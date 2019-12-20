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 Політика України, Суспільство
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Все про:держбюджет (257) бурштин (355) Гончарук_Олексій (383)

 Легалізація видобутку бурштину поповнюватиме держбюджет, - Гончарук

Законопроєкт про врегулювання питання видобутку бурштину, який вчора підтримала Рада, буде сприяти наповненню бюджету України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Усі земельні питання з доступу до покладів бурштину буде врегульовано.За незаконний видобуток бурштину передбачається сувора кримінальна відповідальність", - зазначив Олексій Гончарук.

Законопроєктом врегульовуються земельні питання доступу до покладів бурштину, забезпечується сувора відповідальність за недотримання вимог рекультивації землі та обов’язок компенсації понесених втрат. Дозволи на видобуток продаватимуться виключно на аукціоні.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166468
 
 
 Топ коментарі
 
да-да-да.
Мы верим!
И еще будет рост экономики на 40 %.
И учителям - по 4000 баксов в месяц.
И пенсам - бесплатную коммуналку.
И вааще Ковчег построили дилетанты, а профи построили "Титаник".
И на каждое ухо - центнерами лапши, лапши, лапши!!!
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о, в Ольгино проснулись? - ну, а то я уже беспокоиться начал.
у вас там с 10.00 смена?
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А фото майдана на підтримку зєлєпупа можна подивитись? Чи тобі стидно?
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да-да-да.
Мы верим!
И еще будет рост экономики на 40 %.
И учителям - по 4000 баксов в месяц.
И пенсам - бесплатную коммуналку.
И вааще Ковчег построили дилетанты, а профи построили "Титаник".
И на каждое ухо - центнерами лапши, лапши, лапши!!!
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Це зрада!!!
Усі на соємайдан!!!Легализация добычи янтаря будет пополнять госбюджет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 876
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о, в Ольгино проснулись? - ну, а то я уже беспокоиться начал.
у вас там с 10.00 смена?
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А фото майдана на підтримку зєлєпупа можна подивитись? Чи тобі стидно?
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А ти вже помолився з самого ранку на цю зелупу на фото?
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Вася, так де фото вашого майдану? Довго чекати?
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Не палай малорос. А мітинг на підтримку зєлупи в Одесі разом з саакашвілі фото можна подивитись? Чи тобі стидно?
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Та без питань! Дивись, твій зелепупа та Саака в Одесі:
Легалізація видобутку бурштину поповнюватиме держбюджет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7300
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Таки тобі стидно.... а на яких правах саака знаходиться в Україні?
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Ось тобі ще одне їх спільне фото Легалізація видобутку бурштину поповнюватиме держбюджет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3889 :

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На этом фото - Президент с большой буквы.
А зелупа вон поехал на сеанс отбеливания ануса - ему надо вашему пуцькину понравиться (очередной саммит скоро)
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це мародер із великої злодійської сім"ї
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Ні.Це не зрада.Це черговий розвод лохмандєїв.
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А ти на Антимайдан вийдеш і цього разу, чи згадаєш одеські шашлики і відсидишся вдома, Льоня?
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Соєвий ідіот, ти тупішого нічого надумати твоїм отим "моск" не змогло?
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б*же, заберите у Трампа Твиттер, а у Гончарука микрофон, жилетку, гаджеты и прокапайте галоперидолом.
мне кажется)"крестится"( шо те доктора кто проверяет министров-презов-дупутатов на вменяемость перед вступлением в должность, сейчас выглядят вот так:
Легализация добычи янтаря будет пополнять госбюджет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6852
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Легализация добычи янтаря будет пополнять госбюджет, - Гончарук

Давно пора.
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Вони вже на 200млрд грн запозичень напоповнялися бюджет. Але діра в 40млрд все одно є.
І взагалі. Бородата бабуся ще навесні казала що дефолт то добре.
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Янтарь их врядли спасет, так как бюджет просирается с космической скоростью
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бурштин забирають, ігрові автомати забороняють, ще проституцію легалізують - то всі мусара повтікають із роботи
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Та ні. Тепер у нелегального видобутку буде легальне прикриття
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Ну и что в этом плохого?
Или кто то недоволен?
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плохо то, что все это - очередной парх...ый провал и просер.
у клоунов тупо ничего не получается.
уж там пытаются они делать что-то хорошее или плохое - у них просто руки из жопы и ничего не выходит.
и никогда не выйдет.
как у того типа из анекдота: на конкурсе мудаков занял не 1-ое, а 2-ое место, ибо мудак...
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Уже даже Миша Бродский не выдержал.

Михайло Бродський
20 год ·

Премьер-министр, срочно уйдите в отставку - спасите экономику!!!
Г- Гончарук. Это Вам не не самокате кататься.

Я, Михаил Бродский, депутат III созыва, экс-глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, бывший руководитель Госкомпредпринимательства, призываю вас добровольно уйти в отставку.

Последней каплей стало объявление вами внутреннего дефолта: вы запретили часть бюджетных расходов до конца года.

Во-первых, эти ваши действия подпадают под статью 190 УК и являются нарушением Бюджетного кодекса.
Во-вторых, фактический внутренний дефолт оказалось прямым результатом вашей четырехмесячной политики: за этот период недоимка госбюджета достигла рекордных показателей, что является следствием политики «ничего не изменять». Громко объявленные правительством реформы, например, так называемая диджитализация - ничто иное, как хайп, бутафория изменений и коррупция.
За этими декорациями можно увидеть продолжение губительной политики на увеличение сверхдорогих заимствований: вы так увлеклись построением пирамиды ОВГЗ, что обвалили курс на 15%-20%.
Вы всячески поддержали теневую часть экономики, много сделав для того, чтобы предприниматели уменьшили количество уплачиваемых налогов и снизили количество оформленных на работу сотрудников.
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С вами пришли «прозорые» менеджеры на таможню, и служба недовыполнила план на рекордные несколько миллиардов гривен.

Из-за ревальвации гривни много предпринимателей готовы объявить о банкротстве , идут массовые сокращения.
Вам скорее всего не известно, но честный, легальный, бизнес часто работает с рентабельностью процентов в 10, поэтому 15-процентная дефляция вывела их в зону убыточности. Поговорите, например, с аграриями, насколько для них обесценился экспорт и подорожал импорт.
Бизнес выживает, а ваши коллеги, зодчие всего этого бардака, рисуют себе зарплаты в 300-500 тыс. грн.
Вы считаете, что это нормально?
Я вот тоже считаю ненормальным, что «лифтеры» и «кухарки» пришли к власти и гробят страну, её экономику и наше будущее. Скажу больше: я многое видел, но никогда не думал, что «кухарка» может стать первым министром страны.
Г-н Гончарук! У вас же намного больше данных о ситуации в экономике, вы должны понимать, насколько гибельно сказывается каждый день пребывания при власти возглавляемого вами Кабинета.
Поэтому прошу: немедленно уходите.
Добровольно…
По-европейски!
P. S. Также прошу депутатов отвлечься от дерибана земли и обратить внимание на ситуацию в экономике.
P. P. S. В ближайшее время расскажу об элитарной коррупции в правительстве.
Не могу уже терпеть.
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этот тип и сам не сахар, но в данном случае он озвучивает то, что есть правдой.
клоуны, дилетанты, педофилы, парикмахеры, баристы, сценаристы квартала и прочая шелупонь - рванула руководить экономикой.

Запасов Порошенко хватило на 8 месяцев...
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Я також не в захваті від Бродського, але чекаю на продовження від нього:

"В ближайшее время расскажу об элитарной коррупции в правительстве.
Не могу уже терпеть."
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Где вы увидели дефляцию? Ревальвация, то бишь укрепление национальной валюты, это отрицательное явление с точки зрения экономики, ибо деньги вкладываются в товар, который теряет свою стоимость в национальной валюте. Это кстати обычное явление для развитых стран, поэтому очень странно что это происходит в Украине.
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не экономист, но "обывательское" впечатление - гривня таки искусственно была уронена слишком сильно.
как только начали печатать ценные бумаги для привлечения валюты (бо выплаты по займам) и перестали гривню специально опускать - она отскочила.

бубачка это дело воспринял на ура - рост гривны=рост рейтинга, а клоуну кроме аплодисментов публики ничего не надо.
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Да там напечатали всего ничего, просто процент очень привлекательный. В стране перестали покупать валюту, а тут либо нет лишних денег, либо выросло доверие к гривне... Нацбанк может выйти на рынок и выкупить валюту, но это не решение.
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Айда легализировать проституцию, продажу и употребление канабиса
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И кому нахрен этот янтарь нужен?
Его давно не носят!
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Грошей в казні нуль. Все просрали за півроку. Зелені скоро і дитячу проституцію легалізують.
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Бурштиновым полям Ривненщины - статус национального заповедника.

Нужно срочно присвоить бурштиновым полям статус национального заповедника и запретить любые раскопки, добычу и все остальное. Всем «старателям» впаять условный срок, а если споймают снова то уже впаять настоящий срок и штраф такой чтобы мало не показалось.
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