 Манюров, який напав на ФСБ, легально мав нарізний карабін: "Виходить, що держава йому повністю довіряла"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.ru.
Викладач зазначив, що чоловік погано стріляв.
За словами тренера, Манюров займався в клубі три місяці.
"Спілкувався нормально, от тільки на заняття ходив у такому довгому чорному плащі з капюшоном", - розповів Солович.
Тренер додав, що Манюров легально мав нарізний карабін калібру 7,62 мм.
"Виходить, що держава йому повністю довіряла, якщо видала нарізну зброю. На цій підставі ми його і вчили стрільбі", - додав Солович.
Нагадаємо, 19 грудня невідомий відкрив стрілянину біля будівлі ФСБ у центрі столиці Росії, його вбили. Унаслідок його дій постраждали п'ятеро осіб, а також загинув співробітник правоохоронних органів.
Проте тенденція гарна.
Спочатку Керч, потім Дальній васток - тепер чмосква!
Значит Манюров стал героем, з чим його і вітаємо...
Ну ничего, в следующий раз будет побольше мразей уничтоженных - подмигнул тренер "журнаглисту")
Что, кокошники, обосрались от стрельбы в Москве?
Страшно, когда стреляют в твоем городе?
Прочувствовали?
Ну, спокойной ночи. Доволен.
Ну психопат открыл стрельбу?Причем тут доверяло ему государство,или не доверяло?
Поехала у мужика кукуха,решил пострелять.
И слава Богу,что не у нас!
То есть любой может купить нарезное оружие. тем более если работал в охране и увлекался спортивной стрельбой.
На сайте Московского городского стрелково-спортивного клуба говорится, что Евгений Манюров занял третье место в соревнованиях по практической стрельбе, которые прошли 27-28 ноября.
То есть, то что он плохо стрелял. говорит о том что он хотел что бы его убили. Он был неадекват.