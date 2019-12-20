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 Загін російських снайперів прибув у район Мар'їнки: вони складають іспити і відточують свої навички на людях, - штаб. ФОТОрепортаж

Загін російських снайперів поповнив лави збройних формувань РФ біля Мар'їнки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС.

"Протягом останніх кількох днів на ділянці фронту поблизу Мар'їнки панує неспокійна ситуація. Окупаційні збройні формування ведуть вогонь по позиціях українських військових із гранатометів і стрілецької зброї.

Дошкуляють і російські снайпери. Майже щодня армійці спостерігають одиночні прицільні постріли з боку ворога", - йдеться в повідомленні.

Так, у штабі нагадали, що 18 грудня на одній з крайніх вулиць Мар'їнки, де більшість будинків зруйновані вщент, під час ворожого обстрілу зазнав поранень мирний житель.

Загін російських снайперів прибув у район Марїнки: вони складають іспити і відточують свої навички на людях, - штаб 01

Військовослужбовцями бригади було оперативно організовано евакуацію потерпілого із сектору обстрілу. Військові медики намагалися повернути чоловіка до життя, але це було марно. За кілька хвилин чоловік помер на місці біля власного подвір’я.

Загін російських снайперів прибув у район Марїнки: вони складають іспити і відточують свої навички на людях, - штаб 02

За словами сусідки загиблого пані Віри, чоловіка звали Михайло, йому було 57 років. Він як і завжди сидів на лавці біля свого подвір’я, коли в спину влучив ворожий снайпер. Куля застрягла у животі.

"Я побачила тіло Михайла на дорозі, коли просто вийшла надвір, - розповідає пані Віра. - Думаю, що Михайло у пошуках допомоги пройшов десь метрів з десять після поранення, бо там залишився один його капець. Пострілів не чула, але відразу покликала на допомогу сусіда діда Миколу. Викликали карету швидкої допомоги, але військові медики прибули на місце раніше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактом загибелі мирного жителя Мар'їнки розпочато провадження за статтею "теракт"

Як повідомив представник командування військової частини військовослужбовець Аліна, напередодні близько сьомої вечора ворожий снайпер обірвав життя їхнього побратима Василя Лісіцина.

Загін російських снайперів прибув у район Марїнки: вони складають іспити і відточують свої навички на людях, - штаб 03

"Спочатку ворог почав гатити із ручного протитанкового гранатомета. Таким чином, окупанти виманювали армійців на вогонь снайперів. На жаль, одна з ворожих куль калібру 7,62 мм влучила Василю у голову. Він загинув відразу, на бойовому посту", - розповідає офіцер.

Загін російських снайперів прибув у район Марїнки: вони складають іспити і відточують свої навички на людях, - штаб 04

За твердженням Аліни, це не єдині факти безпринципних і аморальних дій російських снайперів. 25 листопада опівдні у Мар’їнці внаслідок обстрілу було поранено місцеву жінку.

"Жіночка пересувалась містом зі своєю півторарічною дитиною. Ворог здійснив кілька пострілів. Куля влучила постраждалій у грудну клітку і пройшла наскрізь, спричинивши перелом плечової кістки руки. На місце події відразу прибули військові медики, що надали постраждалій первинну допомогу та доставили її до Курахівської міської лікарні, - зазначила Аліна.

Загін російських снайперів прибув у район Марїнки: вони складають іспити і відточують свої навички на людях, - штаб 05

"За даними армійської розвідки, активізація ворожих снайперів тут не випадкова. Нещодавно на Донеччину з Росії заїхали випускники снайперської школі. І зараз поблизу Мар’їнкі вони складають свої іспити та відточують стрілецькі навички", - додали в пресцентрі ОС.

Загін російських снайперів прибув у район Марїнки: вони складають іспити і відточують свої навички на людях, - штаб 06
Фото: пресцентр ОС

"У ворога лише одна мета – завдати якомога більше втрат Україні. І для них не має значення, яка перед ними ціль, чи то військовий, чи то цивільний. Цю ділянку фронту ворожі снайпери використовують лише як полігон", - наголосив військовослужбовець на псевдо Койот.

