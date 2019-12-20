 Легалізація видобутку бурштину поповнюватиме держбюджет, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Усі земельні питання з доступу до покладів бурштину буде врегульовано.За незаконний видобуток бурштину передбачається сувора кримінальна відповідальність", - зазначив Олексій Гончарук.
Законопроєктом врегульовуються земельні питання доступу до покладів бурштину, забезпечується сувора відповідальність за недотримання вимог рекультивації землі та обов’язок компенсації понесених втрат. Дозволи на видобуток продаватимуться виключно на аукціоні.
Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину".
Мы верим!
И еще будет рост экономики на 40 %.
И учителям - по 4000 баксов в месяц.
И пенсам - бесплатную коммуналку.
И вааще Ковчег построили дилетанты, а профи построили "Титаник".
И на каждое ухо - центнерами лапши, лапши, лапши!!!
Усі на соємайдан!!!
у вас там с 10.00 смена?
А зелупа вон поехал на сеанс отбеливания ануса - ему надо вашему пуцькину понравиться (очередной саммит скоро)
мне кажется)"крестится"( шо те доктора кто проверяет министров-презов-дупутатов на вменяемость перед вступлением в должность, сейчас выглядят вот так:
Давно пора.
І взагалі. Бородата бабуся ще навесні казала що дефолт то добре.
Или кто то недоволен?
у клоунов тупо ничего не получается.
уж там пытаются они делать что-то хорошее или плохое - у них просто руки из жопы и ничего не выходит.
и никогда не выйдет.
как у того типа из анекдота: на конкурсе мудаков занял не 1-ое, а 2-ое место, ибо мудак...
Михайло Бродський
20 год ·
Премьер-министр, срочно уйдите в отставку - спасите экономику!!!
Г- Гончарук. Это Вам не не самокате кататься.
Я, Михаил Бродский, депутат III созыва, экс-глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, бывший руководитель Госкомпредпринимательства, призываю вас добровольно уйти в отставку.
Последней каплей стало объявление вами внутреннего дефолта: вы запретили часть бюджетных расходов до конца года.
Во-первых, эти ваши действия подпадают под статью 190 УК и являются нарушением Бюджетного кодекса.
Во-вторых, фактический внутренний дефолт оказалось прямым результатом вашей четырехмесячной политики: за этот период недоимка госбюджета достигла рекордных показателей, что является следствием политики «ничего не изменять». Громко объявленные правительством реформы, например, так называемая диджитализация - ничто иное, как хайп, бутафория изменений и коррупция.
За этими декорациями можно увидеть продолжение губительной политики на увеличение сверхдорогих заимствований: вы так увлеклись построением пирамиды ОВГЗ, что обвалили курс на 15%-20%.
Вы всячески поддержали теневую часть экономики, много сделав для того, чтобы предприниматели уменьшили количество уплачиваемых налогов и снизили количество оформленных на работу сотрудников.
Из-за ревальвации гривни много предпринимателей готовы объявить о банкротстве , идут массовые сокращения.
Вам скорее всего не известно, но честный, легальный, бизнес часто работает с рентабельностью процентов в 10, поэтому 15-процентная дефляция вывела их в зону убыточности. Поговорите, например, с аграриями, насколько для них обесценился экспорт и подорожал импорт.
Бизнес выживает, а ваши коллеги, зодчие всего этого бардака, рисуют себе зарплаты в 300-500 тыс. грн.
Вы считаете, что это нормально?
Я вот тоже считаю ненормальным, что «лифтеры» и «кухарки» пришли к власти и гробят страну, её экономику и наше будущее. Скажу больше: я многое видел, но никогда не думал, что «кухарка» может стать первым министром страны.
Г-н Гончарук! У вас же намного больше данных о ситуации в экономике, вы должны понимать, насколько гибельно сказывается каждый день пребывания при власти возглавляемого вами Кабинета.
Поэтому прошу: немедленно уходите.
Добровольно…
По-европейски!
P. S. Также прошу депутатов отвлечься от дерибана земли и обратить внимание на ситуацию в экономике.
P. P. S. В ближайшее время расскажу об элитарной коррупции в правительстве.
Не могу уже терпеть.
клоуны, дилетанты, педофилы, парикмахеры, баристы, сценаристы квартала и прочая шелупонь - рванула руководить экономикой.
Запасов Порошенко хватило на 8 месяцев...
"В ближайшее время расскажу об элитарной коррупции в правительстве.
Не могу уже терпеть."
как только начали печатать ценные бумаги для привлечения валюты (бо выплаты по займам) и перестали гривню специально опускать - она отскочила.
бубачка это дело воспринял на ура - рост гривны=рост рейтинга, а клоуну кроме аплодисментов публики ничего не надо.
Его давно не носят!
бусы и т.п.
Нужно срочно присвоить бурштиновым полям статус национального заповедника и запретить любые раскопки, добычу и все остальное. Всем «старателям» впаять условный срок, а если споймают снова то уже впаять настоящий срок и штраф такой чтобы мало не показалось.