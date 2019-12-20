 Загін російських снайперів прибув у район Мар'їнки: вони складають іспити і відточують свої навички на людях, - штаб. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС.
"Протягом останніх кількох днів на ділянці фронту поблизу Мар'їнки панує неспокійна ситуація. Окупаційні збройні формування ведуть вогонь по позиціях українських військових із гранатометів і стрілецької зброї.
Дошкуляють і російські снайпери. Майже щодня армійці спостерігають одиночні прицільні постріли з боку ворога", - йдеться в повідомленні.
Так, у штабі нагадали, що 18 грудня на одній з крайніх вулиць Мар'їнки, де більшість будинків зруйновані вщент, під час ворожого обстрілу зазнав поранень мирний житель.
Військовослужбовцями бригади було оперативно організовано евакуацію потерпілого із сектору обстрілу. Військові медики намагалися повернути чоловіка до життя, але це було марно. За кілька хвилин чоловік помер на місці біля власного подвір’я.
За словами сусідки загиблого пані Віри, чоловіка звали Михайло, йому було 57 років. Він як і завжди сидів на лавці біля свого подвір’я, коли в спину влучив ворожий снайпер. Куля застрягла у животі.
"Я побачила тіло Михайла на дорозі, коли просто вийшла надвір, - розповідає пані Віра. - Думаю, що Михайло у пошуках допомоги пройшов десь метрів з десять після поранення, бо там залишився один його капець. Пострілів не чула, але відразу покликала на допомогу сусіда діда Миколу. Викликали карету швидкої допомоги, але військові медики прибули на місце раніше".
Як повідомив представник командування військової частини військовослужбовець Аліна, напередодні близько сьомої вечора ворожий снайпер обірвав життя їхнього побратима Василя Лісіцина.
"Спочатку ворог почав гатити із ручного протитанкового гранатомета. Таким чином, окупанти виманювали армійців на вогонь снайперів. На жаль, одна з ворожих куль калібру 7,62 мм влучила Василю у голову. Він загинув відразу, на бойовому посту", - розповідає офіцер.
За твердженням Аліни, це не єдині факти безпринципних і аморальних дій російських снайперів. 25 листопада опівдні у Мар’їнці внаслідок обстрілу було поранено місцеву жінку.
"Жіночка пересувалась містом зі своєю півторарічною дитиною. Ворог здійснив кілька пострілів. Куля влучила постраждалій у грудну клітку і пройшла наскрізь, спричинивши перелом плечової кістки руки. На місце події відразу прибули військові медики, що надали постраждалій первинну допомогу та доставили її до Курахівської міської лікарні, - зазначила Аліна.
"За даними армійської розвідки, активізація ворожих снайперів тут не випадкова. Нещодавно на Донеччину з Росії заїхали випускники снайперської школі. І зараз поблизу Мар’їнкі вони складають свої іспити та відточують стрілецькі навички", - додали в пресцентрі ОС.
"У ворога лише одна мета – завдати якомога більше втрат Україні. І для них не має значення, яка перед ними ціль, чи то військовий, чи то цивільний. Цю ділянку фронту ворожі снайпери використовують лише як полігон", - наголосив військовослужбовець на псевдо Койот.
Кошка бросила котят,
В этом порох виноват!
- Не, не слышали.
(минометные то, подруливающие, упр. с беспилотника)
Хомчак, че ты делаешь, если до сих пор нету норм. противодействия красножопым?
Ах да, это попередники виновны, да?
тьху! шоб ты на каждые похороны ездил и смотрел всем в глаза.(и Зелю возьми с собой, пригодится - все поржут хотя бы, прям у могилы)
"Приносить мені студент статтю українською, я беру і коректую статтю. Читати я не можу це з однієї простої причини. Немає жодної технічної книжки нормальної українською мовою. Як мені читати? Навіщо мені в 71 рік обтяжувати себе якимись труднощами?", - відповів Зеленський на питання про мову.
Чи АГС
У Зеленского все просто, не стрелять и война должна сама собой прекратится.
Мы сейчас не при порохе служим, не те времена.
Що ти як мавпа скачеш, визначся вже ти із красивими чи із розумними!
При порохе ответку давали и змли зачищали от кацапья, сейчас при зельцмане армии запрещено стрелять даже в ответ и еще круче, армию заставляет отступать.
Ай какой плохой был порох, зеленый ваще красавчик?
Ты немного отстаешь от реальности, у нас давно уже другой преЗЕдент.
Вооруженные обезьяны!
Що робити українцям? П'яту колону паРаші треба за дупу і під сраку в Лугандон. Разом з Пєцєю і Зєлєю. І дострокові. Бо Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигуна
Господи помилуй!