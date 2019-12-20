 Рада сьогодні заслухає Пристайка, розгляне законопроєкти про трансплантацію і зміни до Держбюджету-2020

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На початку засідання пройде година запитань до уряду. На Погоджувальній раді в понеділок народні депутати вирішили запросити для доповіді міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Крім того, порядок денний передбачає розгляд у другому читанні законопроєктів №2457 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині" та №2428 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров'я".

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Для включення до порядку денного та ухвалення рішення заплановано президентський законопроєкт 2589 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо Фонду розвитку підприємництва", а також законопроєкти №2572 щодо визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів державної влади, №2492 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу", №2524 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців".

Рада також має розглянути проєкти постанови №2557 про затвердження голови та складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України. До складу комісії пропонується обрати 25 членів, а головою комісії - призначити народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Копиленка.

Крім того, парламентарії мають намір розглянути проєкт постанови №2391 про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в Ічні, Калинівці, Балаклії, Сватовому, Кривому Розі. Так, проєкт пропонує зарахувати до складу ТСК члена депутатської групи "За майбутнє" Петра Юрчишина.

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У другому читанні передбачено розгляд законопроєктів №1197 щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних сил України на отримання статусу учасника бойових дій, №1198 щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Порядок денний також передбачає в розгляд в першому читанні законопроєкту №2429 щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров'я.