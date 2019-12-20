EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  1106  16
Все про:Тупальський (9) Антикорупційний суд (515) Альперін Вадим (25)

 Суд скасував нічний домашній арешт для заступника начальника київської митниці Тупальського

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скасувала нічний домашній арешт для заступника начальника Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського, підозрюваного в причетності до незаконної схеми з розмитнення імпортованих товарів.

"За результатами судового розгляду колегія суддів вирішила скасувати запобіжний захід підозрюваному у вигляді домашнього арешту в нічний час доби та відмовити детективам Національного антикорупційного бюро України в задоволенні клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомляє пресслужба ВАКС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, 26 листопада співробітники НАБУ і САП затримали десятьох осіб за підозрою в злочинах, пов'язаних із порушенням митного законодавства. Серед них - семеро співробітників органів митного контролю. Заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський у Facebook повідомив, що в нього вдома відбуваються обшуки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступника начальника київської митниці Тупальського відправили під нічний домашній арешт

За припущеннями ЗМІ, обшуки та затримання пов'язані зі "справою Альперіна".

Увечері того самого дня президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook повідомив, що під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів на митниці втік один із фігурантів справи, підприємець Вадим Альперін. Він закликав усіх допомогти з пошуками зловмисника і повідомляти наявну інформацію про його місцезнаходження на гарячу лінію НАБУ.

Через певний час Андрій Федур, який є адвокатом оголошеного в розшук Альперіна, написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що його клієнт 27 листопада прийде на допит до САП. 27 листопада детективи НАБУ повідомили про підозру десятьом фігурантам справи. Того самого дня було затримано Альперіна, котрий прийшов до САП. 28 листопада йому вручили повідомлення про підозру. 29 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАС) обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді арешту, було призначено заставу розміром 70 млн грн. Того самого дня під нічний домашній арешт відправили Тупальського. 3 грудня Альперін вийшов із СІЗО, сплативши заставу.

Читайте: Альперін і Тупальський керували найпотужнішим контрабандним угрупованням. Вони хотіли дати хабар $800 тис., щоб розблокувати 450 млн грн, - Євген Шевченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166465
 
 
 Топ коментарі
 
Поясніть, чим же кращі узеленські за попередників?
 показати весь коментар
 
"Кращі"???
Издеваетесь?
Да если б эти парх...ые клоуны работали хотя б на 1 % так, как "проклятые барыги" - цены б им не было.
Но от них - один деструктив, доедают то, что сделал Порох и едут по инерции не его наработках.
Все, что ихнее - все провал и поражение.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Поясніть, чим же кращі узеленські за попередників?
 показати весь коментар
 
 
"Кращі"???
Издеваетесь?
Да если б эти парх...ые клоуны работали хотя б на 1 % так, как "проклятые барыги" - цены б им не было.
Но от них - один деструктив, доедают то, что сделал Порох и едут по инерции не его наработках.
Все, что ихнее - все провал и поражение.
 показати весь коментар
 
 
А ты считаешь, что криворожская стриптизерша за пол года что то создала, нарастила, порешала? ))))))))) В 2014 ноль ЗВР, ноль на КС. В 2019 клоуны получили 21 млрд$ ЗВР, 70 млрд КС, рост ВВП +3%, беспрерывный рост пром производства 2,5 года, реструктуризированную ВТ. Благодаря этому рейтинг ВВВ+, спрос на бонды, закачали за год 5 млрд$, и получили в результате курс 23. Что для этого сделала пархатая голимая вафля и ее цирковая труппа? Нихрена! Ей бы вообще сидеть молча, и никуда свой еврейский рубильник не совать.
 показати весь коментар
 
 
Понятия не имею что такое шелдон, надеюсь что то приличное. А сарказм-это шутка, подразумевающая противоположный смысл. Может ты что то перепутал?
 показати весь коментар
 
Шелдон- герой сіткому "Теорія великого вибуху". Дуууже розумний, проте не розумів сарказму.
 показати весь коментар
 
Та нах мне он нужен, этот шелдон! Какой то фуфел для умственно отсталых и петухов. В том комментарии, который оставил выше, черным по белому видно, что не сарказм у чувака, а констатация факта. Экономика имеет инерцию, как любой движущееся тело. Сегодня доедаем энергию 16-19 годов.
 показати весь коментар
 
Нічний домашній арешт... Це шо, спати тільки вдома?! Есесовці ,фашистюги, порушувачі конвенцій, ясно таку звірячу практику треба негайно відмінити і оскаржити. Особливо до такого хорошего парня.
 показати весь коментар
 
 
Виявляється що Членограй грощі любе більше ніж Барига))
 показати весь коментар
 
 
Видать хорошо занес и восстановится, пойдет на повышение и получит компенсацию и зп за несколько месяцев из бюджета
 показати весь коментар
 
 
Ночной домашний арест - это круто. Похоже у нас в стране 99.9% населения живут под "ночным домашним арестом".
 показати весь коментар
 
 
Ночной домашний арест - это типа у него забрали машину и деньги на шлюх?
 показати весь коментар
 
Правильно. Посидел дома теперь поря опять за работу. Нужно же судьям и прокурворам на взятки заробатывать.
 показати весь коментар
 
Цікаво, яка мотивація цього судового рішення? Криворукість звинувачення? Тоді чому за такі ж, якщо не більш криворукі і притягнути ща вуха звинувачення фіґуранти "справи Шеремета" оміють нари у державних закладах? А я скажу, чому. Бо можливий злочин митника - просто кримінал. А "справа Шеремета" - то "висока" (насправді - низька) політична гра з високими ставками. Сподіваюся, що ті, хто у цю гру грають крапленими картами, таки програють.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору