів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166473
 
   
 Топ коментарі
 
Старшина Запаса‏ @StarshinaZapasa 9 ч.9 часов назад

Манюров, який напав на ФСБ, легально мав нарізний карабін: "Виходить, що держава йому повністю довіряла" - Цензор.НЕТ 5611

Что, кокошники, обосрались от стрельбы в Москве?
Страшно, когда стреляют в твоем городе?
Прочувствовали?
Ну, спокойной ночи. Доволен.
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Такие как манюров должны объединяться в отряды смерти и громить логово Сатаны ))
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Кожен вбивший першого свого російського кацапа автоматично стає - героем расіі ібо кадиров цей почин започаткував і легалізував.
Значит Манюров стал героем, з чим його і вітаємо... Напавший на ФСБ Манюров легально имел нарезной карабин: "Выходит, что государство ему полностью доверяло" - Цензор.НЕТ 3018
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Зато Манюров мокшанскому государству ни капли не доверял, и фсб ни в йух не порставил, что весьма наглядно продемонстрировал.
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Вот об этом ***** и говорил " сегодня пластиковый стаканчик, а завтра стрелять начнут" . А вот теперь за пластиковый стаканчик, растрел на месте разрешат. Мои поздравления вате.
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Такие как манюров должны объединяться в отряды смерти и громить логово Сатаны ))
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И луГАНДОНец будет в первых рядах? Манюров, який напав на ФСБ, легально мав нарізний карабін: "Виходить, що держава йому повністю довіряла" - Цензор.НЕТ 2375
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проблема в тому, що подібна шиза косить не одночасно, а поступово - тож в отряди вони ще не скоро зіб'ються Манюров, який напав на ФСБ, легально мав нарізний карабін: "Виходить, що держава йому повністю довіряла" - Цензор.НЕТ 3287
Проте тенденція гарна.
Спочатку Керч, потім Дальній васток - тепер чмосква!
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Как можно человеку, который ходит в длинном плаще с капюшоном - разрешить иметь оружие. Вы бы его ещё полупи.орам в подкатанных штанишках на щиколотках, с гомобородками и пирсингом выдавали. Тогда б они вам устроили.
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Как то неожиданно выходит, но таким как ты описываешь в Соединенных Штатах оружие без проблем продают, выходит поэтому экономика там постоянно в кризисе, а на расеюшке "рывок" -с
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Экономика - да, в кризисе - а Трамп откуда взялся? От того, что всё хорошо? А ржавый пояс? Доминирование финансово-торгового капитала над промышленным? А отрицательный торговый баланс - от хорошей жизни? А расстрелы в учебных заведениях и на массовых мероприятиях? Из-за этих самых. Мною описанных.
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В радянських шпигунських фільмах 30-50 років всі мериканські шпигуни ходили в чорних макінтошах. Треба би було дивитися класику, але - бабло побеждаєт зло!
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Кожен вбивший першого свого російського кацапа автоматично стає - героем расіі ібо кадиров цей почин започаткував і легалізував.
Значит Манюров стал героем, з чим його і вітаємо...
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Манюрову как стрелку - неуд! Результат - говно!
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нормас.ще сотні півтори таких стрілків і Мацква вийде з під контролю )(уйла та його членососів
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после второго введут комендантский час...
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теж непогано. більше військ в чмоскві - менше на наших кордонах
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Ему нада дать гяроя рассеи ...посмертно...убил кацапа....как кадыров
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Тренер недотренеровал этого мужика Напавший на ФСБ Манюров легально имел нарезной карабин: "Выходит, что государство ему полностью доверяло" - Цензор.НЕТ 1865
Ну ничего, в следующий раз будет побольше мразей уничтоженных - подмигнул тренер "журнаглисту")
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І що, навіть візитку Яроша на місці злочину не найшли? Аж дивно якось...
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Старшина Запаса‏ @StarshinaZapasa 9 ч.9 часов назад

Манюров, який напав на ФСБ, легально мав нарізний карабін: "Виходить, що держава йому повністю довіряла" - Цензор.НЕТ 5611

Что, кокошники, обосрались от стрельбы в Москве?
Страшно, когда стреляют в твоем городе?
Прочувствовали?
Ну, спокойной ночи. Доволен.
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Дурак и провокатор!
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Или психопат или фсбшная постанова,чтобы быдло не скучало. От последней прессухи ботоксной мрази там и так большинство тошнит судя по всему. Кремлядям всё труднее и труднее отвлекать внимание черни от задницы в которой она находится.
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Кацапам надо разрешить иметь грады, тогда бы больше было пользы после обстрела. Манюров, який напав на ФСБ, легально мав нарізний карабін: "Виходить, що держава йому повністю довіряла" - Цензор.НЕТ 6911
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Пройдет время и проходящие поезда будут гудеть ,- Слава манюрову ! Плывущие параходы трубить,- слава манюрову ! И даже ленин подвинется в гробу,чтобы разделить с ним ложе ))
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Погано стріляв.Пізно жалітися,треба було краще навчити стріляти.
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Так кто легально имел нарезной карабин - Манюров или его тренер Солович? (Цензор, найми корректора!)
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Смысл статьи я вообще не понял.
Ну психопат открыл стрельбу?Причем тут доверяло ему государство,или не доверяло?
Поехала у мужика кукуха,решил пострелять.
И слава Богу,что не у нас!
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Людина, яка на Луб'янці підстрелила п'ятьох гарно озброєний професіоналів не може бути неадекватом. Там років сто такого не траплялося, стріляли тільки на підвалі.
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"...В результате его действий пострадали пять человек, а также погиб сотрудник правоохранительных органов...." ну вот..... А дурак-тренер говорит, что "плохо стрелял"! То, что это бывший АТО-шник, так это - негде пробы ставить! Вот, жаль, посадить его нельзя, Но, думаю, по просьбе путлера, у нас под это дело человек 10 АТО-вцев повяжут. Чтоб не повадно, правда зе-бо-бы!?
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мокшанін, як тобі вдається через український проксі виходити?
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Это же надо быть такими тупыми, чтобы вестись на фсбшный разводняк, расчитаный на безмозглых кпцапов!
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А еще он был одет в пол то и шапку ушанку, в которых еле поворачивался, именно с этим карабином его и застрелили, как он умудрился с ним в здание ФСБ зайти выйти уложив 5 человек, бегать по улице да еще в пальто на операцию пошел. Да он бы улицу не пересек, он даже за столбом не прятался, когда его снайпер грохнул, на видео все есть.
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Нападавший вёл огонь из охотничьего карабина «Сайга». Под этой маркой концерн «Ижмаш» выпускает широкий спектр нарезного и гладкоствольного самозарядного оружия, включающего в себя как чисто охотничьи образцы, так и компактные карабины, пригодные для защиты дома, спортивно-прикладной, тренировочной и развлекательной стрельбы. Причём оружие выпускается в широком диапазоне калибров - от нарезного 5,45 мм до гладкоствольного 12-го калибра.

То есть любой может купить нарезное оружие. тем более если работал в охране и увлекался спортивной стрельбой.
На сайте Московского городского стрелково-спортивного клуба говорится, что Евгений Манюров занял третье место в соревнованиях по практической стрельбе, которые прошли 27-28 ноября.

То есть, то что он плохо стрелял. говорит о том что он хотел что бы его убили. Он был неадекват.
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Ну хорошо что чеченцев уже не обвиняют
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Если 50 миллионов россиян, убьют по одному россиянину, то война в Украине прекратится.
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Їх треба лише ізолювати. І вони справляться.
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Если кто и сможет решить это то только Путин и его правление.
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Как из вариантов , ***** сам заказал обстрел здания ФСБ , сейчас на каждый брошенный пластиковый стаканчик, ватник будет получать пулю.
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Тупий мокшанський самовбивця - просто такий спосіб вибрав бо "на миру и смерть красна". А поклав хоча б пару десятків "сограждан" то всі б вважали ідейним героем і "борцом за народное счастье"...
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Одного похожего случайно ранил, а так, все в цель
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а хто сказав що, цивіла поранив Манюров? Його могли і фсбшники підстрелити, як побачили в руках мобілу.
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этот карабин ему подарили "симпатизирующие страны"
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Теперь будет повод кричать на всех углах-"оружие населению запретить...любое"
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Момент удачно выбрал, ни одного фсбшника в здании , все на концерте *****. Одна охрана.
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одинак - це самогубця. А ось взвод таких одинаків вміло розташований у місті (як робив Гіркін) може паралізувати район міста на кілька годин щонайменше і наколошматить до біса правоохоронців.
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Тю. Не так давно в Рашке майор милиции, начальник ОВД - Евсюков расстрелял массу людей, начиная со своего водителя, людей в парке, возле супермаркета и в самом магазине... Выходит, ГОСУДАРСТВО не только ему доверяло пистолет, но и присвоило звание майора и дала должность)). Это первая ошибка ГАСУДАРСТВА?
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