Загін російських снайперів прибув у район Марїнки: вони складають іспити і відточують свої навички на людях, - штаб 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166469
 
 
 Топ коментарі
 
А шо каже Членограй?Може хоть на стадионі посцить,бо окрім сцяти,у нього моло що виходе))
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а если ему предложить пройтись бравой походкой, (как давеча - в тыл к сепарам), воно, нацепив броник на белую рубашенку, да по улицам Марьинки - то что с ним будет!? Правильно! Сдаст анализы на 10 лет вперед! Причем ВСЕ и СРАЗУ и в одном месте!
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А шо каже Членограй?Може хоть на стадионі посцить,бо окрім сцяти,у нього моло що виходе))
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а если ему предложить пройтись бравой походкой, (как давеча - в тыл к сепарам), воно, нацепив броник на белую рубашенку, да по улицам Марьинки - то что с ним будет!? Правильно! Сдаст анализы на 10 лет вперед! Причем ВСЕ и СРАЗУ и в одном месте!
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Жабеня, ты с какой клоаки вынырнул ? Твоє місце біля дупи та в ній, киш Загін російських снайперів прибув у район Мар'їнки: вони складають іспити і відточують свої навички на людях, - штаб - Цензор.НЕТ 2329
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похмелись, клавиша от рояля! Сцы-Воха возле будки сапожника наливает! Поспешай, успеешь!
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Как же без пороха!😁
Кошка бросила котят,
В этом порох виноват!
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Чемодан выдворили в кацапию, а ты с ручкой от него отстал от поезда ?
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Управляемые мины?
- Не, не слышали.
(минометные то, подруливающие, упр. с беспилотника)

Хомчак, че ты делаешь, если до сих пор нету норм. противодействия красножопым?
Ах да, это попередники виновны, да?
тьху! шоб ты на каждые похороны ездил и смотрел всем в глаза.(и Зелю возьми с собой, пригодится - все поржут хотя бы, прям у могилы)
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В другом месте читала, что это профи прибыли. Вы там определяйтесь в отделе агитпропа.
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ну что, есть работа для украинских снайперов... желательно кацапов, конечно, не убивать, а ранить... чтобы падлы кровью истекали... а уши со скальпом отправлять на мокшанскую деревню педофилу путенину...
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Тю, та выжечь им глазенки лазером и пусть валят домой.
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Не факт что для своей.
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Ну еще мирняк пострелять. Это все на что вы способны,кацапское зверьё. Пшло отсюда.
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"Не хочу обтяжувати себе" - батько Зеленського про українську мову

"Приносить мені студент статтю українською, я беру і коректую статтю. Читати я не можу це з однієї простої причини. Немає жодної технічної книжки нормальної українською мовою. Як мені читати? Навіщо мені в 71 рік обтяжувати себе якимись труднощами?", - відповів Зеленський на питання про мову.
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ну так пусть сидит на пенсии и не доё№тся до студентов в 71 год
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Как же оно в маршрутках ездит, там все остановки на государственном написаны! 😁
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Поставте їм залік дванадцятим калібром!
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"Точка у" при пересечении украинской границы. Так же как приветствовал порох кацапских артиллеристов! Делов то.
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У нас, казали, є контрснайперські школи...
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Толку от контр снайперов если приказ не отвечать?
У Зеленского все просто, не стрелять и война должна сама собой прекратится.
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Виконувати наказ злочинця (зрадника) є злочинним. На йюх зеленого!
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Это ты СБУ расскажи 😉
Мы сейчас не при порохе служим, не те времена.
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К сожалению,это информация в пустоту. К тому же не поднимающая моральный дух. Всё равно "ихтамнет...этонемы...авыдокажите..гражданскийконфликт". Лучше почаще давайте информацию об умерщвлении кацапской орочни желательно с видео,где разлетаются их телячьи бошки.
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на кой х.р ти це постиш? Ти привів до влади Зебіла зрадника, а тепер постиш такі гіфки?
Що ти як мавпа скачеш, визначся вже ти із красивими чи із розумними!
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Только с МЕРТВЫМ ватником можно заключить устойчивое перемирие!
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Насрать на лугандонов. Уважение только к военным
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Почему нет новостей о перестрелке в Москве у здания фсб
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Як не має? Чекають коли Зебіл траур оголосить. Братській народ постраждав...
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Чувак пишет "мацква" с большой буквы, а ты его на цух не посылаешь?
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так вони за 1 компом на Україну гидоту пишуть
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Президент заробляє на на війні. Помните как бобик раньше глотку драл.
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Придет время, и каждый военнослужащий России 2014-2020 годов будет преследоваться законом по всему миру как военный преступник.
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Ні, Моніка нас здав, оптом. Ми починаємо напряму купувати кацапський газ, відмовляємось від усіх арбітражів, наступного року із кацапів знімуть санкції, а нам, скоріше за усе відмінять безвіз.
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А ми відмінимо ЗЕенерата. Ця тимчасова недолугість не гідна бути президентом вільних людей.
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Что мешает украинским снайперам проверить себя в деле на кацапских ублюдках и сделать из них решето!?
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Порошенковские минские договоренности.
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Почему бубочка тогда их поддержал если они такие не правильные?
При порохе ответку давали и змли зачищали от кацапья, сейчас при зельцмане армии запрещено стрелять даже в ответ и еще круче, армию заставляет отступать.
Ай какой плохой был порох, зеленый ваще красавчик?
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не порох ли поставил капкан в виде формулы штанмаера?
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Думаю, в самий раз відправити нашу хоробру моніку на передок.
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О, при чем тут опять порошенко?
Ты немного отстаешь от реальности, у нас давно уже другой преЗЕдент.
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угу, а винуватий в усьому ще п'ять років буде старий
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ордынцы всегда были варварами с варварскими обычаями
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Они не варвары, они обезьяны.
Вооруженные обезьяны!
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Евгенией Манюровых им всем в спину, снайпера хреновы...
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Так ето приехали дружбаны 73% простого нариду мирицца,а клятый Порошенко фсе испортил.
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А слабо в.бати по раш.снайперах чимось ОФ. Ці виродки мусять десь кучкуватись: їсти, спати, навчання, транспорт, підірвати машину з ними, отруїти їжу в їдальні. ЗЕпадаль що заборонив розвідку, "шоб нє правацировать" ?
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Скажена собака паРашка вже не заспокоється, аж поки не іздохне, або поки її "полісмен" не пристрелить точним пострілом в голову. Лікувати скажену собаку ще нікому не вдавалось.
Що робити українцям? П'яту колону паРаші треба за дупу і під сраку в Лугандон. Разом з Пєцєю і Зєлєю. І дострокові. Бо Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигуна
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На что зеля надеется, если враг почти не каждый день забирает жизни украинцев? Эффективные действия военных - вот это язык переговоров.
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орлы прилетели, из-за угла мастерство оттачивать....
Господи помилуй!
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Главное не забыть про это когда рогатые, пытаются называть нас братьями. У многих с этим проблемы.
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Главное не стрелять сказал Зедебилоид. Снайперская группа РФ приехала на сафари-Украина повышать свою квалификацию .
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Чому немає команди у відповідь, повісити міски рогатих на деревах!!
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Пан зеленский и хомчак! Где же наши хвалённые снайперские винтовки из сша и канады?? Почему эта российская сволочь свободно проходит перекфалификацию снайперов у нас на донбасе? Как минимум каждый второй снайпер россии должен остаться на вечно закопанный у нашей замле! ИЛИ у нас до сих пор действует приказ "НЕ СТРЕЛЯТЬ!" Что бы не дай бог не разозлить пуйла! Или наши хуже ихних???
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когда уже наши снайперские группы будут оттачивать свое мастерство на руссофашистах?
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