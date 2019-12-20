 Загін російських снайперів прибув у район Мар'їнки: вони складають іспити і відточують свої навички на людях, - штаб. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС.

"Протягом останніх кількох днів на ділянці фронту поблизу Мар'їнки панує неспокійна ситуація. Окупаційні збройні формування ведуть вогонь по позиціях українських військових із гранатометів і стрілецької зброї.

Дошкуляють і російські снайпери. Майже щодня армійці спостерігають одиночні прицільні постріли з боку ворога", - йдеться в повідомленні.

Так, у штабі нагадали, що 18 грудня на одній з крайніх вулиць Мар'їнки, де більшість будинків зруйновані вщент, під час ворожого обстрілу зазнав поранень мирний житель.

Військовослужбовцями бригади було оперативно організовано евакуацію потерпілого із сектору обстрілу. Військові медики намагалися повернути чоловіка до життя, але це було марно. За кілька хвилин чоловік помер на місці біля власного подвір’я.

За словами сусідки загиблого пані Віри, чоловіка звали Михайло, йому було 57 років. Він як і завжди сидів на лавці біля свого подвір’я, коли в спину влучив ворожий снайпер. Куля застрягла у животі.

"Я побачила тіло Михайла на дорозі, коли просто вийшла надвір, - розповідає пані Віра. - Думаю, що Михайло у пошуках допомоги пройшов десь метрів з десять після поранення, бо там залишився один його капець. Пострілів не чула, але відразу покликала на допомогу сусіда діда Миколу. Викликали карету швидкої допомоги, але військові медики прибули на місце раніше".

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Як повідомив представник командування військової частини військовослужбовець Аліна, напередодні близько сьомої вечора ворожий снайпер обірвав життя їхнього побратима Василя Лісіцина.

"Спочатку ворог почав гатити із ручного протитанкового гранатомета. Таким чином, окупанти виманювали армійців на вогонь снайперів. На жаль, одна з ворожих куль калібру 7,62 мм влучила Василю у голову. Він загинув відразу, на бойовому посту", - розповідає офіцер.

За твердженням Аліни, це не єдині факти безпринципних і аморальних дій російських снайперів. 25 листопада опівдні у Мар’їнці внаслідок обстрілу було поранено місцеву жінку.

"Жіночка пересувалась містом зі своєю півторарічною дитиною. Ворог здійснив кілька пострілів. Куля влучила постраждалій у грудну клітку і пройшла наскрізь, спричинивши перелом плечової кістки руки. На місце події відразу прибули військові медики, що надали постраждалій первинну допомогу та доставили її до Курахівської міської лікарні, - зазначила Аліна.

"За даними армійської розвідки, активізація ворожих снайперів тут не випадкова. Нещодавно на Донеччину з Росії заїхали випускники снайперської школі. І зараз поблизу Мар’їнкі вони складають свої іспити та відточують стрілецькі навички", - додали в пресцентрі ОС.



Фото: пресцентр ОС

"У ворога лише одна мета – завдати якомога більше втрат Україні. І для них не має значення, яка перед ними ціль, чи то військовий, чи то цивільний. Цю ділянку фронту ворожі снайпери використовують лише як полігон", - наголосив військовослужбовець на псевдо Койот.